OTSEPILT ja FOTOD | Algas EKRE kogress: täna valitakse parteile uus esimees

Üritus toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Kella kümnest alanud osalejate registreerimine lõppes kell üksteist, mil toimus kongressi pidulik avamine.

Vaata galeriist, kes kongressile kogunesid ja milline on kohapealne melu:

Uue juhi ainukandidaat: Martin Helme

Kongressil valitakse täna parteile uus juhtkond: esimees, kolm aseesimeest, üksteist erakonna juhatuse liiget ning viisteist volikogu liiget. Lisaks valitakse kongressil ka revisjonikomisjon ja aukohtu liikmed.



Erakonna juhi kandidaadiks on ringkonnad üles seadnud rahandusministri ametit täitva Martin Helme. Kui siiani on viimane end isaga konkureerides esimehe valimistelt kandidaadina taandanud, toimis tänavu protsess vastupidiselt: praegune esimees, siseminister Mart Helme, teatas 27. juunil toimunud erakonna volikogul, et loobub kongressil esimeheks kandideerimast. Sedasi andis vanem Helme parteijuhiks saamise teatepulga üle oma pojale - teisi kandidaate erakonna esimehe ametikohale ei seatud.

Esimees ning aseesimehed valitakse erakonnale ajakava kohaselt kella poole kaheks, valimistulemused kinnitatakse kella kolmveerand kolmeks. Sellele järgneb koheselt juhatuse liikmete valimine.