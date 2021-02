OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Tallinna juhid annavad aru: miks on kõnniteed nii lumised? Kas eakad peavad tõesti taksoga sõitma?

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

Tõepoolest, ma soovitasin sõita taksoga. Tallinn pakub puudega inimestele taksoteenust, seda ma pidasingi silmas, arvates, et see kõnealune inimene on puudega, ratastoolis.

Räägib Kalle Klandorf: vabandame nende linnakodanike eest, kes ei puhastanud oma kõnniteed.

Linnapea Mihhail Kõlvart räägib kaasavast eelarvest.

Olukord Tallinnas on stabiliseerunud, näha on isegi õrna langustrendi. Siiski ei saa järele anda üheski kokkulepitud meetmes.

Pressikonverents algas, räägitakse koroona levikust Tallinnas.

