OTSEPILT ja FOTOD | Riigikogus peeti ajaloo esimest kaugistungit, jõuluvana jagas erakondadele kingitusi

/--/

10:07 Peeter Ernits

Aitäh, juhataja! Mul on nüüd kaks küsimust. Esimene oli, et miks must kämmal, ja teine, et miks must kämmal läheb ette. Sest ma olin enne järjekorras ja Valdo must kämmal oli minu järel, aga te võtsite esimesena musta kämbla.

10:08 Aseesimees Siim Kallas

Mulle ekraanile jaotus nii. Mina võtan täpselt nii, nagu siin ekraanil kirjas on. Ma ei oska täpselt vastata, igatahes süsteem kuidagi niiviisi sätib ja mina loen sellest, mis kõige ette tuleb. Mina ise ei manipuleeri selle nimekirjaga.

/--/

10:12 Peeter Ernits

Hea juhataja! Võib-olla sa ei pannud tähele, aga mul oli kaks küsimust algul. Esimene oli see, et miks must kämmal, mitte valge kämmal. Aga teine küsimus. Ja nüüd on see juba süsteemne. Ma olin järjekorras mõlemal korral, aga mustad kämblad, algul Randpere ja kolleeg Michali must kämmal tulid hiljem, aga sa andsid neile sõna esimesena. Järelikult need, kes on kaugel siit hüppavad saalile ette. Miks see nii on?

10:13 Aseesimees Siim Kallas

Võtame selle arvesse, aga sa pead vajutama musta kämmalt, kui sa tahad protseduuriliselt sõna võtta. Ja siis kohe tuleb, läheb sinnasamasse ühte järjekorda.

10:13 Toomas Kivimägi

Mul on härra Ernitsale märkus, et see ei ole mitte must kämmal, vaid tegelikult on sinine. Ja teiseks, härra Ernits vajutab sõnavõtunupu peale, sellepärast ta jääb tahapoole. Kui sa tahad saada protseduurilist küsimust, siis vajuta seda sinist kätt ja sellisel juhul sa liigud järjekorras nii, nagu sa oled soovinud seda teha.

/--/

10:14 Mart Helme

Jah, ma tahtsin juhtida tähelepanu, et võib-olla tõesti muudaks värvi selle käe puhul. Sellepärast, et kui te ajalugu meenutate, siis Must Käsi – Чёрная рука – oli see Serbia terroristlik organisatsioon, mis vallandas esimese maailmasõja.