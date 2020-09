OTSEPILT JA BLOGI | Valitsuse pressikonverents: ministrid viitasid, et riigisektoris palgatõusu loota ei tasu

Valitsuse pressikonverents

Martin Helmet ennast pressikonverentsil pole, sõna võttis tema eest Mart Helme, kes rõhutas, et praegu polegi tavapärane olukord. Küsimus on tema sõnutsi selles, et iga valitsuse minister võib teha valitsusele ettepanekuid, mis rahaga teha. "Selles pole mitte midagi imelikku, et tuleb välja ettepanekutega suurendada kaitse-eelarvet lisainvesteeringute kaudu."

Pikemalt saab kaitseteema tausta kohta lugeda EPLi artiklist. https://epl.delfi.ee/eesti/ekre-poliitikud-lobistavad-kaitsevaele-relvastust?id=91061831

Küsitakse kaitsevõime arendamise osas, kas on tavapärane, et mingid kaitsevarustuse pakkujad käivad kaupa esitlemas rahandusministeeriumis ja rahandusministrile? Ratas ütles, et valdkonnaga tegeleb ennekõike kaitseministeerium. Tema sõnul on küsimus selles, kas on raha, et rohkem investeerida valdkonda või mitte. Rataselt küsiti uuesti, kas on tavapärane või mitte. Ratas nentis, et ilmselt pole tavapärane.

Teemaks on võimalik palgatõus avalikus sektoris. Ratas ütles, et sel aastal on erasektor pidanud palkasid koomale tõmbama, see on tugev signaal arutelu eel riigisektori puhul. Mart Helme tõi välja, et pole mõeldav laenuraha toel palkasid tõsta. Ta ütles, et vaja on teha valulikke otsuseid, riigisektori töötajaid ei saa priviligeerida.

Küsitakse laevandusettevõtete toetamise kohta. Miks neid toetatakse kaheksa miljoni euroga, kuigi tegu kasumlike firmadega? Ratas ütles, et kogu see sektor on koroonaviiruse raames oluline, nende ettevõtete kadumist ei saa lubada. Aas viitas, et tegu on rahvusvahelise veoga tegelevate firmadega. Ministri kinnitusel on ka lähiriigid sektorit toetanud. "Selleks, et hoida üleval rahvusvahelist vedu, et firmad ei lõpetaks ega satuks pankrotti."

Eesti naiste jalgpallikoondis peab kodumängu pidama neutraalsel pinnal Lätis. Miks spordivalkonnale üldist erandit ei tehta, et saaks võistlused ikka kodumaal pidada? Ratas sõnas, et sportlased on jäänud hammasrataste vahele. "Hetkel on takerdunud, sest viiruse levik on nii tugevasti tõusnud." Ta ütles, et teemaga tegeletakse lähiajal edasi.

On olnud juttu, et Martin Helme tahaks suunata raha kaitsekulude puhul rannakaitsesse. Ratas kostis, et on Helmega sel teemal rääkinud, ent midagi täpsemalt paigas pole, on erinevaid nägemusi.

Reinalu sõnas, et mis puudutab reisimist Euroopa Liidus, siis valitsus toetab ühetaolist lähenemist. Ta tõi näiteks testimise piiril, mida ka meil edukalt rakendatud.

Mart Helme ütles, et keegi pole seadnud küsimärgi alla kaitsekulude vajalikkust. Ta lisas, et on diskussioon, kas on ressurssi tõstmaks hüppeliselt kaitsevõimekuse taset või mitte.

Riigieelarve osas sõnas Ratas, et kaitsekulude teema võib maha võtta - ükski koalitsioonipartner ei ütle, et kaitsekulusid tuleks tagasi keerata. "Kaitse ja julgeolek on ülitähtis."

Pressikonverents algas. Jüri Ratas rääkis, et tema jaoks on mureettekitav, et eneseisolatsiooni nõudeid ei järgita. Viimase 14 päeva jooksul on tuvastatud circa 1600 lähikontaktset, koos haigetega on jälgimise all pea 1900 inimest.