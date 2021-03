OTSEPILT JA -BLOGI | Valitsus annab kell 12 riigikogu infotunnis aru koroonakriisi hetkeolukorrast

Riigikogu infotund 10.03.21

Kaja Kallas väidab, et piirangud on rangemad kui möödunud kevadel.

Kaja Kallas: Me näeme numbritest, et viirus on levimas riigis sees. Piiriülest liikumist on väga vähe.

Kaja Kallas: Eriolukorda ei ole kehtestatud, sest praeguseks on muudetud seadust. Piiranguid saab kehtestada ilma eriolukorrata. Ainuke asi, mida eriolukorrata teha ei saa, on kaitseväe kasutamine pikemalt kui üks kuu. Õiguslikult puudub vajadus eriolukorda kehtestada.

Kaja Kallas: Tänan teid, et oma toetajatele sellise pöördumise tegite.

Helle-Moonika Helme: Kutsume üles oma toetajaid praeguses situatsioonis vastutustundlikult käituma. Miks ei piira valitsus piiriülest reisimist? Miks ei kehtesta valitsus eriolukorda?

Kaja Kallas: Vabandan Sven Sesteri ees. Vastan nüüd ta küsimusele. Soovime erameediat kaasata ja seda ka teeme. Tulemas on vaktsineerimiskampaania. Samuti, mis puudutab piiranguid ning käitumisjuhiseid - väga suur osa inimesi saavad oma infot just erameedia vahendusel.

Kaja Kallas: Mingit sundvaktsineerimist Eestis ei toimu. Vaktsineerimine hooldekodudes on nendes koldeid tuntavalt vähenenud. 80+ inimeste hulges haigestumine on vähenenud.

Kalle Grünthal räägib, et kuskil on kedagi sunniviisiliselt vaktsineeritud. See peaks olema protseduuriline küsimus.

Sven Sester juhib tähelepanu, et peaminister ei soovi vastata erameedia kaasamise küsimusele.

Kaja Kallas: Eelmine valitsus ei jaganud üldse riigikoguga infot. Raport näitab väga spetsiifiliselt ja asukohapõhiselt nakatunuid. Eestis on hajaasustus, mistõttu nende põhjal oleks võimalik tuvastada konkreetsed nakatunud. Salastatus on isikute kaitseks. Lisaks on seal ka riigile olulist julgeolekuinfot.

Sven Sester: Kas te näete vajadust erameediat jõulisemalt valitsuse kommunikatsioonisüsteemi sisse tuua? Valitsuselt riigikokku saadetavatel koroonakriisi briifingutel on viieaastane salastatuse nõue, miks nii?

Sven Sester: Kinnitan teile, et Isamaa annab nii oma valijatele, Eesti ühiskonnale kui ka teile sama signaali. Kriisijuhtimises tuleb teha selgeid otsuseid.

Kaja Kallas: Jah, me peaksime kõik rääkima sama juttu. Möönan, et on olnud segadust. Seda segadust tahame tulevikus vältida. Isamaa võiks ka enda toetajatega rääkida.

Kaja Kallas: Kriis on dünaamiline. Me ei tee piiranguid piirangute tegemise pärast, vaid nakkuse leviku takistamiseks. Kõik otsused on olnud väga põhjendatud, lihtsalt olukord muutub. Briti tüve täpne levikuulatus pole oluline. Oluline on, et see levib vanast tüübist poolteist korda kiiremini.

Sven Sester: Viimase kuu jooksul on mitmed sammud tekitanud hämmeldust. Segased sõnumid, konflikt terviseametiga. Kommunikatsioon on äärmiselt halb. Te ei ole erameediat üldse elanikkonna teavitamisse kaasanud. Kuidas te ise tagasivaatena enda kommunikatsiooni hindate?

Kaja Kallas: Mis puudutab kaitseväe kasutamisse, siis see on teemaks. Nii meditsiinipersonali kui nende tehnika kasutamine.

Kaja Kallas: Kui ma tegin üleskutse, et jätke tõrvikurongkäik ära, siis te ütlesite, et korraldate selle liberaalide kiuste. Ma ei lükka vastutust kellegi teise kaela, vaid räägin, et viirus levib inimeselt inimesele.

Martin Helme: Meie oleme kogu aeg suhelnud oma toetajatega. Selle Kaja Kallase jutu mõte on lihtsalt vastutuse enda pealt ära veeretamine. Kas valitsus kavatseb hankida vaktsiini väljaspool ELi hanget? Kas on pöördutud ka Kaitseväe poole, et ....(arusaamatu, ühendus hakkis)

Kaja Kallas: Põhiline probleem on, et Briti tüvi levib ühiskonnas väga kiiresti. Üritame panna inimesi käituma nii, et nad üksteisega kontakte vähendaksid. Olen pöördunud ka teiste erakondade poole siin riigikogus, et nad pöörduksid oma toetajate poole. Teen selle pöördumise veelkord, sest näiteks Sotsid pole sellist avaldust teinud.

Indrek Saar: Tahaks valitsuselt neid eesmärke teada ka numbriliselt. Näiteks Briti tüve osakaalu osas on valitsuses päris suur arusaamatus. Mulle tundub, et valitsusjuht ja Terviseamet ei jaga samu lähteandmeid. Mis ikkagi on tervishoiunäitajates suurim ohukoht, kas Briti tüvi või suured nakatumisnumbrid?

Kaja Kallas: Tegeleme praegu sellega, et saada haiglatele juurde vahendeid ja töötajaid. 12. märtsist avame uusi voodikohti.

Kaja Kallas: Eesmärke on kolm. Meditsiinisüsteem peab vastu pidama. Nakkusahelad peaks katki lõikama. Vaktsineerimistempot peab suurendama.

Indrek Saar: Viimased nädalad on olnud täis väga erinevat informatsiooni. Me vajaksime selgust. Mis on valitsuse püstitatud eesmärk lähinädalateks ja lähikuudeks? Mis on valitsuse prioriteedid?

