OTSEPILT JA -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil räägitakse abielu rahvahääletusest

Valitsuse pressikonverents 26. novembril

Kiik: palju küsitakse, palju haiglate võimekus on. Ühtegi patsienti tänavale ei jäeta, ravitakse patsiente nii palju, kui tuleb. Aga võib juhtuda, et plaanilise ravi kättesaadavust tuleb hakata piirama. Nädala lõpuks on haiglaravil üle 200 inimesi, järgmisel nädalal 300 juures, jõuludeks on positiivne stsenaarium 400. See on 2x rohkem kui kevadise tipu ajal. Kui meil pole tervishoiupersonali inimeste ravimiseks, siis pole ka ostetavast varustusest kasu.

Tanel Kiik: oleme välja toonud, et oleme liikumas tervisekriisi suunas. Hoolimata kehtestatud piirangutest pole kurss muutunud. Inimeste ohutunnetus on selgelt tõusnud. Täna 70% inimesi mõistavad, et olukord on kriitiline. Kasvanud on reeglite täitjate, sh maski kandjate arv. Omalt poolt soovin tänada neid, kes vastutustundlikult on reegleid järginud. Palun inimestel järele mõelda, milliste aktsioonidega tasub kaasa minna ja millistega mitte.

Reinsalu: esmaspäeval toimub avaüritus, et saada Arktika nõukogu vaatlejaliikmeks.

Keskkonnaminister Rain Epler: kinnitasime täna kutselise kalapüügi võimalused ja tasud.

Ratas: rääkisime kabinetiistungil ka väärtusliku põllumaa kaitsmisest. Oleme kaotanud palju väärtuslikku põllumaad elamuehitusele. Soovime sellega edasi minna. Teatavasti eelmises riigikogu koosseisus eelnõu läbis esimese lugemise. Soov on anda lähinädalatel eelnõu riigikogu menetlusse.

Ratas: koroonaviiruse levik on kahjuks tõusutrendis, viirus levib laialdaselt ja kiirelt. Viirus levib kõikjal, kus võib olla kontakte teiste inimestega. Mul on palve tööandjatele võimalusel lubada kaugtööd.

