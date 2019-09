OTSEPILT - ja BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Jüri Ratas, Martin Helme ja Tõnis Lukas

Valitsuse pressikonverents

Helme: tõin kabinetti PPP teema. Kabinett oli väga konstruktiivselt kaasa mõtlev. Ma sõrmeotsaga tundsin positiivset tagasidet. Eestis on vaja infrastruktuuriprojektidega edasi minna, aga me ei saa selleks kasutada laenuraha. Selge soov on valitsusel olemas seda arendada.

Rahandusminister Martin Helme: eelarve on pingeline, juba selletõttu, et meil toimus SKP revideerimine. Pilt ei läinud oluliselt halvemaks, aga mõned numbrid liikusid aastast aastasse, kokkuhoiusumma tuli sellele aastale. Me ei räägi koondamistest, aga me ei saa saata optimislikku signaali avaliku sektori palgatõusust (õpetajad, politseinikud)

SEI kliimaanalüüs valmib 19. september, sealt selgub edasi ka see 30. septembril, kuidas areneb meie põlevkivi poliitika.

Arutelu all oli riigieelarvega seotud küsimused. IT-valdkonna vajadustest anti valitsusele ülevaade. Rahandusminister tõi arutelu alla võimalikud PPP projektid, mis võiksid olla alternatiivid suurte 2+2 taristute rajamisel. Arutelud täna jätkuvad. Riigieelarvest veel - see peab edendama perekondlikku Eestit, sidusust, vabadust ning targa Eesti põhimõtteid. Kuidas Eestil läheb välisdimensioonis? Tahan ka öelda siin, et Eesti järgmine volinik ja tema energeetikaportfell on kaalukas. See puudutab kõiki liikmesriike, soovin Kadri Simsonile edu. Otsus oli ka strateegilise juhtimise osas. See jääb riigikantseleisse, mis hakkab suunama riigi pikaajalist arengut.Eile tõstatatud küsimus, tänase valitsuse soov on Ukraina jätkuv toetamine. Idapartnerluse progamm on olnud väga oluline. Need jutud, mis käivad avalikkuse ees leiavad Normandia kohtumisel oma formaadi. Viisavabaduse küsimusest - siseminister ka ütles eile, et Eesti on Schengeni ruumiga liitunud, mistõttu töötatakse Euroopa komisjoni tasandil meie piiriga. Samas ma olen nõus, et me peame vaatama, kes meie riiki sisse tuleb

Ratas: Eesti Posti küsimus läheb valitsuskabinetis arutelule. Lisaks oli oluline Vähiliidu deklaratsiooniga liitumine, aga ma soovin siin ambitsiooni taset ja võib-olla ka kiirust tõsta - see, et meil on sõeluuringud erinevateks vähiliikideks on hea, aga neid peaks rohkem olema. Sotsiaalministrile tehti ülesandeks tulla välja vastava ettepanekuga novembris.

Pressikonverents algas. Ratas alustas sellest, et kohtus Kert Kingoga Eesti Postiga. "Konkurentsiamet tuli välja teatega, et pannakse kinni 30 postkontorit ning lisaks oli seal kirjas, et miinimumist vähem ei tohiks postkontoreid olla."