OTSEPILT ja FOTOD | Eesti 200 peab üldkogu: oleme ennast erakonnana viimase kahe aasta päris rajude tõmbetuulte keerises selgemalt positsioneerinud

Üldkogul toimuvad erakonna esimehe ja uue juhatuse valimised, võetakse vastu erakonna uus programm ning põhikiri. Erakonna esimehe ja juhatuse liikmete kohale kandideerimise avalduste tähtaeg oli eile, 6. oktoobril. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Kristina Kallas, kes on erakonda juhtinud alates selle loomisest novembrist 2018. Teisi kandidaate erakonna esimehe kohale ei ole.

Juhatusse kandideerib 15 inimest. Juhatuse kandidaadid on: Karin Kaup-Lapõnin, Margot Roose, Svetlana Skrebneva, Marek Reinaas, Margus Tsahkna, Lauri Hussar, Tarmo Tamm, Jaan Tepp, Arko Okk, Taavi Vaikjärv, Jaak Laineste, Pirko Konsa, Siir Lehtmets, Aleksei Jašin ja Pavel Starkov. Vastavalt uuele vastuvõetavale põhikirjale on erakonna Eesti 200 juhatuses 8 liiget. Üldkogul valitakse ka erakonna revisjonitoimkond, kuhu kandideerivad Indrek Nuume, Mait Kornet ja Piret-Ireen Raidmets.

„Me oleme ennast erakonnana viimase kahe aasta jooksul toimunud päris rajude tõmbetuulte keerises selgemalt positsioneerinud. Kui kaks aastat tagasi tundus, et vaja on peenhäälestusest üle saada ja visioonikamalt juhtida riiki, siis täna on olukord selline, kus me oleme lisaks halvale juhtimisele veel ka halva poliitilise kultuuri saanud. Tegime selle kõige valguses oma programmi selgemaks ja keskendusime oma väärtustele ja põhimõtetele,“ selgitas erakonna esimees Kristina Kallas üldkogu arutelu eesmärke. „Me oleme kahe aasta jooksul kindlustanud endale kindla toetajaskonna 10% ringis, kuid meie potentsiaal on oluliselt rohkem. Eestis on väga suur nende inimeste hulk, eriti uue põlvkonna seas, kes kohe kuidagi ei nõustu selle rahmeldava ja ebaviisaka paigaltammumisega. Nende ootus ja lootus poliitikas oleme meie,“ selgitas Kallas.

Üritus algab kell 12.00 ja kestab eeldatavalt kuni kella 16.00-ni.