OTSEPILT ja -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil osalevad Jüri Ratas, Mart Helme, Raivo Aeg ja Rene Kokk

Teemadeks on karistusseadustiku muutmine, ülevaade riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest, ja riigi seisukohad Euroopa Liiidu põlumajandus- ja kalandusnõukogud uue nädala istungil.

Valitsuse pressikonverents

Algavad küsimused ajakirjanikelt.

Kokk: See oli samm, et päästa Eestit võimalikust jäätmetrahvist. Ma ei näe, et siin peaks häbenema. Kas võtta endale maksukohustus või siis võita endale aega, et teha vajalikke samme.

Kokk: jäätmete taaskasutuse protsentidest. Kui Eesti kasutas enne teist meetodit, mille kohaselt oli Eesti jäätmete ringlussevõtu protsent 32%. Teatavasti on kohustus aastaks 2020 võtta taaskasutusse 50% jäätmetest. Nüüd me muutsime meetodit ja valisime meetodi nr1. See on täiesti legaalne. Selle kohaselt on Eesti riigil nüüd 52%

Ka Kokk sõidab järgmisel nädalal Luksembourgi. Seal on arutluse all kalavarud. Lootust on, et ehk tõuseb Liivi lahe räimekvoot, aga üldiselt on kalavarudega seis kehv.

Rene Kokk: Teemaks oli heitkoguste kvoodi müük. Saime tulu 140 miljonit, millest 50% läks kliimategevuste jaoks. Lisaks toimub 2014. aastast lennundus heitkogustega kauplemise võimalikkus, millest 100% läheb keskkonnateadlikkuse arenduseks. See oli eelmisel aastal 140 tuhat eurot.

Aeg: Täna on käimas Tartu ülikooli poolt analüüs, et viia sisse Eestis haldustrahvide tegemise võimalus. Analüüs peaks valmima aasta lõpuks. Mis on sellel vahet väärteokaristusega? Halduskaristus on oluliselt kiirem ja oluliselt paindlikum ning finantsinspektsioon on seda ammu palunud.

Aeg: Tuleb jälgida keelenõuete jälgimist teenindussektoris võõrtööjõu osas, kes tuleb tööle. Eks olete isegi märganud, et restoranis, kohvikus, poes on juba probleem, et rääkimata sellest, et eesti keeles pole võimalik teenindus saada, siis paljudel juhtudel pole see võimalik ka inglise keeles. On tekkinud meie jaoks täiesti umbkeelsed teenindajad. See on probleem, millest ei saa mööda vaadata. Tööandjad peavad tagama, et töötajad vastavad elementaarsetele keelenõuetele. Inimesed peavad saama teenindatud inimkeeles, mitte käte ja jalgadega.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=251883

Aeg: Euroopa prokuratuurist. Pikka aega oli ebakõla Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel, et kes peaks saama esimeseks prokuratuuri juhiks. Lõplik otsus on see, et Rumeenia kandidaat kiideti heaks.

Aeg: Arutati, kuidas EL paremini saaks koordineerida korruptsioonivastast võitlust.

Aeg: Käisin ka reisil. Justiitsministrid käisid Luksembourgis esmaspäeval.

Helme: Riigieelarvesse on seetõttu jäänud laekumata kahe aasta jooksul kuni 15 miljonit eurot. See on pea sama kui põllumeestele ettenähtud top-up toetused.

Helme: Räägiti ka renditööjõust Eestis ja arutelu oli viljakas, kus ministrid tõid sisse erinevaid aspekte. Jätkame tööd tegevuskavaga ja töötame välja juriidiliselt korrektsed sõnastused ja määratlused, mille alusel on võimalik edasi minna seadusloomega.

Helme: Lühidalt kokku võttes otsustati, et arutelu jätkub detsembri alguses Brüsselis. Aga selge see, et Euroopa Komisjon peab tegema teistsuguseid järeldusi sellest arutelust, kui alguses arvati. Lahenduste leidmine saab olema teisemaiguline, kui see tundus paar päeva tagasi.

Helme: Käisin Luksembourgis. Seal oli põhiteemaks ränne. Läbiv motiiv oli see, et immigrantide ümberjagamine Vahemere äärest teistesse riikidesse üksnes süvendab probleemi sügavust ja lükkab seda edasi. Räägiti teisest rändelainest euroliidu sees. Kõige teravamad sõnavõtud tulid Ungarilt, kes ütles, et seni kuni ei hakata praktiseerima piiride valvamist ja tagasisaatmist, see probleem ei lahene. Hispaania ütles, et nende jaoks suuremaks probleemiks kujunenud sisseränne Venezuelast. Mina tõin esile selle, et meie oleme tugeva rändesurve all idast. Seda toetas Poola, kus siseminister ütles, et neil on juba 2,5 miljonit migranti Ukrainast ja Valgevenest ning nad on rohkem hõivatud selle rändega kui lõunariikide rändega.

Mart Helme alustab ka reisimuljetest. Ratas rääkis Helmele, et sai šoki, kuidas ühtäkki tänaval puhkes justkui tulistamisragin, aga selgus, et oli hoopis spordivõistluste tähistamine, kus kõik tulistasid relvadest taeva poole.

Ratas: päevakorras olid kaheksa punkti. Kiitsime heaks eelnõu, millega saab määrata finantsrikkumiste eest märksa kõrgemaid trahve. Peale lõunat läheme edasi tühjade kortermajade teemaga ning samuti arutame Linnamäe elektrijaama ja paisu küsimust. Uuel nädalal on Brüsselis ülemkogu, kus arutuluse all euroliidu eelarve, kliimamuutused ja loomulikult Brexit, kas see on leppega võimalik või mitte.

Ratas: Koos sinna sisse mindi ja tulevikusammud peavad sündima ka koostöös 39 riigiga. Pigem räägiti seal sellest, et teatud osas võidakse vähendada koalitsiooni kohalolekut, aga väljatõmbumist kindlasti mitte.

Ratas vabandab hilinemise eest, arutelud läksid kauem. Peaminister räägib hiljutisest Afganistani külastamisest, kohtumisest Eesti kaitseväelaste ja president Ghaniga. Kui pikalt Eesti veel seal on ja mida oleme saavutanud? "President Ghani nimetas palju neid nüansse, mis on Afganistani elus paremaks läinud. Ta tõi välja hariduse, meditsiinisüsteemi, imikute suremuse vähenemine, naiste rolli suurenemine riigi ühiskonnas, tütarlastel paremad võimalused hariduse saamiseks."

Kõik ministrid on kohal. Algab unustamatu pressikonverents.

Kõlab uhke "Tere!"Saabunud on peaminister.

Valitsuse meedianõunik Argo Kerb käib nõutult mööda pressikonverentsi saali ringi.

Pressikonverentsi algus viibib. Delfi fotograaf Tiit Blaat juba igavleb esireas ja ootab kannatamatult ministrite saabumist.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, justiitsminister Raivo Aeg ning keskkonnaminister Rene Kokk.