OTSEPILT JA -BLOGI | Terviseameti pressikonverents: ööpäevaga lisandus 144 positiivset testi

Terviseameti pressikonverents 11.11.2020

Kiige sõnul pole praegu võimalik öelda, millal vaktsiin valmib. Ükski ravimitootja pole saanud vaktsiini tootmiseks Euroopast luba.

Praegu on Eesti ühinenud Kiige sõnul kahe vaktsiini eelostuga. Valitsus jätkab aruteludega vaktsiinide küsimuses.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul ei ole valitsuse soov kedagi trahvida, mistõttu ei ole maski kandmine ka juriidiliselt kohustuslik. Küll aga kehtib "tungiv nõue" kanda maski avalikes siseruumides, ühistranspordis.

Suvi selgitas uut tüüpi vaktsiinide loogikat. Kui vanad vaktsiinid töötavad loogikaga, et kehasse viiakse antigeen, siis uus vaktsiin annab kehale n-ö retsepti, kuidas keha saaks antigeeni toota. "Antigeen on valmis kook, nukleiinhape on nagu retsept," selgitas Suvi.

Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi räägib vaktsiinide olukorrast maailmas. Euroopa ravimiamet on alustanud kahe vaktsiini hindamist, ütles Suvi.

Härma sõnul on terve koroonakriisi jooksul esitanud terviseamet statistikat esmaste testide kohta, mitte kõigi testide kohta. "Mõni on teinud lausa 19 testi," kirjeldas Härma. "Tänaseni oleme riiklikus statistikas arvestanud vaid aga esmaseid teste". See tähendab, et inimene, kes tegi kevadel ühe testi ja sügisel teise testi, siis tema test riiklikusse statistikasse ei jõudnud. Kevadel otsustati kordustestid statistikast välja jätta, kuna kui mõni inimene on mitu nädalat positiivne, siis see tõstaks näiliselt positiivsete arvu.

Pressikonverents algas, kõneleb Mari-Anne Härma.