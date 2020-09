OTSEPILT JA BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil annavad täna aru Mart Helme, Ratas, Reinsalu ja Aas

Valitsuse pressikonverents

Mart Helme ütles, et keegi pole seadnud küsimärgi alla kaitsekulude vajalikkust. Ta lisas, et on diskussioon, kas on ressurssi tõstmaks hüppeliselt kaitsevõimekuse taset või mitte.

Riigieelarve osas sõnas Ratas, et kaitsekulude teema võib maha võtta - ükski koalitsioonipartner ei ütle, et kaitsekulusid tuleks tagasi keerata. "Kaitse ja julgeolek on ülitähtis."

Pressikonverents algas. Jüri Ratas rääkis, et tema jaoks on mureettekitav, et eneseisolatsiooni nõudeid ei järgita. Viimase 14 päeva jooksul on tuvastatud circa 1600 lähikontaktset, koos haigetega on jälgimise all pea 1900 inimest.