OTSEPILT ja -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Ratas, Helme, Aab ja Solman

Valitsuse pressikonverents

Küsimus: Mille alusel koroonapiiranguid ikkagi tehakse? Kui koolid pannakse kinni üle Eesti, aga seejuures on avatud muud kohad. Ratas: Teadusnõukoda tegi sel teisipäeval ettepaneku teha karmimad piirangud Ida-Virumaal, sulgeda koolid jt asutused, mis korralduses märgitud. Erisus tehti ainult kaubanduskeskustele, et kohalikud ei hakkaks selleks mujale sõitma. Me teeme otsuseid sellepärast, et plaaniline ravi saaks jätkuda.

Need jõulud peaksid olema ühe pere jõulud, lisas Ratas. Seejuures rõhutas ta, et on oluline näidata üksteisele, et hoolime ja oleme kohal turvalistel viisidel.

Ratas ütles lõpetuseks, et tal on palve kõigile, et vaja on teha koostööd, et nakkuse levik pidama saada. Kriitiliselt oluline on järgida kõiki kehtivaid reegleid ja ohutusmeetmeid, teha ise kõik mis võimalik, et viirust eemal hoida, sõnas peaminister.

Koroonavaktsiinist rääkides sõnas Kiik, et Eestile on esmajoones ettenähtud ühelt vaktsiinitootjalt vaktsiini 100 000 inimesele, kuid Eesti on uurinud võimalust saada ka rohkem doose.

Kiik ütles, et seda pole karta, et jõuludel tervishoiusüsteem kokku kukuks.

Tervishoiutöötajate puudusest rääkides ütles Kiik, et neid on täpselt nii palju, kui neid on välja õpetatud.Ta sõnas, et ei ole võimalik tekitada kriisireservi, vaid erinevate tervishoiuasutuste vahel on võimalik inimesi liigutada. Ta märkis, et erinevalt kevadest tahetakse praegu jätkata ka plaanilise raviga, mis paneb tervishoiusüsteemile suurema surve.

Järgmisena kõneleb sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rõhutas alustuseks, et valitsus teeb otsuseid pikalt läbi rääkides erinevate osapooltega. Ta ütles, et 9 juhul 10 on valitsus teadusnõukojaga ühel nõul ja otsused langetatakse ka selle järgi.

Aab ütles, et nakatuvad nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased ja senised piirangud ei ole suutnud levikut pidama saada. Ainuke võimalus selleks on kontaktide vähendamine, põhjendas minister uusi karmimaid piiranguid.

Täna saavad koolid valitsuselt ka täpsustatud korralduse, mille järgi edaspidi juhinduda.

Aab ütles, et nii koolidel kui ka lapsevanematel on tema hinnangul olemas teadmised ja võimalused, kuidas distantsõppega hakkama saada. Ta küll nentis, et saab aru, et see on raske nii koolidele kui ka vanematele, kelle lapsed järsku koju jäävad.

Haridusminister Jaak Aab ütles, et vaatamata väga erinevatele seisukohtadele jõuti valitsuses üksmeelele, et alates esmaspäevast on koolid suletud kontaktõppeks. Ta sõnas, et see on koolipidaja otsustada, kuidas edasi minna ja nentis, et on kahju, et koolidel selleks nüüd nii vähe aega jääb.

Rahvastikuminister Riina Solman rääkis samuti kirikute lahtijätmisest. Ta tõi välja, et kirikutel on tulemas suurimad pühad, nagu ka kevadise koroonalaine ajal. Tema sõnul võtsid usujuhid valitsusega varakult ühendust ja seda arutati ka teadusnõukojaga, kas kirikud saab lahti jätta. Arvesse võeti ka seda, et vaimne surve on inimestele suur ja jõuludel armastatakse kirikus käia. Solmani hinnangul ei ole olukord nii kriitiline, et usuvabaduse piiramine oleks põhjendatud.

Tänavused jõulud tulevad pereringis ja suuri kogunemisi lubada ei saa, nentis Ratas.

Poleemika on tekkinud ka sellest, et kirikutele on tehtud erisus ja need kinni ei lähe. Ratas ütles, et see oli tema ettepanek, et kirikud lahti jätta - seal kehtivad usaldusmeetmed, nagu 50% täituvus, maskikandmise kohustus, 2+2 reegel, ja kirikus saavad inimesed hingehoidu ja vaimse tervise kosutust.

Kuigi valitsuse otsus tuli eile äkki ja oli küllaltki vastuoluline, siis selgitas Ratas, et valitsus langetab otsuseid koostöös teadusnõukojaga, mitte ei otsusta piiranguid omakeskis. Uued piirangud sündisid valitsuse sees, aga nõu peeti nii teadusnõukoja kui ka terviseametiga. Ratase sõnul oldi uut põhimõtetega kursis ja need said teistelt osapooltelt heakskiidu.

Lasteaiad ja -hoiud jäävad avatuks.

Kui kool peab õigeks ja seda soovib, võib jätkata distantsõppega.

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele, individuaaltundidena, lubatud on ka testide ja olümpiaadide tegemine.

Alates esmaspäevast on kõik õppeasutused üle Eesti suletud. Nii õpilased kui ka õpetajad saavad minna varem puhkama.

Esimesena kõneleb peaminister, kes alustas sellest, et senised koroonameetmed pole olukorda piisavalt parandanud, mistõttu kehtestas valitsus täna uued piirangud, et koroonaviiruse levikut ohjeldada.

Lisaks eelnimetatud ministritele on pressikonverentsil ka sotsiaalminister Tanel Kiik.

Pressikonverents algab kell 12.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, sotsiaalminister Tanel Kiik, rahvastikuminister Riina Solman ja rahandusminister Martin Helme.