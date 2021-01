OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Marianne Härma: COVID-maraton pole veel läbi, ent nüüd võime näha, et pikem osa sellest on selja taga

Terviseameti pressikonverents

Tanel Kiik: Otsused tulevad homme.

COVID-19 blogi, 6. jaanuar: ööpäevaga lisandus 723 positiivset testi Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5528 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 723 ehk 13,1% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 391 inimesel. 300 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 140, Pärnumaale 40, Lääne-Virumaale 34, Tartumaale 28, Valgamaale 11, Hiiumaale 10 ja Saaremaale 7 uut nakkusjuhtu. Järva-, Rapla- ja Võrumaale lisandus 6, Viljandimaale 5 ning Põlva- ja Läänemaale 4 uut nakkusjuhtu. 20 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 553,28 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,7%. Ööpäeva jooksul avati uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 52, haiglaravi vajab 402 patsienti. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 5009 inimesele.

Küsimused on rasked, soovime jätkata võimalikult suurel määral kontaktõppega. Tegelikult on eesti haridusvallas olnud ainult 7 päeva kohustuslikku kaugõpet.

Tanel Kiik: homme on küsimus, kuidas saab olema koolikorraldus Harjus ja Ida-Virus – mil määral kontaktõpet ja mil määral kaugõpet.

Delfi: kas pühade järel on oodata mingit üleshüpet nakatumistes? Kas seejärel võib eeldada ka uusi piiranguid? Härma: me näeme kindlasti tippude kasvamist, võime aga oodata, et kui haigestumine stabiliseerub, siis võib see jätkuda nii veel päris pikka aega. Seda ootamegi tänu neile ulatuslikele piirnagutele, mis meil praegu on. Ühe-kahe päeva peale ei saa veel otsustada, et piiranguid lisada.

Kas testimisjärjekorrad on pikad, küsib Postimees. Ei ole, vastab Härma –üksikjuhtumite puhul võib siiski tõrkeid esineda, ent süsteemset muret ei ole.

Algab küsimuste esitamine.

Tervishoiutöötajad on hästi kaasa tulnud, peagi saame kogu medpersonali vaktsineeritud. Oleme esimesi samme astunud ka hooldekodudega.

Haigekassa esindaja: kuna haigekassa arvutab sotsmaksuga maksustatud tulu järgi haigushüvitisi, siis nemad peavad veidi ootama, kuni MTA kogub andmed kokku eelmise aasta kohta, see pole COVID-iga seotud.

Valdav osa maailma riike alles ootavad vaktsiine.

Kuidas minna edasi haridusvallas – tuleb arvestada võimalikke riske, et stabiliseerumine jätkuks. Teadusnõukojal ja valitsusel on nüüd vastutusrikas roll, tark ei torma piirangute leevendamisel, teades näiteks, et haridusvalla otsused puudutvad sadu tuhandeid inimesi üle Eesti.

See on vajalik juba selleks, et mõni inimene ei saaks näiteks viiekordset kogust - viaalis on viie inimese ports.

Aga koolitused on tehtud ja tempo on üles võetud, sel nädalal on tulemus suurem, kogused kõrgemad.

Eelmisel nädalal kulus aega ka kolmetunnistele koolitustele.

Ma saan aru inimeste kriitikast ja murest - see on arusaadav. Pole ühtegi inimest, kes ei tahaks, et meil oleks juba valdav osa rahvast vaktsineeritud.

Kuu lõpuks võiks olla vaktsineeritud 10000 inimest. Peamine pidur on Eestisse jõudvate vaktsiinide kogus.

Tanel Kiik: eile vaktsineeriti 1821 inimest, kokku 5009.

Vaktsineeritus on alla 1%, ent asi sujub plaanipäraselt.

Euroopa suremus on stabiliseerunud, meiegi võime paari nädala pärast oodata surmade arvu stabiliseerumist. Eelmisel nädalal suri 40 inimest, keskmine vanus 79,2 aastat. Hetkel liigsuremust ei esine.

Nakatumiste kasvu pidurdumine on ootuspärane, näitab piirangute tõhusust.

Uusi nakkusjuhtumeid tuli juurde sama palju kui läinud nädalal, ent peagi võib nende arv suureneda, sest pühade ajal võeti vähem proove.

Ööpäevaga suri kolm inimest.

Täna lisandus 723 uut nakatunut.

Marianne Härma: COVID-i-maraton pole veel läbi, ent nüüd võime näha, et pikem osa sellest on selja taga. Euroopa haigestumine on stabiliseerunud, näitab ka kerget langustrendi.

Pressikonverents algab.

https://ekspress.delfi.ee/kuum/koroonavaktsiin-sai-valmis-varem-kui-eesti-ametnikud-ootasid-sellest-algaski-jama?id=92175977

https://ekspress.delfi.ee/kuum/koroonahaigeid-poetav-tudeng-meie-hoiame-lambumiseni-kohivate-koroonahaigete-kasi-aga-teie-voitlete-maskide-vastu?id=92176685

https://forte.delfi.ee/news/teadus/moni-koer-leiab-koroonakandjad-teiste-inimeste-hulgast-kergesti-ules?id=92176669