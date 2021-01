OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Eestis on leitud kolm uue agressiivse Briti koroonavariandi põdejat, kes saabusid Inglismaalt

Koroonaviiruse hetkeseis

Pfizeri läinudnädalane teade tarnete vähenemisest ei muuda meie plaane, ei ole kavas ka kahe doosi vahelist intervalli pikendada.

Esimese doosi saanud üle 70-aastaseid on Eestis 3000, valdavalt on kaitsepoogitud haiglate töötajaid.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse: meil on vaktsineerimise põhiprioriteet hooldekodude elanike ja töötajate vaktsineerimine.

Ärme pidutse, ärme pea suuri koosolekuid, jätkame head ja valvsat käitumist!

Eesti vaktsineerimine liigub kasvavas tempos, iga päevaga. Viirus esitab aga jätkuvalt väljakutseid, kutsun inimesi üles mõtlema mittevajalike kontaktide vältimisele.

Surmajuhtumite keskmine vanus on 72 aastat, noorim oli 38 aastane mees, kaasuvate haigustega.

Noorematel inimestel on viimasel ajal raskemad sümptomid.

Saabus teade, et 3 sissetoodud juhtumit inglismaalt on osutunud uue UK variandi positiivseiks.

Sissetoodud juhtude osakaal on püsinud mutuumatu, umbes 2-3 protsenti.

Üpetajate toad on kohad, kus õpetajad saavad küll puhata, aga need on ka ühed põhilised kohad, kus õpetajad üksteist nakatavad.

Paljud nakatuvad pereringis, paljude nakatumispaik jääb teadmata. Tööl nakatumine kasvab, samuti koolides.

Pole aeg, kus olukorda heaks pidada. Suurim juurdekasv on Valgamaal ja Pärnumaal.

Stabiliseerumine on tekkinud Harju ja Ida-Viru kõrgete numbrite juures, langust näha pole.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma: haigestumus on aasta algusest püsinud samal, kõrgel tasemel, võib rääkida stabiliseerumisest.

Pressikonverents algab!

