OTSEPILT ja -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil kõneldakse koroonaviirusest, meediateenuse seadusest ja sotsiaalhoolekandest

Valitsuse pressikonverents

Lukas: Peame olema empaatilised tervishoiusüsteemi ja -töötajate suhtes, kes teevad oma ränka igapäevast tööd. Ülemeelikuid üritusi tuleb kahtlemata piirata.

Kultuuriminister Tõnis Lukas: Valitsus aktsepteeris, et kinod, teatrid, kontserdisaalid on praegustes tingimustes turvalised kohad. Kultuurielu jätkub kuni kella 22ni ja pärast seda statsionaarsete istmetega kohad võivad selle muidugi lõpuni pidada, aga muudes kohtades pärast seda peavad tegevused lõpema. See tähendab niisugust tegevust, kus pole statsionaarseid istekohti. Kultuur jääb lahti senisel kujul.

Põlevkivi on mõistlikum väärindada õliks kui elektriks, lisas Helme.

Helme kõneles Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisest ja ütles, et kaevandamine täitsa ära ei kao, sest sellest tehtav õli on tema hinnangul perspektiivikas.

Helme: Väga tore asi on see, et saame CO rahadest jätkata Rohuküla raudtee ehitust.

Helme: Oleme planeerinud lähitulevikus käivitava vaktsineerimise rahastamist eurorahast. Eestil on plaanis uuendada oma haiglavõrku, enamik sellest rahast on planeeritud eurorahast. Lisaks suur osa läheb IT-arendustesse. Räägime nii baasvõrgust kui viimasest verstast, aga ka riiklikest süsteemidest, mida iga päev kasutame.

Helme: Väga suurt rõhku paneme ettevõtluse toetamisele, sest tahame, et ettevõtted moderniseeruksid. See aitab kaasa konkuretsivõimele ja vananeva rahvastikuga riigi puhul aitab lihtsamate töökohtade vajaduse vähenemist. Saame olemasolega tööjõuga paremini hakkama.

Helme: Eesti taotleb, et üleminekupakett võiks lisaks Ida-Virumaale hõlmata Jõgevamaad ja Lääne-Virumaad.

Rahandusminister Martin Helme: Eurorahade pakett on suurem pakett. Seal on nii CO-kvoodi kasutamise plaan kui tavapärane järgmise eelarve raha.

Järmise nädala lõpus toimub Euroopa ülemkogu Brüsselis. "Tulevad erinevad teemad ülemkogule. Üks on kindlasti kliimaeesmärgid, kasvuhoonegaaside vähendamine," tõi Ratas välja.

Iirimaa ostab Eestilt taastuvenergiat, ütles Ratas.

Valitsus toetab 5 hoolekandeasutust, kuhu jõudis koroonaviirus. "Neid hooldekodusid, kuhu koroona jõudis, tuleb toetada nii personali- kui isikukaitsevahendite kulude tasumisega."

Ratas: Avalikud üritused kindlate istumiskohtadeta kella 22st peavad uksed sulgema.

Ratas: Meelelahutusteenuste osutamiskohast võivad 22-st kuueni viibida vaid teenuse osutajad, kullerid, päästeameti töötajad.

Ratas tõi välja Eesti Spaaliidu teate. "Nad ütlevad, et nende jaoks on oluline inimeste tervis ja viiruse kontrolli all hoidmine. Nad lubavad teha omalt poolt kõik, et juhiseid järgitaks ja inimesed oleks hajutatud."

Ratas: Erapeod, restoranide rentimised erapidudeks pole lubatud.

Ratas: Kaubanduskeskustes hakkab lisaks 2+2, maskikohustusele kehtima 50-protsendiline täituvus.

Ratas: Kehtestame täiendavad piirangud.

Ratas: Haiglaravil viibivate koroonapatsientide arv kasvab kiiresti. Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. Meie soov on süsteem hoida avatu ja toimivana

Peaminister Jüri Ratas kõneleb ööpäevasest koroonastatistikast. "Eriti ränk olukord Ida-Virumaal, kus on nakatumisnäitaja Harjumaast ca kaks korda suurem. Sillamäel on see näitaja tõusnud üle 1000. Homme on plaan külastada Ida-Virumaad, et arutada, kuidas koroonavastast võitlust toetada."

Pressikonverents algas.

Koroonanäitajad pole Eestis langenud. Kas valitsus kehtestab uued piirangud, selgub pressikonverentsilt.