OTSEPILT ja BLOGI | Valitsuse pressikonverents: mis saab "Balti mullist" ning kas riik ulatab krahhi äärel turismisektorile abikäe?

Valitsuse pressikonverents

Välisminister Urmas Reinsalu nentis, et nakkusekordaja on Eestis üle 16. Kahe nädalaga on tema sõnul dünaamika muutunud kogu Euroopa Liidus. Reinsalu ütles, et välisministeeriumi soovitus on nüüd see, et hoiduda igasugusest vältimatust rahvusvahelisest reisimisest.

Helme rääkis, et eelarve tuleb defitsiitne. Ta viitas, et kui valiks teise tee, oleks vaja kärpida miljard eurot. "Me arvan, et me seda teed ei lähe," lisas ta ja tõi välja, et teise variandi puhul peaks kärpima muu hulgas ka pensione ning avaliku sektori palku.

Martin Helme ütles, et majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium tuleval esmaspäeval. Enne seda täpsetest numbritest rääkida ei taheta.

Ratas viitas, et valitsus tegeleb viiruse järgmise laine ja mõjudega. Tehnilisi punkte arutab valitsus pärastlõunal.

Pressikonverents algas. Jüri Ratas ütles, et meil läheb sarnaselt lähinaabritele majanduslikult paremini kui Euroopas keskmiselt. Kriis pole tema sõnul siiski nii karm, kui kevadel võis arvata. "Maksulaekumised on kevadisest prognoosist paremad."