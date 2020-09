OTSEPILT ja BLOGI | Valitsuse otsuseid selgitavad Kiik, Solman, Reinsalu, Aller ja Ratas

Valitsuse pressikonverentsil tuleb kindlasti jutuks ka tänane otsus karmistada piiranguid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Siseruumides toimuvatele avalikele koosolekutele, üritustele ja spordivõistlustele lubatakse alates 29. septembrist praeguse 1500 asemel maksimaalselt 750 külastajat. Ürituste korraldajad peavad tagama distantsi hoidmise, kinni pidama kuni 50-protsendilise täitumuse nõudest ning tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.

Külastajate arvu senisest madalam ülempiir kehtib ka konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele, kinoseanssidele ning teistele avalikele üritustele ja koosolekutele, kus on statsionaarsed istekohad.

Valitsuse pressikonverents 24.09

Valitsuse päevakord: 1. Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande heakskiitmine Esitaja: rahandusminister Martin Helme Tüüp: Riigikogu otsuse eelnõu Rahandusminister esitab riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest, informatsioonist kohaliku omavalituse üksuste ning avaliku ja valitsussektori kohta. Riigi 2019. aasta tulud olid 2019. aasta riigieelarve täitmise aruande kohaselt 10,86 miljardit eurot. Riigi tehtud kulud ja investeeringud olid 10,99 miljardit eurot – kulud 10,63 miljardit ja investeeringud 357,9 miljonit eurot. 2019. aastal ületasid kulud ja investeeringud tulusid 130,3 miljoni euro võrra. Riigi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmetel on 31.12.2019. aasta seisuga riigi varade rahaline maht kokku 16,3 miljardit eurot ning enamiku varadest moodustab põhivara (mets, teed, hooned, masinad). Võrreldes eelmise perioodiga on varade rahaline maht kasvanud 250,2 miljoni euro võrra. 31.12.2019. aasta seisuga on riigil kohustusi kokku 9,6 miljardit eurot ning need on eelmise perioodiga võrreldes suurenenud 802,1 miljoni võrra. Kohustistest suurema osa moodustavad pikaajalised kohustised summas 5,9 miljardit eurot. Riigil on laenukohustisi 3,4 miljardi euro ulatuses ning need on varasema perioodiga võrreldes kasvanud 274,8 miljoni võrra. Riigi pensionikohustised on ligikaudu 2,8 miljardit eurot. 2. Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruande 2019. aasta kohta kinnitamine Esitaja: rahandusminister Martin Helme Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu Rahandusministeerium esitab valitsusele kinnitamiseks „Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruande 2019. aasta kohta“. Tegemist on iga-aastase aruandega, mis teeb ülevaate riigi äriühingute ja sihtasutuste numbriliste näitajate ja tegevuste kohta. Möödunud aastal oli riigil osalus 29 äriühingus ja 67 sihtasutuses. 3. Riigi liikmesusega mittetulundusühingute koondaruande 2019. aasta kohta kinnitamine Esitaja: rahandusminister Martin Helme Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu Rahandusminister esitab riigi liikmesusega mittetulundusühingute koondaruande 2019. aasta kohta. 4. Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 "Keskkonnaministeeriumi põhimäärus" muutmine Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk Tüüp: Määruse eelnõu Eelnõuga viiakse keskkonnaseire nõuniku ametikoht keskkonnakorralduse osakonnast asekantsleri otsealluvusse, nimetatakse ümber Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond ning täpsustatakse eelarve- ja strateegiaosakonna ülesandeid. Keskkonnaseire plaanitakse keskkonnakorralduse osakonnast viia merekeskkonna kaitse, veekaitse ja -kasutamise ning välisõhu kaitse ja kiirguskaitse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamise eest vastutava asekantsleri vastutusvaldkonda. Seirevaldkonna ja seirenõuniku ametikoha üleviimine asekantsleri alluvusse aitab valdkonda paremini ja sisukamalt juhtida ning teemavaldkond hakkab koosseisu mõistes loogilisemas kohas paiknema. Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond nimetatakse välissuhete osakonnaks. Uus nimi edastab lühidalt ja tabavalt vajaliku informatsiooni selle kohta, millega täpsemalt osakond tegeleb. Välissuhtlus hõlmab nii Euroopa Liiduga seotud tegevused kui ka suhtluse ja koostöö teiste riikidega. Eelarve- ja strateegiaosakonna ülesannete hulka lisatakse teadus- ja arendustegevus, et tagada valdkonna efektiivsem ja ühtlasem areng. Muudatus on täpsustavat laadi ja põhimõttelisi muudatusi osakonna senistes funktsioonides ei toimu. Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. 5. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2016. a määruse nr 79 "Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamise kord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele" muutmine Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab Tüüp: Määruse eelnõu Määruse muutmise eesmärk on ühtlustada regulatsioon erinevate põllumajandusmaa kasutuslepingute turupõhise kasutustasu määramiseks nii maareformi seaduse kui riigivaraseaduse alusel. Samuti on vajalik täpsustada kasutustasu hindamise regulatsiooni aktiivse turu puudumisel, eristades sealjuures hoonestatud ja hoonestama kinnisasja tasumäärad. Täpsustatakse ka muid ajakohastamist vajavaid määruse sätteid. Määrus jõustub üldises korras. 6. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras võõrandamiseks Kehtna vallale (Järvakandi alevis 7 kinnistut) Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk Tüüp: Korralduse eelnõu Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek otsustuskorras võõrandada Kehtna vallale Rapla maakonnas Kehtna vallas Järvakandi alevis asuvad kolm kinnistut tasuta avalikuks teeks ja neli kinnistut müügihinnaga 65% vara harilikust väärtusest, s.o 45 565 euro eest ettevõtluskeskkonnaks. 7. Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks Maardu III uuringuruumis Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas Tüüp: Korralduse eelnõu Valitsus annab nõusoleku geoloogilise uuringu loa andmiseks Paekivitoodete tehase osaühingule Maardu III uuringuruumis. Paekivitoodete tehase osaühing taotleb uuringuluba tarbevaru tasemel ehituslubjakivi uurimiseks Maardu III uuringuruumis. 8. Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiride määramine Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas Tüüp: Korralduse eelnõu Eelnõu kohaselt määratakse Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiripunktide koordinaadid. Sadamaseaduse kohaselt peab sadamal olema akvatoorium, et võimaldada ohutu laevaliikluse korraldamist sadamateenuse osutamisel ja akvatooriumi piirid avalikul veekogul määrab Vabariigi Valitsus korraldusega. Narva-Jõesuu sadam asub Narva jõe kaldal Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas ning avaneb Narva jõkke. Narva-Jõesuu sadama maa-ala koosneb kahest katastriüksusest. Sadamat kasutavad kohalikud elanikud ja külalised. Narva-Jõesuu sadama pidaja, Narva-Jõesuu Linnavalitsus esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile sadamaregistri kaudu taotluse Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiride määramiseks. Sadama akvatooriumi piiripunktide asukohad on kooskõlastatud Veeteede Ametiga. 9. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist 1) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Terviseametile koroonaviiruse testimise korraldamiseks Esitaja: rahandusminister Martin Helme Tüüp: Korralduse eelnõu Valitsuse reservist eraldatakse terviseametile 15 269 911 eurot koroonaviiruse testimise korraldamiseks. 2) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Välisministeeriumile COVID-19 pandeemia tagajärgede leevendamiseks USA Marylandi osariigis Esitaja: rahandusminister Martin Helme Tüüp: Korralduse eelnõu Valitsuse reservist eraldatakse välisministeeriumile välispoliitika tulemusvaldkonna välispoliitika programmi 110 000 euro eraldamiseks, et toetada USA Marylandi osariiki COVID-19 pandeemia tagajärgede leevendamisel isikukaitsevahendite soetamise ja nende transpordiga. 3) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Välisministeeriumile Kreeka Vabariigi toetuseks Moria pagulaslaagri põlengu tagajärjel peavarjuta jäänud põgenike olukorra leevendamisel Esitaja: rahandusminister Martin Helme Tüüp: Korralduse eelnõu Valitsuse reservist eraldatakse välisministeeriumile 50 000 eurot, et toetada Kreeka Vabariiki Moria pagulaslaagri põlengu tagajärjel peavarjuta jäänud põgenike olukorra leevendamisel. 10. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist Maa-ametile ja Rahandusministeeriumile aadressiandmete korrastamiseks tehtud töödeks Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab Tüüp: Korralduse eelnõu Valitsuse omandireformi reservfondist eraldatakse tagastamatu toetusena rahandusministeeriumile 580 786 eurot ja 96 000 eurot maa-ametile maa- ja omandireformi läbiviimisega seotud registrites aadressiandmete korrastamiseks tehtud tööde kulude katmiseks. Alates 2013. aastast on korrastatud üle 546 000 objekti andmed, 2020. aasta juuli alguse seisuga tuleb korrastada veel ligi 50 000 objekti andmed. Maareformi käigus kogutud aadressiandmete probleemiks on tihti see, et erinevate registrite aadressiandmed ei sobi omavahel kokku (nt katastriüksusel ja sellel asuval hoonel on erinevad aadressid) jmt. Koha-aadresside tarbijateks on kõik ettevõtted kellel on vaja suhelda klientidega nende asukohas (sh saadetiste kohale jõudmise, teenuste osutamise vajadusel jmt), mistõttu on oluline, et aadressiandmed on korrektsed. Aadressiandmeid korrastavad rahandusministeeriumi valitsemisalas kohalikud omavalitsused, kellele makstakse toetust kord kvartalis vastavalt esitatud taotlustele. Taotluste õigsust kontrollib maa-amet. Maa-amet nõustab ka kohalikke omavalitsusi ja valmistab ette menetlusi aadressiandmete süsteemis. Selleks on vaja palgata lisaks olemasolevatele spetsialistidele kuni 4 andmekvaliteedi spetsialisti 2021. aastaks. Nende tähtaegsete spetsialistide ülesandeks on pakkuda omavalitsusüksustele kasutajatuge, valmistada ette korrastamist vajavate objektide tabelid, nõustada ametnikke aadressiandmete menetlusrakenduse kasutamisel ning andmete korrastamisel. Valitsuse omandireformi reservfondi vaba jääk enne raha eraldamist on ligikaudu 30,94 miljonit eurot. 11. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop Tüüp: Korralduse eelnõu Valitsus arutab korralduse eelnõu, millega vähendatakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks siseruumides toimuvate avalike ürituste ja koosolekute osavõtjate piirarvu. Külastajate arvu vähendamist siseruumides toimuvatel avalikel üritustel toetavad nii terviseamet kui teadusnõukoda. 12. Eesti kodakondsuse andmine Esitaja: siseminister Mart Helme Tüüp: Korralduse eelnõu Siseministeerium teeb ettepaneku anda erandina Eesti kodakondsus isikule, keda on kriminaal- ja väärteokorras karistatud, kuid kelle karistatus on kustunud. Kodakondsuse seadus võimaldab anda erandina kodakondsuse korduvalt kuritegude eest karistatud isikule, kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut. 13. Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu Tüüp: Korralduse eelnõu Eelnõu kohaselt kiidetakse heaks Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokoll ning volitatakse haridus- ja teadusministrit sellele alla kirjutama. Protokollile on kavas alla kirjutada 2020. aasta 24. septembril Tallinnas. Kokkuleppe eesmärk on arendada rahvusvahelist koostööd kahe riigi teadlaste ning teadus- ja arendusasutuste vahel. Kokkuleppe järgi edendatakse teaduse ja tehnoloogia vallas ühiste eesmärkide saavutamist, toetatakse avaliku ning erasektori teadus- ja arendusasutuste ning tööstusettevõtete koostööd ja kaasatakse teaduspõhiseid ettevõtteid sellistes valdkondades nagu teaduspõhise otsustamise edendamine, keskkonna ja loodusliku mitmekesisuse kaitsmine, merendus, energia, kosmos, globaalne terviseohutus, globaalne ressursikasutus, HIV/AIDS ja muud terviseküsimused, teadus- ja tehnoloogiaharidus, inseneriteadused, küberturvalisus, tehisintellekt, finantstehnoloogiad ning digitaalne valitsemine. Tegemist on raamkokkuleppega, mis eeldab eraldi läbirääkimisi teadusasutuste vahel konkreetsete projektide ja programmide teostamiseks. Protokoll pikendab kokkuleppe kehtivuse ning laiendab ja täpsustab selle rakendamist. Protokolli rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarvest. Protokoll vajab Riigikogus ratifitseerimist. Välissuhtlemisseaduse kohaselt võib Vabariigi Valitsus välislepingut pärast selle heakskiitmist ja enne selle jõustumist ajutiselt kohaldada tingimusel, et sellega ei piirata isiku põhiõigusi ega -vabadusi ning välislepingu ajutine kohaldamine on ette nähtud välislepingus. Käesolevat kokkulepet kohaldatakse ajutiselt pärast alla kirjutamist, kuna see on protokolli artiklis IV ette nähtud. 14. Ministri kehtestatava toetusmeetmeid käsitleva määruse eelnõu heakskiitmine Esitaja: rahvastikuminister Riina Solman Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu Riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse kohaselt esitatakse koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamise meetmete ministri määrus enne kinnitamist heakskiitmiseks valitsusele. Rahvastikuminister esitab valitsusele heakskiitmiseks määruse eelnõu, usuühendustele suunatud taotlusvooru kohta. Uus taotlusvoor usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kuulutatakse välja COVID 19 põhjustatud sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks ja uue võimaliku viiruspuhanguga toimetulekuks. Taotlusvoor on jätkuks esimesele taotlusvoorule ja seal ettenähtud vahendite jäägi täies ulatuses kasutamisele. 15. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kapitaliturgude liidu taastepaketi kohta Esitaja: rahandusminister Martin Helme Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta Euroopa Komisjon esitas 24.07.2020 kapitaliturgude liitu käsitleva majanduse taaskäivitamise paketi, mis käsitleb COVID-19 pandeemiast taastumiseks vajalikke kiireloomulisi muudatusi väärtpaberistamise, finantsinstrumentide turgude, finantsinstrumentide võrdlusaluste ja väärtpaberite prospektide kohandamise õiguslikke ettepanekuid. Pakett sisaldab meetmeid väikese kapitali osalusega aktsiate ja energiasektori tuletisinstrumentidega kauplemise hõlbustamiseks ja erandeid, et vähendada koormust seal, kus see pole praeguses majandusolukorras tingimata vajalik ja edendada ELi taastumist pandeemiast. Paketi eesmärk on vabastada kapitali ja anda investoritele pandeemia mõjudest taastumiseks aega. Muudatused on eelkõige suunatud väikeettevõtete rahastamise ja väikeinvestorite turgudele ligipääsu parandamisele. Samuti peaks ettepanekud mõjuma soodsalt finantsinstrumentidega kauplemisele, kus alusvääringuks/võrdlusaluseks on euro (nt EURIBOR) ja seega tugevdama maailmas euro rolli. Viimases küsimuses tuleneb praktiline vajadus muudatuse tegemiseks ka BREXITist ja kuna Ühendkuningriigi finantsjärelevalve asutus lõpetab 2021. aasta lõpuks Londoni pankadevahelise intressimäära (LIBOR) väljaandmise toetamise ja see tekitab kiirendatud vajaduse muuta ELi õigustikus LIBOR kolmanda riigi võrdlusaluseks. 16. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ kohta Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta Elurikkuse strateegia peaeesmärk on peatada elurikkuse kadu ning tuua loodus Euroopas inimeste ellu tagasi. Tegevuskava raames on Euroopa Komisjonil perioodil 2020-2024 plaan esitada mitmeid algatusi, protsesse ja strateegiaid soovitud eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskavas kirjeldatakse meetmeid, kuidas Euroopa Liit kavatseb aidata neid eesmärke ellu viia. Strateegia hõlmab meetmed elurikkuse kao põhjuste peatamiseks ja elurikkuse säilitamiseks. Selleks tuleb tõhustada kaitsemeetmeid kaitsealadel, soodustada ökosüsteemide ja elurikkuse säilimist ka väljaspool kaitsealasid, taastada kahjustatud ökosüsteeme (sealhulgas on eriti olulised suure süsinikuvaruga ökosüsteemid) ning aidata kaasa linnaökosüsteemide, metsanduse, kalanduse ja põllumajanduse jätkusuutlikumaks muutmisele. Elurikkuse strateegias seatud lahenduste hulgas saab olulisematena välja tuua kaitsealade võrgustiku toimimise tagamise ja looduse taastamise kava. Looduskaitse valdkonnas seatakse mh EL tasandi kvantifitseeritud eesmärke, näiteks kaitsealuse maismaa- ja mereala pindala suurendamise, sh tuginedes nii Natura 2000 võrgustikule kui ka muudele elurikastele ja looduslikult väärtuslikele aladele. Liikmesriikidelt oodatakse ka piiriülese koostöö tugevdamist, et tagada sidusa ja vastupanuvõimelise loodusvõrgustiku toimimine, luues selleks mh ökoloogilisi koridore, ja taastada rikutud ökosüsteeme. Komisjon plaanib kindlaks teha, millised meetmed, sealhulgas õigusaktid, aitaksid liikmesriikidel parandada kahjustatud ökosüsteeme (tähtsad on seejuures suure süsinikuvaruga ökosüsteemid) ja taastada nende head ökoloogilist seisundit. Elurikkuse strateegias esitatakse ka ettepanekud Euroopa linnade rohelisemaks muutmiseks ja elurikkuse suurendamiseks linnaruumis. Komisjon planeerib looduse taastamise kava koostamist ja uurib rahastamisvõimalusi, et liikmesriike nende eesmärkide saavutamisel aidata.