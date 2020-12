OTSEPILT ja -BLOGI | Välisminister ja välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor räägivad Ühendkuningriigi kohta antud reisihoiatusest

Välisministeeriumi pressikonverents

Rahvusvahelist reisimist tuleks praegu vältida, eriti liikumist Ühendkuningriigi ja Eesti vahet.

Sõnum on väga lihtne - olukord on ootamatu, siin võib tulla täiendavaid muudatusi, palume reisijatel endast välisministeeriumile teada anda, ütles Reinsalu.

Minister sõnas, et kui vaadata olukorda laiemalt, siis on mitmed riigid just pühade ajal otsustanud rakendada radikaalseid piiranguid, et vältida ringiliikumist ja kontakte.

Reinsalu sõnul on kolmas oluline põhjus see, et Ühendkuningriik kehtestas nüüd ka rangemad piirangud riigisiseselt, mistõttu tasub sinna reisijatel oma minek väga läbi kaaluda.

Üks põhjus on rahvatervis, et vältida suuremat nakatumist niigi keerulises olukorras Eestis. Teine põhjus on see, et liikumisvõimalused, mis praegu kehtivad, võivad reaalajas täna täieneda - piirangud võivad muutuda rangemaks. Inimestel ei pruugi olla võimalik kodumaale naasta.

Eesti inimeste kohta, kes on Ühendkuningriigis või kes peaksid sinna reisima, ütles välisminister, et endiselt on põhimõte vältida igasugust reisimist ja kui võimalik lükata oma liikumine Ühendkuningriigi ja Eesti vahel edasi.

Kõige keerulisem on piirangute puhul ettemääramatus ja koordineerimatus, nentis välisminister.

Lennud Suurbritanniast peatatakse kuni aasta lõpuni, aga kui tekib täiendavat informatsiooni, et uus tüvi ei kujuta endast kõrgendatud nakatumisohtu, siis vaadatakse need piirangud üle.

17 EL liikmesriiki on peatanud või peatamas ajutiselt otselennureise Ühendkuningriigist. Lisaks lennupiirangutele on mõned riigid, kellel on tihedam muu transpordiühendus Ühendkuningriigiga, peatanud rongiühenduse ja ka transport Prantsusmaale on peatatud. See hõlmab Reinsalu sõnul ka kaubavedusid.

Esimesena kõneleb välisminister Urmas Reinsalu, kes ütles, et Ühendkuningriigis levib koroonaviiruse uus tüvi levib ulatuslikult ja kiiremini kui senine tüvi.

Välisministeeriumi pressikonverentsi otseülekanne algab kell 14.