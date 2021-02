OTSEPILT ja -BLOGI | Terviseameti pressikonverents: Tanel Kiik ja Üllar Lanno räägivad koroonapuhangu hetkeseisust

Terviseameti pressikonverents

Lanno: kui vaadata seda, et reovees trend on kolm nädalat olnud ainult halvenemise suunas. Ma ei näe, et samalaadselt jätkates patsiendid enam nädalate pärast haiglatesse ära mahuvad.

Lanno: haiglavõrku tänase käskkirjaga ma tõstan juurde covid-haigete jaoks, see tekitab 852 üldvoodikohta kokku. Intensiivravisse tekib 74 kohta, kokku siis 926 ainult COVID-19 patsientidele mõeldud kohta.

Lanno: Haigestumise trend viimase kahe nädalaga liikunud jõudsalt Põhja regiooni, sealt on 71% kõigist haigusjuhtudest, mis haiglas on ja see ei pidrudu.

Lanno: numbrid panevad mõtlema, kas me pole tõesti midagi aastaga õppinud.

Lanno: Muret tekitab taas Saaremaa, 100 000 elaniku kohta 1500. Näeme intensiivset kasvu Lääne-Virumaal, aga ka Harjumaa number ja Ida-Virumaa number üle tuhande.

Lanno: Kõige kurvastavam on see, et positiivsete testide osakaal kõigist tehtud testidest on 18%.

Üllar Lanno: olukord on ülikriitiline.

Pressikonverents algas.