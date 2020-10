OTSEPILT JA -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil Helme, Aas, Kiik ja Reinsalu

Valitsuse pressikonverents 01.10

Kanal 2 küsis Nordicale riigiabi andmise kohta. Aasa sõnul on valitsus seda korduvalt arutanud, kuid vahepeal on olukord keerulisemaks muutunud. Septembri alguses tuli kohtuotsus, et Nordica võib olla Estonian Airi õigusjärglane, mis tähendab võlgade ülekandumist. Aasa sõnul usub valitsus üldiselt, et Nordica lennuplaan ja lennukipark on jätkusuutlikud. Valitsus teeb Nordica suhtes lõplikud otsused ülejärgmise nädala alguses.

Kanal 2 küsis Helmelt, kui kaugele jõuti Estonia laevahuku uue uurimise juhtimisstruktuuri aruteluga. Helme sõnul veab protsessi Eesti, aga kaasatakse ka Soomet ja Rootsit. Tunnistajate ütlusi tuleb võrrelda uue teooriaga. Estonia varasemasse uurimisse suhtutakse Helme hinnangul laialdaselt umbusuga. Valitsus üritab tagada seda, et pärast uut uurimist umbusku enam poleks. Sestap plaanib valitsus kaasata uurimisse Estonial hukkunute lähedased.

Delfi küsis, kuidas läheb riigieelarve defitsiiti viimine kokku konservatiivse poliitikaga. Valitsuse esindajad põhjendasid võlakoormuse suurendamist kriisiolukorraga.

TV3 küsis, kas valitsus plaanib täiendavaid piiranguid kehtestada. Kiige sõnul üritab valitsus leida tasakaalu piirangute ja normaalse elu jätkumise vahel. Valitsus kaalub, kas teha avalikel üritustel maski kandmine kohustuslikuks, ent kindlat seisukohta selles küsimuses veel kujundatud pole.

2021. aasta riigieelarves sai kõige rohkem lisaraha Kiige sõnul tervisehoid. Lisaraha sai valdkond 200 miljonit eurot. 41 miljonit on otseselt seotud COVID-19 vastu võitlemisega.

Kiige sõnul on HOIA mobiilirakenduse alla laadinud 150 000 inimest. Minister palub kõigil inimestel rakendus alla laadida.

Kiik: Koroonaviiruse testile on võimalik registreerida ka veebis.

Reinsalu sõnul võib Eesti oodata erinevate Euroopa riikide piiranguid, kuivõrd nakatumisnäitaja kerkis täna riigis üle 50.

Reinsalu: Saksamaa loeb tänasest Ida-Virumaa kõrgendatud riskipiirkonnaks. Sellega seoses kehtivad teatud piirnagud neile, kes on viimase 14 päeva jooksul olnud Ida-Virumaal ja liiguvad Saksamaale. Neile on ette nähtud kahenädalane karantiin. Neile, kes kasutavad transiidiks Saksamaad, neile karantiininõue ei kehti.

Valitsus toetas Tallinna plaani saada rohelise pealinna tiitel. Riik toetab projekti 600 000 euroga.

Valitsus arutas Estonia uurimise teemat. Valitsuse seisukoht on minna uurimisega edasi, aga seda soovitakse teha koostöös Soome ja Rootsiga. Tänane arutelu keskendus peamiselt sellele, kuidas tagada uurimise sõltumatus ja milline saab olema juhtimisstruktuur.

Valitsus andis 40 inimesele kodakondsuse. Neil, kel veel teise riigi kodakondsus, peavad selle enne ära andma.

Hariduspreemiate laureaadid jäävad praegu saladuseks, nimed selguvad 3. oktoobril.

Pressikonverents algas, välisminister Urmas Reinsalu hilineb.