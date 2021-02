OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Kallas: Kaalume, kas pakkuda teadusnõukoja liikmetele julgeolekuasutuste suuremat kaitset

Valitsuse pressikonverents

Eesti Päevaleht küsib, mida need julgeolekumeetmed teadusnõukojale täpselt tähendavad. Kas Irja Lutsarile pannakse turvamees sappa? Kallas: kuna see on värske uudis, siis käisime selle mõtte kabinetis põgusalt üle. Otsuseid veel ei tehtud. Arutuse all oli see, kas teadusnõukoja liikmeid saab lugeda avalikus teenistuses olevateks inimesteks. Kui seda saab, siis kõik ründamised nende suunas on karmimate tagajärgedega.

Laanet: viibisin Ida-Virumaal ja Narvas ja jutuks oli ka kampaania tegemine, et sõnum vaktsineerimise olulisusest ka sinna jõuaks.

Kiik: Otsustasime, et kuna me juba tõime kaks uut nime valitsusse, siis jätkame teiste kohtade täitmist oma erakonna inimestega.

Kiik: mõtlesime, kes on oma valdkonnas sõna võtnud või aitaksid värskust tuua mõne valdkonna igapäevasesse töösse.

Kellele pakuti lisaks Koit Toomele ministrikohti? Kiik: Kahjuks ma täit loetelu ja nimekirja, sulle, Raimo, ei anna, aga tõsi ju on, aga meil oli erakonnas suhteliselt avatud mõttevahetus, et millised kultuurivaldkonna tegelased, ka keskkonnavaldkonna tegelased võiksid sobida.

Mis selle kolme miljoni euroga Estonia uurimiseks tehakse? Kallas: Esiteks peavad Soome ja Rootsi muutma seadust, et uurimist saaks üldse läbi viia. Tõenäoliselt enne suve ei toimu midagi. Kõik ettevalmistused peavad olema selleks ajaks valmis.

Vaktsineerimise kavas ei ole omastehooldajaid ja sotsiaaltöötajaid. Miks? Sotsiaaltöötajad lähevad Kiige sõnul eesliinitöötajate nimekirja, keda tuleks eelisjärjekorras vaktsineerida. Omastehooldajate vaktsineerimisega on keerulisem lugu, sest nende kohta pole ametlikku riiklikku andmebaasi.

Kaitseminister Kalle Laanet: otsustasime, et e-kutsete [kaitseväe teenistuse kohuslastele] saatmine võiks olla igapäevane tegevus. KRA saadab iga-aastaselt 25 000 kirja posti teel. Umbes neljandik neist ei jõua adressaadini.

Kallas peab Irja Lutsari ja Peep Talvingu suunal rünnakuid äärmiselt kahetsusväärseks.

Kallas: arvestades seda, et Teadusnõukoja töö on valitsusele väga oluline, me hindame nende tööd väga kõrgelt, siis tuleb kaaluda, kas anda teadusnõukoja liikmed julgeolekuasutuste suurema kaitse alla.

Kallas: Praegu on läinud avalikuks, et tõepoolest eile õhtul rünnati teadusnõukoja liiget, politsei tegeleb sellega. Mul on hea meel, et politsei kiirelt reageeris ja õiguskaitseorganid üritavad teha selgeks selle rünnaku tagamaid.

7200 AstraZeneca doosi peaksid jõudma Eestisse järgmise nädala alguses, pandi teele täna.

AstraZenecat saavad ka liikumisraskustega inimesed, kel pole võimalik tulla vaktsineerimispunkti, kuna AstraZenecat on oluliselt lihtsam transportida. Kiik rõhutas veelkord, et AstraZeneca on ohutu.

Pole mõtet jätta AstraZeneca vaktsiini lattu ootama, kuni nooremaid inimesi vaktsineerima saab hakata, sõnas Kiik. Sestap kasutatakse AstraZenecat paralleelselt eesliinitöötajate ja elutähtsate teenuste osutajate vaktsineerimiseks.

Kiik: Eesti valis Soomega sarnase lahenduse, me teeme kaks jaotust. Kuni 70-aastased saavad AstraZeneca vaktsiini, üle 70-aastased saavad Pfizer/BionTechi ja Moderna vaktsiini, kuna viimaste puhul on rohkem uuringuid, et nende efektiivsus on suur ka kõrgemates vanuserühmades.

Kiik: AstraZeneca vaktsiinil ei ole vastunäidustust ühelegi vanusegrupile. Ta on ohutu vanematele, noortele, täisealistele elanikele. Küsimus on selles, kui kaua see erinevatele vanusegruppidele mõjub.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et 400+ patsienti, nagu haiglates praegu on, ei võimalda täies mahus plaanilise ravi pakkumist. "See number peaks kindlasti liikuma allapoole kiiresti, sinna 200-300 peale," ütles Kiik.

Kallas rääkis eile Portugali peaministriga, räägiti Rail Balticu rahastamisest ja Navalnõist.

"Me saame kindlasti vastuseid selle laevakere olukorra kohta, aga kas me lõplikku tõde välja selgitame, seda ma ei oska öelda," ütles Kallas.

"Soov on liikuda selle uurimisega edasi, et vastuseid saada," ütles Kallas. Samas tõdes Kallas, et traagilisest laevahukust on möödas palju aastaid ning ta on kahtlev selles osas, kas kolm riiki saavad lõpuks vastused, mis tol ööl juhtus.

Valitsus tegi põhimõttelise otsuse Estonia uurimise osas. Ohutusjuurdluskeskusele eraldatakse kolm miljonit eurot, et koostöös Soome ja Rootsi keskustega viia läbi uuringuid robotitega laevavraki juures.

Haigestumine COVID-19 viirusesse on endiselt kõrgusesse, tõusuteel on see Jõgevamaal, Võrumaal, Pärnumaal. Kallas palub nende piirkondade elanikel võimalusel minna üle kaugtööle.

Edaspidi saab viisataotlemist vaidlustada. Muudatuse eesmärk on viia Eesti seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seadusemuudatus puudutab neid välismaalasi, kes esitavad vaide viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse peale. Kuigi Euroopa Liidu õigus kohustab võimaldama kohtulikku kontrolli üksnes Schengeni viisa otsuste suhtes, siis õigusruumi selguse ja ühtsuse eesmärgil on asjakohane laiendada sama süsteemi ka Eesti pikaajalisi viisasid ja viisavaba viibimist puudutavatele otsustele.

