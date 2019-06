OTSEPILT JA -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Ratas, Helme ja Reinsalu

Valitsuse pressikonverents

Ta lisas, et kui Eesti tahtis Euroopa Nõukogusse, eelnes sellele väga pikk eeltöö ja kehtestati kriteeriumid, millele tuli vastata. Venemaa võeti Nõukogusse aga ilma igasuguse "grillimiseta".

Mart Helme rõhutab, et tuleb otsa vaadata Euroopa reaalsusele tervikuna. Kõik Euroopa juhtriikide valitsused on tema hinnangul suured Putini sõbrad.

Kanal 2: Eesti peaks siseministri sõnul oma liikmelisuse ENPAs peatama. Mida võiks see Eestile kaasa tuua?

Reinsalu kiitis väliskaubandus- ja IT ministrit Kert Kingot, kes tõi EXPO lauale.

Ta lisas, et kohustus on nõuda, et uuest staatusest kaasnevad vastutused Venemaale nüüd tugevneksid.

Reinsalu andis ülevaate, kuidas sellise otsuseni jõuti ja nentis, et nüüd tuleb planeerida teiste Eestiga sarnaselt mõtlevate riikidega, kuidas edasi minna.

Järgmisena peatub ta otsusel taastada Venemaa hääleõigus.

Välisminister Urmas Reinsalu annab ülevaate oma haldusala teemadest, mis arutlusel olid. Ta ütles, et traaler, mis Venemaa vetes kinni peeti, on vabastatud ja jõudnud Taani. Meeskonnal on lubatud lahkuda, kuid kapten peab kohtumenetluseks jääma veel Kalingradi.

Vaadates pilti, mis avanes jaanipäeva reidide ajal, on seis masendav. Liiklus on rahutu ja kiiruseületamisi on palju, nentis Helme.

Helme räägib ka liiklusseaduse muudatusest, mis sätestab võimaluse mobiilsete kiiruskaamerate paigaldamiseks.

Helme räägib kodakondsuse andmisest keeldumise teemal. Kuivõrd kriminaalkaristuse kustumisest on liiga vähe aega mööda läinud, siis seadusest lähtuvalt neile kodakondsust ei anta.

Järgmisena räägib siseminister Mart Helme.

Pühapäeval suundub Ratas Brüsselisse, kus toimub tippjuhtide valimine EL erinevatele ametipostidele.

Kabinetis arutati EXPO muudatuste üle - sel korral korraldab EXPOt pigem erasektor ja riik toetab seda kuni 2 miljoni euroga, 1 miljonit oodatakse erasektorilt.

Ratas ütles, et ühekordse lipupäevana otsustati märkida 6.juuli, mis on laulu- ja tantsupeo rongkäigu ja laulupeo avakontserdi päev.

Pressikonverents algab. Esimesena kõneleb peaminister Jüri Ratas.