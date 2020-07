OTSEPILT ja FOTOD | EKRE valis esimeheks Martin Helme, aseesimeesteks said Mart Helme, Põlluaas ja Pohlak

Kella 14 paiku selgusid hääletustulemused. Erakonna esimeheks sai 382 häälega Martin Helme, kokku oli hääletussedeleid 391, neist kehtetuid üheksa.

Erakonna aseesimeesteks valiti kongressil Mart Helme, Henn Põlluaas ja Siim Pohlak. Samuti kandideerinud eurosaadik Jaak Madison, kes tagasi kodumaale igatseb, jäi sellest kohast ilma, nagu Kert Kingogi.

Lisaks valitakse täna erakonna üksteist juhatuse liiget ning viisteist volikogu liiget. Samuti tuleb kongressil valida ka revisjonikomisjon ja aukohtu liikmed.

Ainuke kandidaat

Erakonna juhi kandidaadiks seadsid ringkonnad üles vaid rahandusministri ametit täitva Martin Helme. Kui siiani on viimane end isaga konkureerides esimehe valimistelt kandidaadina taandanud, toimis tänavu protsess vastupidiselt: praegune esimees, siseminister Mart Helme, teatas 27. juunil toimunud erakonna volikogul, et loobub kongressil esimeheks kandideerimast. Sedasi andis vanem Helme parteijuhiks saamise teatepulga üle oma pojale - teisi kandidaate erakonna esimehe ametikohale ei seatud.

Pildil Martin Helme. Foto: Tiit Blaat

EKRE kongress

Täna on EKRE delegaatide jaoks tähtis päev. Kongressile on kogunenud mitmed erakonna tuntud ja vähemtuntud näod. Külaliste seas on märgata ka näiteks endist väliskaubandus- ja IT-ministrit Marti Kuusikut, kelle jaoks on tänane päev topeltoluline - tal on nimelt sünnipäev. Rahva seas oli näha teda rõõmsalt piltnikule naeratamas ühes teise endise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingoga.

Pildil kaks endist väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrit: Kert Kingo ja Marti Kuusik. Foto: Tiit Blaat

EKRE kongress toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Kella kümnest alanud üritus kestab plaani järgi kella kuueni.

Vaata galeriist, kes kongressile kogunesid ja milline on kohapealne melu: