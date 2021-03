OTSEPILT ja -BLOGI | Valitsuse pressikonverents toimub virtuaalselt, olukorrast kõnelevad peaminister, siseminister, välisminister ja haridusminister

Valitsuse pressikonverents

Jaani: "Mis teeb natukene muret, järelvalvega tuvastati 26 inimest nädalaga, kes pole kinni pidanud isolatsiooninõuetest."

Jaani: "Tänasest on ka õues liikumisel 2+2 reegel. Palun peame sellest kinni."

Jaani paneb südamele, et tuleb koosviibimised ära jätta.

Siseminister Kristian Jaani: "Tänasest kehtivad uued piirangud ja suur palve, et seda pingutust on vaja, et jätkuvalt neist piirangutest kinni peaksime."

Täpsem info on haridusministeeriumi kodulehel.

"10. märtsist saab registreeruda ülikoolide ettevalmistuskursustele," ütles ta.

Kersna kinnitas taas, et eksamid toimuvad.

Kersna: "Eksamite korraldus on üks kõige reguleerituim korraldus üldse. Oleme rääkinud koolijuhtidega, neil on eelmisest aastast eksamite korraldamisega, kasutatakse kõiki ohutusnõudeid."

Kersna: "Kui parlament annab meile õiguse eksamiaegu muuta, siis teeme ettepaneku lükata edasi inglise keele eksami 7. maile ja suulise eksami ka mai algusest 10.-13. maile. Seda seetõttu, et erinevate eksamite vahele jääks piisavalt aega."

Kersna: "Tänaste otsuste juures peaks järgmisel nädalal toimuma rahvusvaheline inglise keele eksam, mis tuleb edasi lükata."

Kersna ütles, et riigieksamit peaks saama hiljem teha. "Kui meil peaks minema olukord veel hullemaks ja riik kehtestab liikumispiirangu ka koolides, siis on valitsusel õigus siduda lhati riigieksamite tulemused koolilõpetamisest, mis täna on gümnaasiumis ikkagi seotud."

"Meie eesmärk on see, et kõik noored, kes tahavad astuda järgmisesse kooliastmesse või kooli, et nad saaksid seda teha," ütles Kersna.

Haridusminister Liina Kersna ütles, et lõpueksamid toimuvad.

Kaja Kallas vuristab ette haiglad, kus saavad 65+-aastased vaktsineerimas käia. Info on leitav siit: https://www.vaktsineeri.ee/et/uudised/65-aastaseid-ja-vanemaid-inimesi-oodatakse-digiregistratuuri-kaudu-vaktsineerimisele

Kaja Kallas täpsustas, et 160 000 doosi on vaktsineeritud, mitte inimest.

Liimets rõhutas, et ei soovitata reisida, kui selleks pole hädavajadust. "Viiruse levik on äärmiselt dünaamiline ja kui vaatab täna, et kuhugi võiks saada reisida, siis lennuühendused siiski võivad viiruse tõttu katkeda."

"See töö kõik jätkub," kinnitas Liimets. Lisaks värskendatakse pidevalt reisiinfot välisministeeriumi kodulehel.

Liimets ütles, et proportsionaalsed piirangud piiriületamisel on praegu mõistlikud ja Eesti saatkonnad on välismaal avatud.

Liimets: "Sel nädalal oli väga oluline UK välisministri visiit Eestisse. UK on väga oluline partner, arutasime ka vaktsineerimisega seotud küsimusi, koroonakriisist väljumist."

Liimets kõnleb ka Kolme Mere Initsiatiivist. "Mullu toimus Eestis Kolme Mere tippkohtumine, kus oli teemaks uue fondi loomine, millega regionaalprojekte rahastada."

Välisminister Eva-Maria Liimets: "Andsime ülevaate Euroopa Inimõiguste kohtusse saabunud individuaalkaebustest."

Kallas: "Vaktsineerimistempot oleme kogu aeg tõstnud ja tõstame ka edaspidi. Tänaseks on vaktsineeritud juba üle 160 000 inimese ja tempo tõuseb."

Kallas: "Võrreldes eelmise nädalaga ei saadeta inimestele e-maile, vaid digiregistratuur tunneb nad ära ja nad saavad ise aja broneerida."

Kallas meenutas, et üle 65-aastased saavad registreerida end vaktsineerima.

Kallas: "Tänasest kehtivad uued piirangud, et inimeste kontakte piirata ja vähendada. Samal ajal tegeleme sellega, et haiglad peaksid vastu."

Peaminister Kaja Kallas: "Tuleb kõiki kontakte vähendada. Ma tean, et see haigus möllab ka ajakirjanike seas ja ei jäta puutumata kedagi. Praegusel kriisi ajal tuleb näidata, et oleme eeskujuks. Loodan, et ükski küsimus ei jää küsimuseta ja katsume omalt poolt teha kiiresti."

