OTSEPILT ja FOTOD | Riigikogus peetakse ajaloo esimest kaugistungit: istungi järel saabub riigikokku ka jõuluvana

Delfi vahendab istungit algusest peale otsepildis. Jõuluvana saabub siis, kui päevakord on ammendunud.

Koroonaviirusest tuleneva riskiga on riigikogu liikmetel täna istungil osalemiseks kaks võimalust – nad võivad istungil osaleda nii saalis olles kui ka elektrooniliste vahendite abil.

"Tänane istung on eriline mitmes mõttes, isegi ajalooline," teatas riigikogu. "Riigikogu peab esimese kaugosalusega istungi, mis võimaldab Riigikogu liikmetel istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil ilma füüsiliselt Riigikogu istungisaalis olemata. Istungi lõpus on aga oodata külalist kaugelt maalt."

Esimene veebivahendusel võimaldatud riigikogu istung on juba korduvalt takerdunud tehniliste probleemide tõttu. Väljavõte stenogrammist:

10:02 Valdo Randpere

Halloo? Kas te ei kuule mind?

10:03 Aseesimees Siim Kallas

Me kuuleme, aga me ei näe.

10:03 Valdo Randpere

No vaatame, mis siin teha saab. Praegu ma ei hakka midagi muutma. Kui ei näe, siis ei näe. Eks ma pärast vaatan, miks ta ei näita mind. Aga iseenesest mul on selline küsimus, et eile oli juttu väga pikalt sellest, et meil ei ole võimalik olla korraga saalis ja korraga kaugistungil. Aga nüüd ma näen, et saalis on päris palju inimesi. Mis siis juhtus nüüd üleöö?

Vahepeal on toimunud ka eelnõude vastuvõtmise osas hääletamine, ent ühel hääletusel ei õnnestunud Jüri Jaansonil tehniliste probleemide tõttu osaleda. See tekitas veel rohkem küsimusi - mida peab tegema riigikogu liige, kelle hääl pole arvesse läinud? Kuidas ta endast märku annab? Ja nii edasi.

Parajat peavalu valmistas otsepildi vaatajatele ka Imre Sooääre sõnavõtt, kuna tõenäoliselt ei kasutanud ta kõrvaklappe ja seetõttu hakkas tema sõnavõtu taustal kostuma üha valjenev vile.

10:05 Kalle Grünthal

Aitäh! Protseduuriline küsimus. Siia pulti on tekkinud vasakule poole üks must kämmal. Mis see tähendab?

10:05 Aseesimees Siim Kallas

Must kämmal on siis, kui te tahate protseduuriliselt sõna võtta. Vaat, sihuke lugu. Ei, kämmal ei ole kaugistungi märk, kaugistungi märk on wifi märk. Kämmal on ikkagi selleks, et te tahate protseduuriliselt sõna võtta.