OTSEPILT ja -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Ratas, Helme, Kiik ja Solman

Tänasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman.

Kuna peaminister on COVID-19 lähikontaktsena karantiinis, osaleb ta pressikonverentsil üle veebi.

Karmid piirangud Ida-Virumaal, koolid üle Eesti kinni

Kuivõrd eile teatas valitsust uutest rangematest koroonameetmetest, on see kindlasti tänasel pressikonverentsil üks olulisematest teemadest.

Nimelt teatas valitsus, et üle Eesti on alates esmaspäevast suletud kõik koolid, kuid ei ole täpsustatud, kas jätkub distantsõpe või on õpilastel vaba nädal enne jõuluvaheaja algust. Uuest nädalast on kolmeks nädalaks peatatud ka huviharidus, huvitegevus ja sporditegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja –sport ning distantsilt pakutavad tegevused. Individuaalsport värskes õhus on lubatud.

Ida-Virumaal, kus on olukord kriitiline, suletakse kolmeks nädalaks kõik meelelahutusasutused ja peatatakse vaba aja tegevused, keelatud on avalikud üritused ning suletud on kinod, teatrid, kontserdikohad, muuseumid ja näitusasutused, toitlustuskohad, spordiklubid, ujulad, spaad ja majutusteenuse pakkujad. Piirangud kehtivad nii sise- kui ka välitingimustes.

Igapäevast tööd saavad jätkata kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad, kui järgitakse 50% täituvuse nõuet, 2 + 2 reeglit, maskikandmise ja desinfitseerimisvahendite kasutamise nõuet.

Kohapeal suurendatakse ka järelevalvet isolatsioonikohustuse täitmise üle, eelkõige piiriületajate puhul. Piiriületuste arvu tuleb võimalikult palju vähendada.

Pressikonverents algab kell 12.