OTSEPILT JA -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil peavad ühe laua taha mahtuma ka Tanel Kiik ja Martin Helme

Et kohal on nii Tanel Kiik kui Martin Helme, tuleb tõenäoliselt hiljemalt ajakirjanike küsimuste voorus jutuks ka sotsiaalministri esitatud ultimaatum rahandusministrile maksta hiljemalt homseks välja võrdõiguslikkust edendavate MTÜ-de toetused, millest kirjutas täna Delfi.

Sotsiaalminister Tanel Kiik nimelt saatis täna rahandusministeeriumisse kirja, kus tegi pihuks ja põrmuks eelmisel reedel väliskaubandus- ja IT minister Raul Siemi poolt Martin Helme nimel antud korralduse peatada maksed sotsiaalministeeriumiga lepinguid omavatele MTÜ-dele.

Tanel Kiik annab oma mitmeleheküljelise kirja lõpus Martin Helmele ultimaatumi: maksed olgu tehtud ja vastavad tõendid sotsiaalministeeriumisse saadetud homme kella kolmeks. Mis siis saab, sotsiaalminister ei täpsusta, kuid nõue on esitatud rasvases kirjas ja allajoonituna, mis näitab, et asja ei plaanita vist lihtsalt niisama jätta.

Valitsuse pressikonverents 16.07

Kiik: Koostööst koroonaviiruse esimese kriisi ajal. Panustasid kõik valdkonnad - ppa, terviseamet, kaitsevägi, kaitseliit. Kriisis ei olnud alapanustajad. See on ka põhjus, miks Eesti hakkama sai nii hästi. Kaitseliiduga on tervisevaldkonnal väga hea koostöö olnud.

Kiik: Välisriikidesse reisimist tuleb inimestel võimalikult põhjalikult planeerida. Tuleb mõelda sellele, kas riik, kuhu minnakse, on ohutu. Kas reisimine on vältimatu. Soovitus on see suvi võimalikult palju veeta Eestimaal. Loomulikult on ka lähiriigid, Baltimaad ja Soome, kus on suhteliselt ohutu reisida. Aga on ka riike Euroopas, Ameerikas ja Aasias, kuhu reisida ei soovita. Täpsem info välisministeeriumi lehel.

Kiik: Reovee seireuuring võimaldab tuvastada võimalikku viiruse levikut varakult. Kõik senised rahaeraldised hoiavad riigi raha kokku - et teine puhang oleks võimalikult väike.

Tanel Kiik: Oluline, et see rakendus saaks valmis võimalikult põhjalikult ja turvaliselt. Oleme sihtinud selle valmimise suve lõppu. TÄnan ka valitsust toetuse eest uuringutele, mis aitab nakkuse senise leviku teid.

Tanel Kiik: Tervist ka minu poolt. Valitsuses jätkuvalt covid-19 teiseks laineks valmistusega oleme tegelenud. Et turvaliselt koroonarakendus kasutusele võtta. See annab võimaluse tuvastada juhukontakte, võimalikke nakatumise ahelaid.

Aeg: Hiljuti avalikustati Euroopa Komisjoni uuring kohtute töö efektiivsusest. Kuna seda tehti just eeskätt EL siseturu toimimise aspekti arvestades, siis võrreldi tsiviil- ja halduskohtute võimekust riikides. Üldjärjestuses Eestis pole midagi häbeneda, oleme kolmandal kohal.

Aeg: Sõnadel on jõud. Sõnade taust tuleb selgelt välja öelda. Kaitseliit kindlasti tunneb end selle hinnangu andmisest häirituna. Loodame, et see ei avalda mingit mõju tulevikus edasisele koostööle. Eriüksuse loomises tuleb selgelt hinnata õigusriigi põhimõtteid, kas ka eesmärgid ühtivad meie põhiseaduses sätestatuga, et meil ei tekiks vastuolu, mis tulevikus võivad viia kohtulahingutesse, veel hullem kui hakkame Euroopa Inimõiguste kohtus mingeid asju vaidlema.

Raivo Aeg: Kahetsusväärne, et kui tunneme suurt vabadust koroonaviirusest, on tõusnud torm ametkondades (kaitseliidu tegevusele antud hinnangud).

Helme: On tehtud eelrafineerimistehase projekti analüüs. Tehas teeks seda puhtamaks ja suurendaks õli hinda. See oleks arvutuste järgi majandusele väga kasulik, eksport suureneks 225 mln aastas. Loodaks juurde 200 otsest ja 200 kaudset töökohta. Lisaks vähendaks CO2 heitmeid. Kuigi majandusolukord on taustsüsteemi muutnud kahjulikuks, siis põhimõttelised eeldused peavad eeltasuvusuuringu järgi paika. Otsust veel ei ole.

Helme Õiglase üleminekufondist: On kaks asja, mis muudatusettepanekutest me ei toeta. Kliimaneutraalsus 15 riigi puhul 2025. aastaks ja plastikumaks. See on valitsuse ühine positsioon.

Helme: Soodustuskelmuse eest võib lausa 5 aastat vanglakaristust saada. Rahaandjad on väga selgelt eksinud. Igatahes ei tohi ebaseaduslikud väljamaksed jätkuda.

Martin Helme: mina olen kaitseliidus 94. aastast, poris ja lumes roomanud. Tean täpselt, mida tähendab vabatahtlikuks olemine. Samuti on olnud üleval vaidlus sotsiaalministriga. Kiik on mulle ka kirja saatnud, et ma olen käitunud ebaseaduslikult. Lükkan selle tagasi. Meie jaoks on selge, et hasartmängumaksust nende projektide rahastamine ei ole seaduslik. Eks me vaidleme edasi.

Martin Helme ütleb, et julgeolek on jagamatu ja siseminister ei ole kiritiseerinud kaitseliitu. Ei ole nii, et kui üht on rohkem, peab teist vähem olema.

Valitsus kiitis heaks ka koroonaäpi arendamise ja kasutuselevõtu.

Ratas räägib ka tänasest otsusest toetada kahte uuringut, mis on seotud koroonaviirusega. Reoveeuuring augustist aasta lõpuni ca 870 000 euroga, et saada eelinfot, kas viirus on tagasi ühiskonnas või mitte. Teine uuring on TAI nakkuse levikuteede täpsustamiseks, toetatakse ligi 200 000 euroga.

Jüri Ratas selgitas algatuseks, et pole vaja vaidlust selle üle, kas politsei või kaitseliit. Ratas kiitis kaitseliitu nimetades teda suurimaks organisatsiooniks, kes on Eestit igakülgselt toetanud.

Lõpuks on alanud.

Paistab, et pressikonverents viibib. Näitame siis vahepeal pilte meeleavaldajatest.

Vaid tund aega on jäänud pressikonverentsini.

