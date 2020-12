OTSEPILT ja BLOGI | Valitsus peatab Harjumaal nagu Ida-Virumaalgi kogu meelelahutuse, söögikohad suletakse

Uued otsused

Toetusmeetmete kohta: kuidas raha jaotamine hakkab käima? Kas kõik taotlejad saavad, või jagatakse sektorite kaupa.Ratas: Mõistan seda muret. Väga keerulised otsused.

"Ak" küsib: millal on see punkt või aeg, kui sellised piirangud võiksid üle Eesti kehtima hakata.Lutsar: usun, et seda aega ei tule. Kui üle Eesti hakkavad samad trendid olema nagu on Ida-Virumaal või Harjumaal, siis seda täiesti välistada ei saa.

Ratas rõhutab, et väga paljud piirangud olid eile laual.Reinsalu selgitab | ärge kartke, kaubanduskeskusi Harjumaal ei suleta. See kutsuks esile surve maakondade piire ületavaks liikumiseks. Äraspidine surve oleks olnud teha seda üle riigi seega. Teiseks, kui seda teha, tekiks lisasurve kaupmeestele.

Delfi küsib: kas kaubanduskeskuste sulgemine oli ka laual?Ratas: Kaubanduskeskustes on juba täna väga selge regulatsioon. Seal on ka maskide kandmise kohustus. Kõik on kaalutlusotsused.

Ratas: Harjumaal ja Ida-Virumaal ühtlustasime piirangud alates 28. detsembrist ja mõlemas on sellst kuupäevast alates majutusasutustes ainult ööbida.

Postimees küsib, kas valitsus kaalus üldse kõiki jumalateenistusi ära jätta. Küsimus ka Reinsalule - kui palju inimesi on UK-s lõksus.Ratas: Valitsus ei kaalunud jumalateenistusi ära jätta.Reinsalu: On tulnud päringuid. On inimesi, kellel on vajadus naasta Eestisse, on neid, kes on seal lühiajalisel reisil. Oleme kontaktis inimestega. Paneme nimekirju kokku. Paljud on leidnud ka mingi lahenduse. Nad on kas naasnud või otsustanud jääda asukohta. Soovitan jääda asukohta, eriti inimestel kel plaanis Eestit väisata lühiajaliselt.

Küsitakse, kas tulevad ka patrullid inimeste segunemist vältima.Ratas: ei tule.

Küsitakse, mis ajaks võiks tulemus olla Harjumaa piirangutel.Lutsar: ajaraami oleme mõelnud ka, et ühe-kahe päevaga midagi ei juhtu. Võib-olla teisel või kolmandal nädalal on nähtav juba, kas saame nakatumistrendi maha.

Küsimuste voor. Delfi küsib, miks jumalateenistustele jälle erand, et kas seal nakkab vähem. (lubatud jumalateenistused 50% täituvusega)Ratas: otsustasime piirangutega minna ka kirikutes laialdasemaks, karmimaks. Kirikutes on seis selline, et reeglina väga suured ja ehituslikud hooned on need, õhk liigub hästi.

Lutsar: kas ta levib paremini, on arvamusi sama palju kui eksperte. Seal ei ole andmeid. Kas see on jõudnud ka Eestisse? Teadaolevalt pole, aga kindel ei saa olla. Teada on, et Taanis on leitud seda viirust. Minu mitteteaduslik soovitus: ärge oma perekonda üksinda jätke. Tean oma kogemusest, et kunagi ei tea ette, millised jõulud on kellelegi viimased.

Lutsar: Muidugi meil on väga vähe teadmisi Inglaste teatatud viiruse kohta. Inglismaa tegi nädalavahetusel omad piirangud, milelle Euroopa reageeris vastavalt. Meile ei tule üllatusena, et koroonaviirus muteerub. Pole ka üllatuseks, et leiti Inglismaalt, kus genotüpiseeritakse palju.

Lutsar: Haiglate töö on suures osas just sellest häiritud, et personal nakatub. Mitte niivõrd patsientide arvust. Neid otsuseid arutades, läbi kaaludes, jõudsime otsusele, et peame viiruse ringlust vähendama. Kuna see on inimeselt inimesele leviv viirus, siis ei aita muu kui kontaktide vähendamine.

Lutsar: Sel nädalal jõudsime olukorda, kus nägime ,et meie meditsiinisüsteem hakkab üle kuumenema haiglates iga nädalaga. Kui ühiskonnas on viirust palju, siis paratamatult jõuab ta kõigi hulka, olgu nad hooldajad, arstid või ajakirjanikud.

Irja Lutsar on kohal!

Kiik: pole kahtlustki, et 2021 tuleb koroonaviiruse võitmise aasta Eesti jaoks. Aga see nõuab pingutusi.

Kiik: sooviksin sotsiaaltöötajaid ja tervishoiutöötajaid tunnustada. On väga palju inimesi tööpostil viirusvastase võitluse rindel ka nüüd pühade ajal. Samuti tänan teadusnõukoda.

Kiik: lisaks tervishoiuvalmisoleku plaanile, mida tutvustan ka terviseameti pressikonverentsil, otsustas valitsus toetada ka hooldekodusid. Toetame tööjõukulude kui isikukaitsevahenditega. Eeskätt neid kodusid, kus on juba viirus sees.

Kiik: tunneli lõpus paistab valguskiir. 27. detsembril väga paljudes riikides alustatakse vaktsineerimistega eesliinitöötajate seas. Vaktsiini on esimese kolme kuu jooksul oodata 70 000 inimeseni. Esimene tarne on pea 10 000, nädalate kaupa tuleb umbes samu arve. Heal juhul veebruaris jõuame eesliinitöötajate vaktsineerimise lõpuni.

Kiik: Pilt on jätkuvalt tume. Sellise trendi jätkudes oleks kolme nädalaga igapäevane nakatumiste arv keskmiselt tuhande juures. 3-400 covid patsienti on väga kõrge tase, mida suudavad haiglad tagada, jätkates plaanilist ravi. Seda patsientide arvi ei tahaks tõsta.

Tanel Kiik: Otsuste tegemine pole kerge, aga tegemata jätmine oleks olnud halvem valik.

Reinsalu: Viiruse levik muutub laugemaks, aga ta kasvab.

Reinsalu: kõrgemad ja rangemad isolatsioonireeglid UK-st tulijatele hakkavad kehtima. Oleme kokku leppinud, et sel aastal teeme veel evakuatsioonilennu ühise. Eeldatavalt London-Riia, kust edasi saab lennukiga Tallinnasse. TÄna avalikustame kuupäeva ja kellaaja. See ei ole mõeldud, et lühiajaliselt tuleksid Eestisse. See on mõeldud neile, kes on läinud reisile ja jäänud lõksu. Või on neil erakorraline inimlik põhjus. TUleb registreerida välisministeeriumis.

Reinsalu: jääb üle soovida meelekindlust kõikidele ettevõtjatele ja ühingutele, kelle suhtes piirangud rakenduvad. Mis puudutab UK suunal tehtud otsuseid. On täna hommikul mul koosolek Läti ja Leedu välisministritega. Lähtekoht on, et langetame otsused ühiselt. Praeguse seisuga jätame me kehtima lennupiirangu UK-ga kuni aasta lõpuni. Võib öelda nõnda, et viiruse mutatsioon ei ole ohtlikum inimese tervisele kui on varasem. Kuid on modeleeringud, mudelarvetused, mis võivad eeldada, et see viirus levib kiiremini. Kui võitleme R-i 0,1 eest, siis selle mutatsiooni levik on kiirem.

Reinsalu: See on meie ühine meeskonnatöö. Ei ole kedagi kurja kuskil kõrgel, kes mõtleb välja reegleid. Need on inimeste tehtud reeglid, et meid ühiselt kaitsta. Meil rohkem relvi, abinõusid pole. Kogu tuum piirangutel on inimkontakti vältida. Et me ei kehtestanud neid reegleid muudes maakondades, ei tähenda eelisõigust neile.

Reinsalu: tahame selle viiruse alla suruda, võitleme inimelude eest ühiselt. Piirangute mudel, mis teadusnõukogu ette pani. See on erinev kevadisest loogikast. Me ei pane piiranguid üleriigiliselt.

Reinsalu: Haiglakohtade täituvuse stsenaarium oli 1000 haiglakohta jaanuari lõpul. Kui räägime veebruaris, siis püstloodis graafikute koha pealt slaidid lõppesid. Esimene küsimus oli selles, et kui tahame sõda võita, ei ole küsimus, kas me peame neid piiranguid tegema. Küsimus on selles, et meil tuleb päevade kaupa liikuda. Vajadus meetmeid kohaldada nagu Ida-VIrumaa puhul - meil pole sellest pääsu.Alternatiiv 2 oleks olnud jääda senise taseme juurde ja oodata vaktsiinide tulekut. Aga selle hinnalipik on äärmiselt dramaatiline. Prognoositavas tähenduses on kiretud numbrid haiglakohtades ja kaotatud inimeludes.

Urmas Reinsalu: Nädal tagasi hakkasid kehtima täiendavad piirangud, pidime vaatama, mis nädalaga juhtub. Teadusnõukoda arutas seda esmaspäeva õhtul. Saime eile sellise informatsiooni, mis pani meid küsimuse ette, kuidas edasi minna. Oli kaks lähenemisnurka. Esimene: lihtsam on seda R-i alla viia esimeste meetmetega. Kui esimesed meetmed tehtud, siis on see juba nagu kaevu puurimine. Tuleb intensiivsemalt jõudu kasutada. Nüüd tuleb tunnistada, et selle R-i alla viimiseks on vaja tugevamaid meetmeid. Me ei saa öelda, et meie senine pingutus on olnud asjata. Kui me neid ei oleks kasutanud, oleks R0 praegu 2. Ida-Virumaa inimesed on olnud tublid, seal on kasv liikunud oluliselt aeglasemaks. See on tänasel päeval hea teade - näeme, et ka jõuliste piirangute rakendamisel nad töötavad. Pingutusel on mõte. Meie valik oli, et kui jätkame samas olukorras, tähendab see jaanuari teises pooles Ida-Virumaa olukorras olemist. See on Harjumaa stsenaarium.

KEskkonnaminister Rain Epler: peaminister jubapiirangutest ja kompensatsioonidest rääkis. Lisan, et piirangud hakkavad kehtima esmaspäevast (va jumalateenistused, mis homsest). Piirangud on väga rasked vaimse tervise jaoks, looduses liikuda on mõistlik, käige metsas. Üks mõte veel: ei ole halba ilma heata. Tegelikult vaatamata raskele ajale on kõigil meie ümber palju head, mida märgata. Märgake ja olge tänulik selle eest. Kes positiivset märkab, on palju tervemad vaimsemas ja füüsilises mõttes. Rahulikke pühi.

Ratas: Soovin turvalisi pühi.

Ratas: Arvan, et viimane aasta on olnud raske. See on koroonaviiruse viimane pingutus, millega tuleb meil viiruse selgroog murda. Vaktsineerimine on juba käeulatuses. Vaktsineerimisega alustatakse 27. detsembril Ida-Virumaal, Tartus ja Tallinnas.

Ratas: Rõhutan, et praegu on kriitiline aeg. On oluline kinni pidada kõikidest abinõudest (piirangutest), mis on kasutusele võetud.

Harju- ja Ida-Virumaal täiendavate leevendavate meetmete maht 23 miljonit eurot

Kogu Eestis jäävad haridusasutused suletuks koolivaheaja lõpuni, 10. jaanuarini. Koolides, kus vaheaeg varem lõpeb, toimub kuni 4. klassini kontaktõpe. Ümberotsustus järgmisel nädalal.

Õues on treenimine lubatud kuni 10 liikmelistes gruppides. Jumalateenistused jäävad lubatuks, kuid järgida tuleb 50% nõuet, see jõustub homsest.

Ratas: Harjumaal tuleb 28. septembrist kolmeks nädalaks sulgeda kõik meelelahutuskohad, muuseumid, näitusasutused, konverentsid, teatrid, kontserdid (sh kirikutes). Välitingimustes võib maksimaalselt 10 inimest osaleda üritusel. Siseruumides üritusi pole. Söögikohtades jääb lubatuks vaid kaasaost.

Ratas: Need on sisendid täiendavateks piiranguteks. Valitsus arutas eile, pidasime vajalikuks kehtestada Harjumaale piiranguid ja pikendada neid Ida-Virumaal. (Loe piirangutesst allpool, kell 09.03 avaldatud blogipostituses).

Ratas: Kui R on jätkuvalt 1.1, on intensiivravikohtade hõivatus 100. Rääkimata sellest, kui R on veelgi suurem.

Ratas: On olnud väga keeruline aasta, eilne hommik oli väga keeruline. Kui vaadata erinevad R-e. Siis see näitab meile jaanuaris 1500 nakatumist päevas, aga see võib olla veel kõrgem. Isegi kui see R on 1.1, näeme, et vb esimesel jaanuaril on nakatunuid päevas 1300

Ratas: Nakatumiskordaja R, mis näitab, mitu inimene mitut keskmiselt nakatab, on viimastel nädalatel liikunud 1,1 ja 1,2 vahel. Harjumaal on see aga jätkanud kasvu. Eesmärk ons ee viia alla ühe. Praeguses olukorra jätkudes liigume jaanuaris olukorrani, kus lisandub üle 1000 positiivse päevas.

Valitsus kehtestab Harjumaal Ida-Virumaaga sarnanevad piirangud ja leppis kokku täiendavad toetusmeetmed 23. detsember 2020 - 8:35 Stenbocki maja, 23. detsember 2020 - Valitsus kehtestab ulatuslikud COVID-19 piirangud Harjumaale ja pikendab juba kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid Ida-Virumaal. Lisaks hakkab 24. detsembrist üle riigi kehtima 50 protsendi ruumitäituvuse nõue jumalateenistustele. Kompenseerimaks uutest piirangutest tekkivat majanduslikku kahju, leppisid valitsuse liikmed kokku ka toetustes kõige enam mõjutatud majandussektoritele. Toetuse kogumaht ulatub 23 miljoni euroni. Nii piirangute kui toetusmeetmete osas võtab valitsus vastu eraldi korraldused. „Arvestades koroonaviiruse kiirenenud levikut Tallinnas ja Harjumaal, siinsete haiglate järjest suurenevat täituvust ning koroonaviiruse levikut ka haiglate personali hulgas, peame tegema raskeid otsuseid, et kaitsta meie meditsiinisüsteemi ülekoormuse eest ja tagada arstiabi kättesaadavus,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Paraku me näeme, et olemasolevatest abinõudest pole piisanud viiruse leviku kasvutrendi pidurdamiseks. Tuginedes teadusnõukoja ja terviseameti seisukohtadele, otsustas valitsus kehtestada Harjumaal ja Tallinnas senisest ulatuslikumad piirangud, et katkestada nakkusahelaid. Selleks, et viiruse levikut peatada, on vaja eestimaalastel veeta jõulud kitsas pereringis. Selle kaudu saame väljendada solidaarsust kogu ühiskonnaga ja anda oma panus koroonaviiruse leviku kasvu peatamiseks.“ 28. detsembrist -17. jaanuarini kehtivad piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal Meelelahutusteenuste osutamine on keelatud igal pool, nii kasiinodes, bowlingu ja piljardisaalides, täiskasvanute klubides kui ka majutusasutuste ruumides. Majutusettevõtted tohivad jätkuvalt pakkuda majutusteenust. Klientidele peavad olema suletud kõik toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid. Toidu kaasamüük ning sellega seotud kullerteenus jääb lubatuks. Külastajate jaoks peavad uksed sulgema kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubi, saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele. Samuti ei kehti piirang erivajadustega inimestele. Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, seal hulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid siseruumides. Külastajate jaoks peavad olema suletud ka muuseumid ja näitusasutused. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest. Sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja –õpe, samuti sportimine ja treenimine. Õues on kõik need tegevused lubatud kuni kümneliikmelisele rühmale ja treenerile. Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti ja kohaliku omavalituse poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks. 24. detsembrist hakkab kehtima 50-protsendiline ruumitäituvuse piirang avalikele jumalateenistustele Üle Eesti hakkab kehtima jumalateenistuste ja usuliste talituste puhul 50-protsendilise ruumitäituvuse piirang, et vältida koroonaviiruse leviku ohtu jõulupühade ajal. Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid viiruse leviku tõkestamise abinõusid. Üle-eestilised hariduselu piirangud kestavad üldhariduskoolidele koolivaheaja lõpuni, 10. jaanuarini (k.a.) Valitsus pikendas hariduselu piiranguid kuni 10. jaanuarini (kaasa arvatud) 2021. Piirangute pikenemine puudutab üldhariduskoole, kutseõppeasutusi, rakenduskõrgkoole ja ülikoole. Nendes koolides, kus vaheaeg lõpeb enne 10. jaanuari, võib 1-4. klass alustada õppetööd koolimajas. Piiranguid, mis hakkavad kehtima pärast 10. jaanuari, arutab valitsus kabinetinõupidamisel järgmisel nädalal. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee. Täiendavalt arutas valitsus ka majanduselu oluliselt mõjutavate piirangute kompensatsioone sektorite kaupa Harjumaal ning piirangute pikendamisest tulenevaid kompensatsioone Ida-Virumaal. Harjumaa ettevõtetele suunatud kompensatsioonimeetmed puudutavad nii majutust, toitlustust, meelelahutust (kasiinosid), kuid ka kultuuri, sporti, erahuviharidust ja -tegevust. Meetmed hõlmavad kokku 23 miljonit eurot. Meetmete sisuks on tööjõumaksude kompenseerimine maakonnas asuvate töökohtade järgi, samuti kultuuri ja ha

Kiiresti kasvab ka haiglaravil viibijate arv, haiglad töötavad väga suurel koormusel.

Palju on nakatunud vanemate ja haiglatöötajate seas.

Jüri Ratas: nakatumine ei ole vähenenud, veelgi onem, on tõusutrendis eriti Tallinnas ja Harjumaal. Seda sõnumit tuleb korrata.

Pressikonverents algab.

Delfi andmetel algavad rangemad piirangud järgmisest esmaspäevast.

ERR: Valitsuskabinet leppis ööl vastu kolmapäeva kokku seni vaid Ida-Virumaal kehtinud rangete piirangute laiendamises ka Tallinnale ja Harjumaale. Ametlik kinnitus tuleb kell 9 algaval pressikonverentsil, aga ilmselt peavad uksed sulgema restoranid, spaad, meelelahutuskohad, hotellid, spordisaalid. Ida-Virumaal ei ole väljas ja siseruumides lubatud ka avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid.

