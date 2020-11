OTSEPILT ja FOTOD | Vabaduse väljakule kogunesid kümned maskivastased, lauldakse ja lehvitatakse plakateid

Üritusel osalejaks on end ühismeedias märkinud ligi 750 inimest. Muidugi ei tähenda see, et nii palju inimesi reaalselt kohale tuleb, kuid praegu on lubatud kuni poole tuhande inimesega kogunemised.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Kaido Saarniit selgitas, et praegu kehtib avalike koosolekute korraldamisele osalejate arvu piirang ning peale selle peab koosoleku korraldaja tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise. “Välitingimustes pole maski- ega hajutatusnõuet, kuid igal juhul soovitame osalejatel ennast viiruse eest kaitsta – hoida distantsi ning katta nina ja suu. Koosoleku korraldaja kohustus on tagada osalejate turvalisus ning sealhulgas see, et koosolekul ei osaleks lubatust rohkem inimesi.“ Seega tuleb korraldajal tagada, et koosolekust ei võta osa üle 500 inimese.

