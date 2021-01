OTSEPILT ja OTSEBLOGI | 15. jaanuarist saab Eestisse siseneda vaid vähem kui 72 tundi tagasi tehtud negatiivse koroonatesti alusel

Valitsuse pressikonverents

BLM oli nunnu ja demokraatlik, aga Trupmi toetajad on järsku väärastunud vägivallatsejad, kurjustab Helme.

Marko Mihkelson on kutsunud üles Donald Trumpi toetusrühma riigikogus laiali saatma. Helme: Mihkelson võiks loobuda hommikusest konjakijoomisest. Ma ei näe ühtegi põhjust rühma laiali saatmiseks, riigikogu liikmed on oma tegevuses suveräänsed.

Reinsalu: Helme hinnang on objektiivne reaalsus.

Ratas: alati võivad olla kahtlused võltsinguis, aga täna me teame, et protestid on lahendatud. Otsus on see, et president saab ametisse.

Minu hinanng on, et USA on põhjalikult lõhki, isegi kui Trump kõrvale tõsta, ei kao need ära, terav vastasseis jätkub sõltumata 20. jaanuaril toimuvast.

Delfi Helmele: mis on teie seisukoht, kas USA valimisi võltsiti? Ma olen Trumpi ja tema poliitika suur fänn. USAs oli 12 senaatorit, kes ütlesid, et tuleb veel uurida, on kahtlusi. Aga nende võltsingute lahendamiseks on ka mehhanismid, neid mehhanisme ka eile kongressis rakendati.

Langustrendist oleme veel kaugel. Vaktsineerimine läheb edasi, läinud nädalaga võrreldes palju kiiremini.

Lähinädalail on oluline aru saada, et vaktsineerimise algus ei tähenda, et haigus on läinud. Isegi aastavahetuse mõjusid ei saa veel hinnata.

Kiik: Ümera tänava tragöödia kajastusel tulnuks vältida väiteid, et tulistajat ärritas lärm. See on kaudne mõrva õigustamine. Peame arvestama, et on hulk inimesi, kellele võivad sellise sündmuse detailid mõjuda taasohvristavalt, tekitada ärevust, hirmu ja süütunnet.

Piiriülestelt töötajatelt ja transiitreisijatelt seda mõistagi ei nõuta.

Reinsalu: alates 15. jaanuarist valitsus jõustab põhimõtte, et Eestisse sisenemiseks on vaja 72 tunni eest tehtud negatiivset koroonatesti, võis siis tuleb see teha viivitamata Eestis.

Soovin jõudu ja tarkust Ameerika rahvale. Mitte ühele või teisele politikule või parteile.

Tahaksin tõsta peegli ette meediale ja teha võrdluse selle vahel, kuidas kajastati BLM proteste, kuidas kajastati Valgevena protest ja kuidas kajastati nüüdset märatsemist.

See on juhtunud abielureferendumiga - alul räägiti, et ei tule hääled kokku esimesel lugemisel, siis, et ei jõua komisjonist välja, aga meie koalitsioonil on olemas tahe ja hääled!

Helme: mul on alati hea meel, kui poliitilised vastased konstrueerivad fantaasimaailma, ja siis jäävad seda ise uskuma.

Soovin veel peatuda sündmustega Ümera tänaval. Mul on isiklikult võimatu mõista ja tajuda, et kaks väikest last jäid ilma emata. Usun, et õiguskaitseasutused selgitavad välja asjaolud, olgugi, et kallist ema see tagasi ei too.

Harjus ja Ida-Virus piirangud laias joones jätkuvad, v.a klassid 1-4, 9 ja 12.

Valitsusega jätkame pärast lõunat hariduse avamise üle arutamist, soovime teadusnõukojaga veel täpsustada. Sport ja huviharidus on ka küsimuse all.

COVID-ist: nägime reoveeuuringu esimest pilti. See täpsustub, aga selgub, et Eesti inimesed sõitsid pühade ajal agaralt ringi. Viirus on jõudnud paljudesse Eestimaa paikadesse laiali.

Ratas: See, mis eile toimus meie suurima strateegilise liitlase USA pinnal, oli otsene ja vägivaldne rünnak demokraatia vastu. Aga need sündmused kinnitasid ka, et USA institutsioonid on tugevad, vägivald ei väära midagi.

Valitsus kiitis heaks haridus- ja teadusminister Jaak Aabi määruse eelnõu, millega kehtestatakse alus eraüldhariduskoolidele, erahuvihariduse ja huvitegevuse pakkujatele toetuse maksmiseks. Uute haridusvaldkonna kriisimeetmete rakendamiseks on ette nähtud eelarvelised vahendid kogusummas 4 259 750 miljonit eurot. Määruse jõustumiseks peab minister selle allkirjastama. Toetuse sihtrühmaks on eraüldhariduskoolide pidajad ning erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujad nii Harjumaal, Ida-Virus kui üle Eesti. Ida-Virumaa ja Harjumaa toetused on suuremad, kui mujal Eestis, sest neis maakondades on piirangud olnud rangemad. IDA-VIRUMAAL JA HARJUMAAL Eraüldhariduskoolide pidajate toetus on Harjumaal 10 ja Ida-Virumaal 20 eurot õpilase kohta. Erahuvihariduse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks Harjumaal 40 ja Ida-Virumaal 50 euroga osaleja kohta. Erahuvitegevuse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks Harjumaal kuni 40 ja Ida-Virumaal kuni 50 euroga. ÜLEJÄÄNUD EESTI Eraüldhariduskoolide pidajate toetus on 10 eurot õpilase kohta. Erahuvihariduse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimisega 20 euroga osaleja kohta. Erahuvitegevuse pakkujaid toetatakse piirangute kompenseerimiseks kuni 20 euroga. TOETUSE SAAMINE Eraüldhariduskoolide ja erahuvihariduse pakkujate toetuse arvestamise aluseks on Eesti hariduse infosüsteemis (EHISes) olevad andmed 10. novembri 2020 seisuga. Toetuse saamiseks tuleb täita taotlusvorm. Erahuvitegevuse puhul saavad toetust taotleda ettevõtted, kelle jaoks on see põhikirjajärgne peamine tegevusala ning valdkonnas ollakse tegutsetud vähemalt üks kalendriaasta. Tegevusi peab olema pakutud lastele ja noortele regulaarselt vähemalt üks kord nädalas ning seda peavad olema läbi viinud kvalifitseeritud juhendajad. Valitsuse otsuse kohaselt pole taotlejal võimalik saada sama perioodi eest toetust nii haridus- ja teadusministeeriumilt kui töötukassalt. Valitsuse otsuse kohaselt mõlemast meetmest korraga toetust ei saa.

