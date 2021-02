OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Terviseametnikud annavad ülevaate koroonaviiruse levikust

Terviseameti pressikonverents

Eelmisel nädalal lisandus 42 surmajuhtu, keskmine vanus 84,3 aastat.

Tervishoiuasutuste personali seas on nakatumine hakanud langema. Varaseme 130 nakatunu asemel nädalas on nüüd umbes 50 inimest nädalas. Langus on näha arstida ja õdede seas, aga mitte hooldajate seas, ning on teada, et hooldajad on ka olnud vaktsiini suhtes umbusklikumad.

Tulevasele vastlapäevale mõeldes tuleks ka kelgumägedele mitte karjakaupa koguneda.

Tulemas on koolivaheaeg - tuleb mõelda ette reisimise ja nakatunute arvu kasvu peale.

Mari-Anne Härma annab ülevaate nakatunute vanuselisest profiilist.

Pressikonverents algas.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oopaevaga-leiti-798-uut-koroonasse-nakatunut?id=92519321