OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Jüri Ratas: kui kooseluseaduse debatt üle vindi keerata, võib see tuua kaasa kurbi tagajärgi tänavatel

Valitsuskriis

Ratas: hästi oluline on, et debatt oleks sisuline ja mitte vaenu õhutav. On oluline, et ei tehtaks homofoobseid märkusi. Mis edasi saab - tegelikult me oleme täna väga tõsises kriisis. Minu reaktsioon oli reedel koheselt, kui ma lugesin, et ma ei saa nõustuda. Siseminister on nüüd küll pehmendanud oma väiteid. Aga tänane seis on küll keeruline.

Riina Sikkut: Kogu see Mart Helme intervjuu on rumal ja sobimatu. Mart Helem kinnitas oma intervjuus küll, et ta ei ole interneti vastu, see on hea, kahju oleks, kui ta oleks vastu. Kuidas sa näed, et valitsus saab temaga veel jätkata?

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mart-helme-valitsuskriisist-votame-koik-vastastikused-suudistused-maha-ja-alustame-puhtalt-lehelt?id=91420994

Ratas: ma olen seda meelt, et valitsuse liige ei tohi kasutada oma mõju mõne vähemuse taga kiusamiseks.

Mihkelson: proovime uuesti! Te teate, et inimõigused ei ole ideoloogia, valimised ei tohiks mõjutada suhtumist inimõigustesse. Miks praegune, teie juhitud valitsus on andnud tungiva soovituse Eesti suursaadikuile mitte ühineda avaldustega, kus avaldatakse toetust universaalsetele inimõigustele?

Küsimus on, kas seda debatti peetakse tsiviliseeritult, ei keerata seda debatti üle. Siis on tõesti oht, et see võib tuua kurbasid tagajärgi tänavatel.

Ratas: ei saa kuidagi heita kellelegi ette, kui keegi tahab kooseluseadust rakendada või keegi teine seda tühistada. See on politiiline debatt.

Ossinovski: minu teine repliik puudutab seda plaanitud rahvahääletust. Tegelikult oli ju ette ennustatav, et üks erakond, kes selle eest kõige rohkem on seisnud, kasutab seda tegelikult sellks, et ühte ühiskonna rühme alandada. Seda on näiteks Martin Helme ka öelnud, sama ka Mart Helme. see protsess muutub homofoobseks ühiskonna lõhki kiskumiseks. Ma ei küsigi midagi, vaid soovin sulle jõudu selle oma moraalse kohuse täitmises.

See on realiteet tänases riigikogus.

Inimõigused on Eestis tagatud. Inimõiguste mõttes ei soovi ka keegi neid vähendada.

Minu enda positsioon on see, et kui me räägime kooselust, siis inimsed elavad koos nendega, keda nad armastavad ja nii see peabki olema. See ei ole meie asi seda korraldada.

Selles koalitsioonis on Keskerakond kooseluseaduse tühistamise vastane garant.

Ratas: kui kooseluseaduse juurde tulla, siis selles osas on eriarvamus praeguses koalitsioonis, oleme deklareerinud seda ka koalitsioonilepingus.

Jevgeni Ossinovski: Eestis ei ole kahetsusväärselt kõigi inimeste võrdsed õigused tagatud, pean silmas kosoeluseaduse rakendusaktide puudumist. Osalt on lahendusi andnu kohtud. Iga riigi ja valitsuse väärikuse küsimus oleks see asi ära teha. Samal ajal oleme selle viimase kahe aasta jooksul näinud katset neid õigusi hoopis õgvendada, üks teie koalitsioonipartner on pakkunud piirata samasooliste perede õigusi nimeseadusega, teine muulgi viisil. Kas teie toetate samasooliste paaride õiguste vähendamist?

Ma olen Prantsusmaa presidendiga viimase paari nädala jooksul rääkinud, ta on kinnitanud, et meie suhted on head, lisab Ratas, küsimusele endiselt vastamata.

Ratas ütleb, Eesti välispoliitika arendamine on ka opositsiooni asi.

Ratas vastab küsimusest mööda. Mihkelson küsib uuesti, lisab veel, et Eesti ei ühinenud ka Prantsuse riigipea Macroni ja Läti-Leedu avaldusega demokraatia toetuseks.

Mihkelson: Olen nõus, et sõnadel on kaal, eriti oluline on, et sõnad ja teos oleks kooskõlas, sest nii luuakse usaldust. Septembri lõpus tegid 50 riigi esindajad avalduse, kus rõhutasid inimõiguste olulisust, viidates olukorrale Poolas. Alla kirjutasid meie liitlased, Põhjala, Baltikum, India ja USA. Eesti ei kirjutanud. Kuidas te selle juures näete sõnade ja tegude ühtelangevust?

Luik: see seos on olemas, meie kaitse põhineb ühistel, jagatud väärtustel. Koostöö riikide vahel baseerub demokraatia ja isiklike vabaduste tunnustamisel. Kõigi selliste avalduste puhul peame arvestama, et neid pannakse tähele, et saatkonnad registreerivad neid.

Marko Mihkelson: tahaksin kuulda teie arvamust, et mida Eesti ikkagi peaks endale teadvustrama täna, et kui tõsine seos on meie julgeolueku ja nende sõnavõttude vahel?

Luik: valitsuse poliitika on, et sanktsioonid töötavad, me oleme igal pool nende kehtimist toetanud. Ma arvan ise, et need on väga hästi töötanud. Need on Putinile signaliseerinud, et tema käitumine on lubamatu. Viimane hea näide on sanktsioonid, mis puudutasid Navalnõid.

Ligi: kui ütlete, et see on EKRE poliitika, siis mida teete selles valitsuses teie? Usun, et tajute, et Eesti on hoidnud pöidlaid pihus, et keegi ei murendaks Euroopa ühtsust Venemaa suunal. Kas te ei märganud intervjuus seda kohta, kus oma panuse sellesse murendamisse andis Eesti siseminister?

Luik: me peame reageerima võimalikult kiiresti, et oleks täiesti selge, mis on see politiiline üldsuund, mida ajab valitsus. Mis puudutab neid kommentaare - see on traditsiooniline EKRE retoorika, hirm Euroopa Komisjoni ees näiteks.

Luik: on selge, et mina poleks seda intervjuud andnud, ma ei saaks alla kirjutada ühelegi sealsele seisukohale. Miks võtsin sõna just vähemuste asjus - see oli kõige rohekm põhiseaduse ja teiste Eesti seadustega vastulolus.

Ligi pöördub Jüri Luige poole: ma lugesin sealt intervjuust siiski välja vaenu võõrtööliste ja ukrainlaste vastu. Õelge, kuhu paigutab see avaldus Eesti geopoliitilises vaates?

Kõiki patte ei saa panna siseministrile, sellega ma ei nõustu.

Ratas: ütlete, et siseminister ei toeta Euroopa liidu diminesiooni. Meil on koalitsioonilepinguski kirjas, et me toetame Eesti kuulumist Euroopa liitu. Meil pole mingit euroopa liidust lahkumise fooni. Jah, meil on oma positsioonid.

Ratas: Kui soovite, olen valmis seda intervjuud detailideni analüüsima, eks siis tuleb seda teha. Helme olevat öelnud, et ta ei salli ukrainlasi - seda ma sealt välja ei lugenud. Ütlete, et ta olla öelnud, et sanktsioonid ei tööta - ka selle osas, noh, on ajakirjaniku küsimus, aga tema vastus on, et "ma arvan, et toimivad".

Jürgen Ligi: seal intervjuus oli muidki teemasid, õeldi ikkagi selgelt, et meie homosid ja ukrainlasi ei salli, ei soovi tugevat euroopa kooostööd, et sanktsioonid Venemaa vastu ei tööta, oli ka Putini imetlemist. Mida te neist teistest teemadest arvate?

Korb otsustas ise lahkuda.

Aga ju teie küsimus on laiem, ministri sõna kaalust ühiskonnas. Mihhail Korbi ja Mart Helme kaasusi aga siduda ei saa, need on erinevad asjad.

Ratas: muidugi mul on vastutus, peaministril on alati vastutus, poliitiliselt kandev vastutus, mida ma olen valmis kandma ja olen ka kandnud. Mart Helme pädevusest - ma sellest küsimusest aru ei saa, aga kui vaadata seda valdkonna järgi, siis seal mul ei ole ühtegi etteheidet.

Saar: Kui teie eelmises valistsuses pani üks minister küsimuse alla Eesti välispoliitilised eesmärgid - kuulumise NATO-sse - siis ta pidi lahkuma. Mis on selle kaasuse erinevus võrreldes praegusega? Kas tunnete ka isiklikku vastutust?

Saar: On hea meel, et tunnistate, et sõnal on kaal, oleme ju kuulnud, et tegemist olla vaid retoorikaga. On hea, et valitsuse liikmed mõsitavad sõnade tähendust. Tuletan meelde, et kui ütlesite, et Mart Helme ütles, et ta nii ei mõelnud, siis seda on juhtunud juba varemgi, ta nähtavasti ei suuda ennast adekvaatselt väljendada.

Ratas: Eestis peab olema kõigil hea olla, olenemata orientatsioonist.

Jüri Ratas: ma arvan, et mitte kellelgi pole õigust õhutada vägivalda, põhiseadus kehtib meile kõigile. On üldjoontes väga suur probleem, kui kellegi sättumuse või mingil mul pinnal kedagi diskiriminineeritakse. Kui aga rääkida konkreetse intervjuu baasil, kas Mart Helme on õhutanud vaenu, siis ma olen ministriga rääkinud ja õelnud, et see on probleem. Siseminster on mulle vastanud, et teda on valesti mõistetud, et ta pole kedagi ära ajanud ega vaenu õhtuanud. Aga selles intervjuus andis ta teise tunnetuse. Ma kordan veel, et igasugune selline lõhestav retoorika tuleb maha võtta ühiskonnast.

Indrek Saar: lugupeetud peaminister. veendusmustega ei saa vabandada õigusrikkumist, kas Mart Helme oma sõnadega käitub põhiseaduse mõtte kohaselt, kas peaks olema aktsepteeritav, et selline inimene on minister?

Kell 12 algab riigikogu infotund. Peaminister Jüri Ratas vastab küsimustele vastutuse, välispoliitika, vähemuste õiguste, valitsemise, riigis valitseva olukorra ning pensionisüsteemi kohta. Jüri Luik vastab küsimustele julgeolekupoliitika, merekaitse, kaitsepoliitika ning isikuvabaduste kohta. Arvo Aller vastab küsimustele Maaelu Edendamise Sihtasutuse, toetuste ning maaelu tuleviku kohta.

Väike ülevaade reitingutest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,9%, Keskerakonda 22,8% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 17,1% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad sotsid (9,9%), Eesti 200 (7,7%) ning Isamaa (4,9%). Enim muutus nädalaga Reformierakonna toetus. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/reformierakonna-toetus-langes-ent-jatkatakse-liidrina?id=91416959

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kuvatommis-rootsi-suursaatkond-tallinnas-tegi-keset-geivaenu-skandaali-tahendusliku-postituse?id=91414461

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles eile õhtul ETV "Esimesele stuudiole" antud intervjuus, et valitsuskoalitsioonis on suhted pingelised ja head koostöötunnet pole, kuid arutelu toon on läinud sõbralikumaks ning osapooltel on tahe minna edasi. "Uusi olukordi on vaja lahendada, mis ei ole varasemalt koalitsioonilepingus juba kokku lepitud ja fikseeritud ja see eeldab head koostööd ja võimet lahendada neid küsimusi," märkis ta.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-juri-ratas-lahendust-ei-ole-kriis-kestab-koik-peavad-kompromisse-tegema?id=91412757

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/luhiulevaade-miks-puhkes-valitsuskriis-ja-millisesse-faasi-see-praeguseks-joudnud-on?id=91416139

https://epl.delfi.ee/arvamus/jaak-joeruut-eesti-valitsus-poliitika-semantika-ja-mustika?id=91410507

Kõlvart andis Delfile avameelse usutluse. https://epl.delfi.ee/uudised/intervjuu-mihhail-kolvart-keskerakonna-koalitsioon-reformierakonnaga-pole-voimatu?id=91415457

Parempoolsed: Helmede loodud vaenamise õhkkonnas ei peaks referendumit toimumaIsamaa liikmeühendus Parempoolsed edastas oma arvamuse valitsuskriisi kohta: Siseminister Mart Helme on kasutanud talle ministriametiga usaldatud mõjujõudu selleks, et külvata vaenu Eesti inimeste vahel ning jõhkrutseda osaga meie rahvast. Oleme kuulnud sarnaseid väljaütlemisi perekond Helme esindajate suustka varem ning arvestades lähenevaid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi saame EKRE vihavingu kuulda ka edaspidi.Eestis on sõnavabadus iseenesestmõistetav. Parempoolsetena leiame, et iga vabaduse kasutamisega kaasneb ka vastutus. Kui üks valitsuserakond ja tema minister kasutavad sõnavabadust eeskätt konfliktide õhutamiseks, siis peavad nad ka vastutama oma raevukõne tagajärgede eest.Helme ja tema abieluteemalised ning vähemusi vaenavad sõnavõtud on tekitanud Eestis uue poliitilise reaalsuse, kus demokraatlik debatt nendel teemadel on muutunud võimatuks. Seetõttu on kadunud ka pinnas nn abielureferendumi korraldamiseks Riigikogu praeguse koosseisu ajal.Isamaa liikmeühendus Parempoolsed kutsub erakonna eestseisuse ja Riigikogu fraktsiooni liikmeid ühemõtteliselt välja ütlema, et Helmede loodud vaenamise õhkkonnas referendumit ei toimu.

Mart Helme nõunik Erki Helemäe ütles Delfile, et Helme valitsuskriisi kommenteerida ei soovi, sest praegu ei ole tal midagi uut öelda. Helemäe sõnul võib homsel valitsuserakondade juhtide kohtumisel aga otsuseid oodata.

"Ma arvan, et see, mis juhtus eelmise nädala lõpus ja nädalavahetusel - üksteise võidu avalduste tegemine - nii poliitilisi konflikte lahendada pole mõtet," märkis Isamaa peasekretär Priit Sibul Delfi erisaates. "Kui on arusaamatusi, siis tuleb omavahel suhelda ja rääkida. Seda mulle tundub eile ka esimest korda tehti." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-priit-sibul-koalitsioonis-pingeid-on-aga-eilne-naitas-et-tahetakse-oma-ideid-koos-ellu-viia?id=91404885

Mart Helme tagasi astuda ei kavatse ja kinnitas, et EKRE on valmis minema ka opositsiooni või mõnda teise koalitsiooni, vahendas Postimees.

Stenbocki majas kohtusid koalitsioonierakondade esimehed, et arutada valitsuskriisi lahendamist. Seeder ja Martin Helme ütlesid ajakirjanikele, et kriisile lahendust ei tulnud, vaid aruteluga jätkatakse homme. Stenbockist väljunud Mailis Reps ütles, et pensionireform tekitab praegu valitsuses nii palju elevust, et koalitsioonikriis on hetkel tagaplaanil.

Valitsuskriisist kihab ka sotsiaalmeedia. Toomas Hendrik Ilves küsib Twitteris, kuhu kadusid eile Parempoolsed, kelle eesmärk on astuda vastu äärmuslusele. https://twitter.com/IlvesToomas/status/1318433105523376128?ref_src=twsrc%5Etfw

Eesti Päevalehe tänases juhtkirjas tõdetakse, et Ratas on end igal juhul peaministrina maha mänginud. "Juba mõnda aega on räägitud, et Ratase valitsuse tegelik peaminister on rahandusminister Martin Helme. Siseminister Mart Helmet ametisse jättes Ratas ka raamib selle alandava diagnoosi silmatorkavalt. Mart Helme puhul pole asi ju üksnes Deutsche Wellele öeldus – see oli järjekordne tilk Helmete solvanguid pilgeni täis klaasi. Vältides Helmele punase kaardi näitamist, hoiab Ratas koos valitsust, aga aitab lõhkuda ühiskonda." https://epl.delfi.ee/arvamus/juhtkiri-peaministrina-ei-jatka-ratas-niikuinii?id=91402887

Eilne päev jõudis õhtusse ja valitsus püsib. Küsimus on, kas see ka nii jääb, sest eile ei öelnud koalitsioon kindla sõnaga, et probleem on lahendatud. Peaminister Jüri Ratas märkis, et järgnevatel päevadel püütakse keerulisest olukorrast välja tulla. Kas Martin Helme jõuline rünnak peaministri ja tema erakonna suunal võis olla liig või otsustab koalitsioon siiski koos edasi minna? https://epl.delfi.ee/uudised/valitsuse-mang-labi-martin-helme-solvas-peaministrit?id=91402053

Täna kell 18.00 kogunes erakorraliselt Keskerakonna büroos Tallinna linnavõim, et arutada valitsuse olukorda.

https://epl.delfi.ee/arvamus/kristen-michal-ekre-on-monitanud-naistearste-morvariteks-venelasi-ja-ukrainlasi-soome-peaministrit-ja-laulvat-revolutsiooni-juri-ratas-silub-edasi?id=91401103

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/videoulevaade-ekre-eest-vabandamine-kas-peaminister-juri-ratase-igapaevane-tooulesanne?id=91401063

https://epl.delfi.ee/arvamus/paeva-teema-alar-kilp-helmelt-ei-kusitud-kas-geid-peaksid-eestist-lahkuma-ja-ta-ei-oelnud-et-peaksid?id=91400393

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/indrek-saar-peaminister-ratase-vastutus-on-taastada-pohiseaduslik-kord?id=91400389

https://epl.delfi.ee/arvamus/vootele-pai-reformierakond-on-asunud-valimisedu-nimel-lgbt-teemat-valtima?id=91399809

Ettevõtja käis välja säärase idee. https://twitter.com/viljararakas/status/1318168449756135425?ref_src=twsrc%5Etfw

Helme jaoks pole tegemist teps mitte esimese väljaütlemisega, mis avalikkusele pahameelt tekitas.http://www.delfi.ee/article.php?id=91397947

Kuigi inimese mälu ulatub vaid nii kaugele, siis interneti abil on kõik avaliku elu tegelaste öeldu kivisse raiutud.https://twitter.com/NumbErer90/status/1318097603855253504?ref_src=twsrc%5Etfw

Martin Helme, Jüri Ratas ning Helir-Valdor Seeder pole ühismeedias vähemalt avalikult praegu rohkem skandaali kommenteerinud.

Opositsioon kõneleb kaasa. https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1318155722111225858?ref_src=twsrc%5Etfw

Inimesed juhivad tähelepanu keskerakondlaste lõbusale olekule, kuigi täna väidetavalt skandaali lahendamisega kuhugi ei jõutud. https://twitter.com/allanaksiim/status/1318144311284932609?ref_src=twsrc%5Etfw

Sotsiaalmeedia endiselt kihab. Et koalitsiooninõukogu selget vastust ja seisukohta ei andnud, ei tasu ilmselt ka ühismeedia rahunemist lähipäevil oodata. https://twitter.com/HansVre/status/1318161610557489156?ref_src=twsrc%5Etfw

Erakondade juhid lahkusid.

Seeder: "Olen korduvalt kutsunud meediat üles mitte võimendama EKRE väiteid."

Ratas ütles, et jõuti lahendusele lähemale. Kas Keskerakond on nõus Mart Helme jätkamisega? "Kaamerate ees me küsimusi ei lahenda," kordas Ratas täna ehk kolmandat-neljandat korda.

Mis lahendust Isamaa näeb? "Ikka läbirääkimistes. Osapooled peavad läbi rääkima ja pingetele tuleb leida lahendus, kui tahetakse koos minna," on Seeder napisõnaline.

Helme: "Mina olen välistanud Mart Helme tagasiastumise. Ma ei lase tal." Helme lisas, et vaieldakse väärtusküsimuste üle ning selle üle, kes pinged põhjustas. "Ju me otsime väljapääsu sellest olukorrast."

Ratas nentis, et olukord on keeruline.

Jüri Ratas ütles, et lahendust tuleb edasi otsida, kuni soov ja tahe on. "Soov ja tahe on," kinnitas ta.

Jüri Ratas, Martin Helme ja Helir-Valdor Seeder väljusid koosolekuruumist.

EKRE parteiportaal kajastas toimuvat nii.https://www.facebook.com/toomas.mattson/posts/3420529297995287#w=552

Priit Sibul ei usu, et kedagi on selja tagant rünnatud. "Kui on tahe koalitsiooniga jätkata siis sellega jätkatakse, kui tahet ei ole siis ei jätkata (olenemata põhjustest)."http://www.delfi.ee/article.php?id=91397529

Seeder süüdlasi ei otsi, vaatab hoopis tulevikku. Mis sõnumiga Seeder kohtumisele läheb, ei selgu.

Helir-Valdor Seeder ütles, et osapooled tuleb ära kuulata. "Kindlasti on vaja muudatusi, aga ultimaatumite keeles kriisi ei lahenda."

Mart Helmelt uuriti, mida ta Jüri Rattale ütleb. "Tere!" vastas Helme. Kas ta jääb ministriks? Helme arvas, et kindlasti.

Koalitsiooninõukogu koguneb Mart Helme skandaali arutama.

Delfi uuris riigikogu koridorides Kersti Sarapuu käest, mida ta arvab Mart Helme väitest, et Ratas on süüdi. Sarapuu ei nõustunud Helme väitega, aga avaldas lootust, et aeg annab arutlust.

Opositsiooniliider Kaja Kallas jääb selles osas napisõnaliseks, kas Keskerakond on nende jutul käinud. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-kui-valitsus-on-kriisis-siis-alati-suheldakse-teiste-erakondadega?id=91397371

Roheliste kaasjuht Kaspar Kurve nentis, et pole üllatav, et tänane valitsus ei plaanigi kooseluseaduse rakendusakte vastu võtta. Nagu ka siseministri varjamatu antipaatia ühe vähemusgrupi suunal. "Üllatav ei ole seegi, et kõik läheb vanaviisi edasi, Jüri Ratases ei jätku endiselt riigimehelikkust, et Mart Helme ametist vabastada – neid põhjuseid on peaministrile antud juba rohkem kui küll ja on selge, et kui Ratas peab valima väärtuste ja peaministritooli vahel, langeb valik viimasele," sõnas Kurve oma arvamusavalduses.

Siseminister Mart Helme ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et tema siseministri kohalt tagasi astuma nõus ei ole.

Lisaks Ratasele rääkis ajakirjanikega ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kel küll polnud peaministrile midagi lisada. Ta rõhutas samuti, et kaamerate ees ei hakka nad Helme ja tema ütluste kohta arvamust avaldama.

“Kindlasti valitsuskoalitsioonis on praegu valitsuskriis, see on selge," nentis Ratas. “Kui ma teaks täna konflikti lahendamist, siis ma ütleks teile,” ei rääkinud Ratas, mis kompromissiga võiks koalitsioon tüli lahendada. Ta kinnitas, et ei kutsu kaamerate ees ühtegi ministrit tagasi. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-juri-ratas-minu-jaoks-on-helme-valjautlemine-vaga-suur-ja-pohimotteline-probleem?id=91395649

Miks ei tohiks siseminister Mart Helme suust eelmisel nädalal kõlanud geide-vastastest mõtetest jätma välja tegemata, nagu on mitmed arvajad pakkunud? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-stuudios-peatoimetajad-miks-ei-tohiks-mart-helme-geide-vastast-sonavottu-lihtsalt-ignoreerida-kas-helme-lahkub-ametist?id=91393717

https://twitter.com/holger_r/status/1318102633731772417?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Martinlaineolen/status/1318107272267038721?ref_src=twsrc%5Etfw

Martin Helme Ratasele antud ultimaatumi kohta jagavad sotsiaalmeedias arvamusi mitmed ajakirjanikud. https://twitter.com/imrekaas/status/1318090021568679936?ref_src=twsrc%5Etfw

Sotsiaaldemokraadid: Mart Helme sõnade eest vastutab Jüri RatasRiigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon soovib täna esimesel võimalusel kohtuda peaminister Jüri Ratasega, et kuulda, kas valitsusjuht kavatseb siseminister Mart Helme ametist vabastada."Siseminister Mart Helme vaenulike ja vääritute sõnade eest vastutab eelkõige Jüri Ratas. Ratas on saanud terve nädalavahetuse sisekaemusega tegeleda. Ootame valitsusjuhti selgitusi jagama, kuidas ta kavatseb ühiskonnale anda tagasi kindluse, et Eesti on inimõigusi austav, turvaline ja sõbralik riik. Igale demokraatlikult mõtlevale inimesele peaks olema päevselge, et Mart Helme jätkamine ministriametis ei ole võimalik," ütles sotside esimees Indrek Saar."Mart Helme pole mitte ainult järjepidevalt Eesti riigi alustalasid õõnestanud, vaid ta on kahjustanud meie liitlassuhteid ja seega ka julgeolekut," lisas Saar.

Sarnane näide on tuua ka mullu detsembrist, kui Mart Helme oma seisukohta pehmendas. Toona nimetas Helme Soome peaministrit Sanna Marinit müüjatüdrukuks, kes juhib huulgepulgavalitsust, mis tekitas laialdast vastukaja. Kuigi alguses teatas Helme, et ei kavatse vabandada ja tema tunnustusena mõeldud ütlust on valesti tõlgendatud, siis pärast koalitsiooninõukogu kohtumist oli otsus teine. "Ma vabandan Soome peaministri ees, kui see valestimõistmine on võimendunud ka Soomes," sõnas Helme. "See asi on vaja ära klaarida," lisas ta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mart-helme-motlesin-sanna-marini-kohta-oeldut-kui-tunnustust?id=88396383

Kas Helme jätkab ministriametis või mitte, on nüüd koalitsiooninõukogu kätes. Kuigi Martin Helme esitas täna ultimaatumi, et kui siseminister kutsutakse tagasi, lahkub ka EKRE valitsusest, siis ei ole see esimene kord, kui nii jõulisi lubadusi antakse ja need hiljem unustatakse. Möödunud aasta novembris, kui puhkes skandaal EKRE maaeluministri Mart Järviku listeeriaskandaali kohta valetamise tõttu, lubas Martin Helme, et kui Järvik lahkub, siis valitsus laguneb. Järvik ministrina ei jätkanud, aga valitsus püsis edasi. https://epl.delfi.ee/uudised/valitsuskriis-jarvik-ei-suutnud-peaministri-usaldust-voita-ja-ekre-ahvardab-lahkuda?id=88034413

Pärast pressikonverentsi kogunes ka Keskerakonna ladvik, et arutada, kuidas järjekordsest skandaalist välja tulla. Peaminister jäi endale omaselt kidakeelseks ja ei kommenteerinud otse Helme öeldut. Ratas ütles, et tekkinud probleem tuleb ära siluda, aga ta ei hakka ajakirjanike ees seletama, kuidas lahendus leida.

Reformierakondlane Jürgen Ligi nentis pärast pressikonverentsi, et Helme poolt oli totter niigi alandatud Ratast veel alandada ja talle avalik ultimaatum esitada. https://www.facebook.com/JurgenLigi/posts/1612505525624837#w=

Pressikonverents on lõppenud. NB! Otsepilt jätkub loodetavasti õige pea, kui oma seisukoha EKRE esimehe öeldu kohta annab Keskerakonna ladvik, kui nad nii otsustavad.

Lõpetuseks lisas ta, et kõigil kolmel koalitsioonierakonnal on tahe edasi minna.

Helme kinnitas taas, et kui siseminister kutsutakse ametist tagasi, siis EKRE valitsuses ei jätka.

Geivähemuste kritiseerimise kohta sõnas Martin Helme nagu varemgi, et Mart Helme avaldust tõlgendati valesti. Ta rõhutas jälle, et praegu on küsimus hoopis selles, et EKRE-l keelatakse oma seisukohtade omamist.

Helme lisas veel, et EKRE ilma Mart Helmeta koalitsioonis ei jätka.

Helme rõhutas samas, et EKRE on valmis koalitsioonis jätkama, aga see ei saa tulla selle hinnaga, et nendel tuleb oma väärtusi muuta või neid pehmemalt esitada. See, kas koalitsioon on lagunemas, on EKRE esimehe sõnul Keskerakonna otsus.

Helme avaldas kahetsust, et koalitsioonikaaslane Keskerakond siseministri avalduse hukka mõistis. "See on uus, et meie koalitsioonikaaslane tuleb meile selja tagant kallale meie kõige põhilisemas väärtusküsimuses." EKRE esimees lisas, et küsimus ei ole mitte selles, kas peaminister Jüri Ratas usaldab EKRE-t, vaid kas erakond usaldab peaministrit.

Martin Helme ütles, et kui kellelegi on üllatus, et EKRE seisab traditsiooniliste põhiväärtuste eest, siis on ta eilane. "See ei tule kõne alla, et liberaalid kirjutavad meile ette, millest, kuidas ja kellele me räägime," ütles EKRE esimees.

EKRE fraktsiooni saabusid koos Mart ja Martin Helme, näod naerul. Mõne hetke pärast astus Martin Helme ajakirjanike ette, et isa avalduse kohta selgitusi jagada.

Hommikul teatas EKRE, et enne seda, kui koalitsioon koguneb, annab Mart Helme ütluste kohta aru Martin Helme EKRE esimehena. Pressikonverents toimub kell 10 ja Delfi kannab seda otsepildis üle.

Meenutuseks, et koalitsiooninõukogu on ka varem Helme ütluste pärast kokku tulnud. Eelmise aasta detsembris lahati Helme sõimu Soome peaministri Sanna Marini aadressil. Helme nimetas Marinit müüjatüdrukust sirgunud peaministriks, kes juhib huulepulgavalitsust. Toona lõppes asi suuremate tulemusteta – Helme jäi ametisse ja ütles pärast kohtumist, et temast saadi valesti aru, sest ta mõtles Soome peaministri kohta öeldut hoopis tunnustusena. Õhtuks oli skandaal unustatud ja ministrid lõid rõõmsalt klaase kokku. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/piltuudis-mis-soome-mis-solvangud-mart-helme-ja-juri-ratas-loogastuvad-parast-pinevat-poliitpaeva-vahuveini-juues-ja-nagu-vanad-sobrad?id=88398599

Geivähemusi kritiseerinud ministri saatuse üle hakkavad täna kell 13.45 arutama koalitsioonierakondade esimehed, peasekretärid ja fraktsioonide esimehed. https://epl.delfi.ee/uudised/koalitsioon-hakkab-arutama-kas-saata-mart-helme-valitsusest-minema?id=91390797

President Kersti Kaljulaid mõistis Helme väljaütlemised seksuaalvähemuste suunal hukka. "Selliste seisukohtadega minister ei sobi Eesti Vabariigi valitsusse," teatas president. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-arutas-mart-helme-valjautlemist-tana-peaministriga-kurjus-ja-vihkamine-ei-saa-kunagi-olla-poliitiline-agenda?id=91385141

Nagu kombeks ajas EKRE skandaali teiste kehva arusaamisvõime kaela. Erakonna esimees Martin Helme ütles Mart Helme avalduse kohta, et öeldu oli valesti tõlgitud ja tiražeeritud. "Opositsioon ja homototalitaristid on nikerdamas järgmist suurt skandaali, et valitsust kukutada," kirjutas Martin Helme ühismeedias. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-helme-oma-isa-sonavotust-deutsche-welles-lause-on-valesti-tolgitud-ja-valesti-tirazeeritud?id=91384891Valge: skandaal tühja koha pealtSarnaselt selgitas ka EKRE liige Jaak Valge, et Helme väljaütlemine oli kujundlik ja mitmetimõistetav ning polnud suunatud ühegi konkreetse isiku vastu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaak-valge-mart-helme-valjautlemine-on-kujundlik-ja-mitmetimoistetav-see-polnud-suunatud-uhegi-konkreetse-isiku-vastu?id=91388991

"Härra siseminister, ma tõesti ei taha välismaale kolida ega Teie sängi ronida. Kuid häiriv on lugeda, kuidas täiskasvanud inimene - minister - räägib rahva voodielust. Kas see ongi see traditsiooniline pere, kus isa meelisteema on võõraste seks?" reageeris Helme avaldusele LGBT ühingu juht Kristel Rannaääre. https://epl.delfi.ee/arvamus/lgbt-uhingu-juht-mart-helmele-kas-see-ongi-see-traditsiooniline-pere-kus-isa-meelisteema-on-vooraste-seks?id=91381505

Opositsiooniliider Kaja Kallas arvas, et Ratasel on aeg peaministrina käituda ja Helme ministriametist vabastada. "Keskerakond allutas end EKRE väärtustele momendil, kui kutsus EKRE valitsusse. Peaminister võibki tragikoomiliselt jääda tsiteerima koalitsioonilepet, kus lubati sidusat ühiskonda. See tekst ja peaministri sõna ei maksa ammu enam midagi. Tuleb uus nädal,uus skandaal ja uus õõnes Jüri Ratase vabandus," nentis Reformierakonna juht. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-loodan-et-juri-ratas-kaitub-kordki-nagu-peaminister-ja-vabastab-mart-helme-ametist?id=91380993

Ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder pidas koalitsioonikaaslase öeldut taunimisväärseks. Ta nentis, et sellised avaldused ei ole ministriväärilised. Seeder lisas, et Helme intervjuud Deutche Wellele ei peaks aga kohalikul meediamaastikul nii suurel määral kajastama: "Need vastandumist otsivad väljaütlemised lõppevad ainult siis, kui neid ignoreerida." https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/helir-valdor-seeder-mart-helme-sonavotu-kohta-sellised-valjautlemised-pole-ministrivaarilised?id=91384149

Peaminister Jüri Ratas mõistis seepeale Helme geivähemuste vaenamise üheselt hukka ja rõhutas, et selles koalitsioon kokku ei leppinud. "Oleme koos kokku leppinud, et esindame kõiki Eestimaa inimesi ning edendame hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt. Me oleme ühiselt lubanud taunida ühiskonda lõhestavat retoorikat. Sinu vastused ajakirjanikule on kõike seda arvestades üheselt taunimisväärsed," ütles Ratas oma ühismeedias avaldatud kirjas Helmele. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-mart-helme-kommentaarist-homoseksuaalide-kohta-selles-me-kokku-ei-leppinud?id=91379505

Siseminister Mart Helme tekitas möödunud reedel oma teravate ütlemistega järjekordse skandaali. Nimelt rääkis ta Deutche Wellele antud intervjuus, et geid peaksid Eestist Rootsi minema, sest seal suhtutakse neisse viisakamalt. "Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat," kuulutas Helme. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-deutsche-wellele-geid-jooksku-rootsi-seal-on-koik-nende-vastu-viisakamad?id=91377793