OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Jüri Ratas annab aru ettevalmistustest koroonaviiruse teiseks laineks

Riigikogu infotund 13. mai

Ratas: see muusika mu kõrvadele, et te nii tõsiselt maaelu eest seisate. Oleks see nii olnud mõne aasta eest. Tööpuuduse kasv 30 000 pealt 50 000 peale on päris palju. Kui vaatame täna teadmatust. Kuidas kaitseme Eesti tööjõudu. Seda teie näidet ei saa kogu põllumajandussektorile laiendada. Töö kaotanud inimesed hakkavad vaatama ka põllumajanduse poole. Me ei hakka õpilasi viima kooli ajast põldudele. Suvel nt õpilamaleva kaudu gruppides, peaks lubama õpilasmalevad töösse lubama. See, et suvisel ajal töötatakse, see on positiivne, aga see ei ole probleemi lahendamine, vaid tööharjumuse tekitamine.

Kruuse: teil ei olnud tööjõudu vajavatele põllumeestele midagi öelda. Arvo Aller maaelukomisjonis rääkis eile, et meile tulevad õpilased, töötud. Tahe puudub. Euroopa Komisjon loonud põllumajanduse erisuse, riigid võivad otse tööjõudu sisse tuua. Kui põllumees otsib töötukassast 100 töötajat, saanud 5 cv-d, kellest 3 ära öelnud. Saagikorje mõne nädala pärast. Mis lahendus?

Ratas: olen nõus, et tööjõu liikumine peatunud. Suur lahendus on väljapääsu leidmine, et tööjõud saaks liikuma hakata. Aluspõhimõtted pole muutunud. Töölepingu lõppemisel saab inimene ühe kuu jooksul kas kodumaale minna või leida uus töökoht.

Ligi: mitte millestki ei saanud aru. Eesti töötud ei kipu lüpsjaks või traktoristiks. Kuidas lahendate probleemi.

Ratas: Eesti jaoks on Ukraina väga oluline. Oleme leidnud teineteises liitlase põllumajanduse toetamisel. Põllumajanduse olukord on keeruline. Töötuid on peaaegu 50 000, registreeritud töötuid 7,7%. See tähendab, et meie inimesed kaotavad täna tööd, peame kaitsma Eesti inimesi tööjõuturul. Oleme teinud põllumajanduses erandi, saab töötada 31. juulini, aitab hooajatööde osas. See pole aga lõplik lahendus. Päeva lõpuks on see meie toidujulgeoleku küsimus.

Jürgen Ligi küsib Rataselt võõrtööjõu kohta. Mida on Ratasel pakkuda põllumajandusele, sest põllumehed küsivad, kuidas nad saagi põllult ära koristavad.

Reps: võimaluste paljusus haridussüsteemis on meie võlu. Mida rohkem anname võimalusi, seda parem. Suhtun aga ettevaatlikult uutesse kohustustesse.

Reps: mujal riikides pole sellisel kujul digitaalseid õppematerjale, meie õpetajate valmisolek õpetada digitaalselt on väga suur. Aga on ka probleeme, nt tehnilisi. Ei tohi unustada neid, kellele see ei sobi. Isoleerituse, üksinduse tunne, vaja mõelda psühholoogilisele nõustamisele. Esimene suur soov on, et käitume suve jooksul nii, et väldime kontakte. Suurt sulgemist ei taha keegi.

Reps: Õpetajad töötavad jaanipäevani koolimajades täiskoormusega, seega jõuame seda analüüsida. Järgmise õppeaasta jaoks vaja selle aasta kohta kokkuõte teha. Oleme kriisist palju õppinud. Ei ole plaani kohe distantsõppele minna. On igatsus minna kooli, on sotsiaalse tõrjutuse märke, on lapsi, kes vajavad lisatuge ja kellele ei sobi distantsõpe. Oleme valmis kooli ja piirkonna kaupa reageerima.

Jaak Juske küsib Mailis Repsilt järgmise kooliaasta korralduse kohta, kui tuleb viiruse uus laine. Kas hakatakse jälle koole sulgema?

Ratas: me ei tea, mis seis on sügisel. Hetkeseis on parem, oleme jõudmas normaalse argielu lävele. Isikukaitsevahendite reserv on kasvanud. Riik peaks looma tsentraalsed reservid minimaalselt kaheks kuuks. Et riigil oleks oma reservid olemas isikukaitsevahenditele. Täielikult lukus ühiskond ei olnud, Euroopas oli palju enam lukus riike. Üks õppetund on, et kui nakkuskollet saab lokaalselt isoleerida, siis seda tuleb teha. Hea näide Tartu Ülikooli Raatuse ühiselamu. Kui saame ühe kolde lokaliseerida, siis proovime konkreetse piirkonnaga tegeleda.

Urmas Kruuse: kui kauaks jätkub töötukassal raha?

Ratas: kuldvõtmekeseks on olnud Eesti inimeste vastutustundlik käitumine, see on viiruse vastu hästi aidanud. Me ei tea, milline tuleb teine laine. Kui nakkusoht on, peab arvestama, et erameditsiini asutusi tuleb sulgeda, puhastada ja uuesti avada. Plaanilise ravi täielik sulgemine pole mõistlik, kui seda saab vähegi vältida. Infektsiooni pidurdamisel oleme palju targemad. Me ei tea, mis viiruspuhang tuleb, seetõttu ei oska ölda, kas koolid lähevad uuesti kinni.

Kallas: kas uuesti suletakse koolid?

Ratas: olen suure tõenäosusega nõus, et teine laine tuleb. Meil kokkulepitud, et meditsiinikriis läinud majandusse, majandusmeetmeid vaja, selle toob lauale MKM selle kuu jooksul. Rahvusvaheliselt Balti riikide piiride avamine lausa unikaalne, näitab head kogemust, mida saame jagada. Samuti Eesti-Soome piir, kus hea koostöö. Paremini vaja valmis olla isikukaitsevahendite osas. Juba praegu oleme valmis. Samuti peame olema valmis haiglad kiirelt üle viima Covid-19 režiimile, aga nii suurt plaanilise ravi katkestust ei teeks. Ravimite ja toidujulgeolek üleval.

Esimesena küsib Reformierakonna esimees Kaja Kallas ettevalmistustest koroonaviiruse teiseks laineks.