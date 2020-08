OTSEPILT ja FOTOD | Suurim valitsuspartei Keskerakond peab kongressi. Ratas: Eesti on riik, kus autopesijast võib saada peaminister Toimetas: Risto Veskioja RUS

Täna toimub Kalevi spordihallis Eesti Keskerakonna XVIII kongress, kus valitakse valitsusparteile muuhulgas uut juhti. See on siiski pigem formaalsus, sest ainuke juhikandidaat on praegune erakonna tüür Jüri Ratas. Delfi teeb sündmusest ka otseülekande.