OTSEPILT JA FOTOD | Tallinna Tehnikaülikooli uueks rektoriks valiti Tiit Land

Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu ülikooli rektoriks professor Tiit Landi.

Tiit Land on aastast 2011 Tallinna Ülikooli rektor. Ta oli aastatel 2000–2006 Stockholmi Ülikooli neurokeemia professor, aastast 2007 Tallinna Ülikooli keemia professor ning aastatel 2008–2011 oli ta Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor.

Land kaitses 1994. aastal Stockholmi Ülikoolis doktorikraadi neurokeemias ja neurotoksikoloogias ning läbis järeldoktorantuuri Ameerika Rahvuslikus Tervise instituudis aastatel 1994–1999.

Oma valimisplatvormis on Tiit Land öelnud, et kavatseb Tallinna Tehnikaülikooli rektorina lähtuda ülikooli arengukavas 2020 seatud missioonist ning visioonist. Tema eesmärgiks on järgmise viie aasta jooksul tõsta ülikooli akadeemilist kvaliteeti, kasvatada teadus- ja arendustöö kvaliteeti ja mahtusid, algatada ülikooli rahvusvahelistumise põhimõtete ning jätkusuutliku arengu põhimõtete tegevuskava koostamise.

Tallinna Tehnikaülikooli rektori valis ülikooli 11-liikmeline nõukogu salajasel hääletusel. Tehnikaülikooli nõukokku kuuluvad Gunnar Okk, Maive Rute, Heiti Hääl, Ardo Kamratov, Tõnis Kanger, Robert Kitt, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv, Mart Saarma ja Andres Öpik.

Tiit Land asub Tallinna Tehnikaülikooli rektorina ametisse 1. septembril. Rektori ametiaeg on viis aastat.

Eesti ühe mainekaima haridusasutuse juhiks pürgis kolm inimest:

Jaak Aaviksoo, Jarek Kurnitski ja Tiit Land. Uus rektor astub ametisse 1. septembril.

Aaviksoo esitasid rektorikandidaatiks rühm Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liikmeid, hulk ülikooli professoreid inseneri-, IT ja loodusteaduskonnast ning mitmed haldustugistruktuuri üksuste juhid ja töötajad. Kurnitski esitajateks on rühm inseneriteaduskonna emeriitprofessoreid. Landi esitas rühm Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuid.