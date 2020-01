OTSEPILT ja -BLOGI | Vaba mikrofon riigikogus: mis seis on Rail Balticu rahastamisega ja kui sõltumatu on prokuratuur?

Istungil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ning sotsiaalminister Tanel Kiik.

Riigikogu täiskogu istung

Ratas: Eesti siht on vähendada kasvuhoonegaaside heite hulka 2050. aastaks.

Teine päevakorrapunkt on arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta. Arupärijad soovivad peaministrilt vastuseid järgmistele küsimustele: 1. Millised on valitsuse põhiseisukohad, ajakava koos vahe-eesmärkide,rahastusvajaduse ning katteallikatega 2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele üleminekul?2. Milliseid meetmeid on kavas rakendada, et kliimaneutraalsuse saavutamisel on tagatud Eesti energiajulgeolek ja elektri varustuskindlus?3. Milline on rahandusministeeriumi kui riigi esindaja seisukoht Eesti Energiaolemasolevate tootmisvarade käitamiseks nende kasuliku eluea lõpuni ning riskide maandamiseks olukorras kui C02 hind ei alane ja Eesti hinnapiirkonna elektrihind ei tõuse?4. Millised investeeringuid Eesti Energia uutesse tootmisvaradesse omanik soovib ning kuidas need ühilduvad kllimaneutraalsuse eesmärgiga?5. Kas valitsus kaalub riigipoolset osalemist põlevkiviõli eelrafineerimistehaserajamises? Milline on nende investeeringute rahaline maht, rahastuse allikad,tasuvusaeg koos turuhindade ja regulatsioonide eeldustega ning tootmisseadmete kaikuandmise tähtaeg?

Teema arutelu lõpetati.

Siim Pohlak: EKRE kindlasti ei kurvasta, kui see rahastus muutub ja tekib põhjus see projekt kriitiliselt uuesti üle vaadata. Kas varasemad valitsused on liiga kiirustades tegutsenud ja probleemid sealt pärit?Ratas: Võib-olla tõesti üle-eelmine valitsus kiirustas, aga ei tasu seda neile süüks ka panna.

Valdo Randpere: mulle tundub, et suur mure on see, et eestlased, lätlased ja leedukad kisuvad tekki oma poole. Kas ei saaks projekti juhiks panna kedagi väljapoolt Baltikumi? Ratas: ma arvan, et me ei peaks ühe ettevõtte juhti valima rahvuspõhiselt.

Jürgen Ligi: kas keegi võtab seda teema valitsuses tõsiselt ja kas keegi ikka prognoosib neid kulusid täpselt?Ratas: muidugi võtab tõsiselt. See, et projekt on hetkeseisuga kallimaks läinud, vastab tõele. Seda kõike on väga vara öelda, milliseks see summa kujuneb.

Küsimus trassi äärde jäävate maade omanikelt maa võõrandamise kohta. Ratas: ma ei ole täna valmis kõiki neid võõrandamisi kommenteerima. Ei pea õigeks, et riik teeb seda jõupositsioonilt.

Toomas Kivimägi: kas olete valmis võtma poliitilise vastutse ja astuma tagasi, kui Rail Baltic ei valmi? Ratas: ma ei tea, kas te olete valmis ootama nii kaua. Üks tähtaeg on 2026. Kas see peaks olema peaministrite pideva pilgu all? Jah.

Mart Võrklaev: minule teadaolevalt nende kohalike peatuste väljaehitamine on lahtine ja rahastust seal taga ei ole. Milline on teie seisukoht - kas need kohalikud peatused on valitsuse jaoks prioriteetsed ja kuidas rahastada nende valmimist? Ratas: vastab tõele, et hetkel pole otsustatud, millised peatused sinna juurde tulevad. Neid peame maksma oma rahakoti pealt ja on lahtine, kui palju see maksma võiks minna. Minu arvates see raudtee peaks olema ka Eesti-sisese raudteeliikluse parandamiseks.

" Kas saate anda Riigikogule garantil, et Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 raames Rail Baltic tarvis eraldatud summad saavad täies määras sihtotstarbeliselt kasutatud?"Ratas: oluline on see, et Rail Balticu rajamine on jätkuvalt prioriteet kogu riigi jaoks.

Ratas: 2020. aasta riigieelarves Rail Balticuks ette nähtud 54,4 miljonit eurot.

"Miks on sedavõrd olulise môjuga strateegulise investeeringu mahtu Teie valitsuste poolt aasta aastalt oluliselt vahendatud?"Ratas: rahastust ei ole vähendatud.

Ratas: Rail Baltic oli, on ja jääb enamaks kui kiirraudtee.

1. Kas Teie hinnangul on Rail Baltic Eesti jaoks strateeguhiselt oluline objekt?2. Kas Teie valitsus toetab Rail Balticu ehitamist?Ratas: Rail Baltic on priorteet kogu riigi jaoks. See on vajalik meie majandusele ja inimestele ning kogu Euroopa Liidule.

Jüri Ratas: praegu käib arutelu, kuidas optimeerida Balti riikide vahel koostööd. Eelarve üle läbirääkimised alles käivad.

Viimaks jõutakse esimese päevakorrapunktini. Taavi Rõivas: kas valitsuse venitamine pole seadnud ohtu kõige olulisema Euroopa ühenduse - Rail Balticu - valmimist?

Hanno Pevkur tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt "Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE I)" homseks. Põlluaas palus käega märku anda, kas keegi on vastu. Osad saadikud olid vastu ning päevakorda ei muudetud.

Saadikud on rahulolematud, et ühele päevale on kuhjatud kuus arupärimist, sest see pärsib arutelu.

Enne päevakorra juurde asumist, on saadikutel palju protseduurilisi küsimusi.

Helmen Kütt annab sotside poolt üle eelnõu 1. juuni muuta lipupühaks.

Signe Riisalo räägib ettepanekust muuta 1. juuni lipupühaks ning annab üle eelnõu.

Enne tavapäraste protseduuride juurde asumist soovib spiiker Henn Põlluaas meenutada, et täna möödub Jüri Uluotsa sünnist 130 aastat. Uluots oli peaminister 1939 kuni 1940 ja peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis 21. juunist 1940 kuni surmani 1945. aastal.

