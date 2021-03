OTSEPILT ja -BLOGI | Terviseameti pressikonverents: kas piirangutest on tolku? AstraZeneca Eesti ekspertide silmis jätkuvalt ohutu?

Terviseameti pressikonverents

Sissetoodud juhtude osakaal on püsinud sarnasel tasemel, nii ka eelmisel nädalal (1,1 protsenti). Enim toodi haigust sisse Hispaaniast, Rootsist, Egiptusest, Venemaalt ja Soomest.

Hoolekandeasutustes on nakatunute arv nädalast nädalasse vähenenud.

Enim nakatuti pereringis. Iga kolmas haigestunu ei teadnud, kust viiruse sai.

Pea kõigis vanusegruppides on uute juhtude juurdekasv pidurdunud. Kõige rohkem on uusi juhte juurde tulnud lasteaialaste hulgas. Seal oli juurdekasv suisa 102 protsenti. Üle 80aastaste hulgas on haigete arv langenud, sellele oli oma mõju ka vaktsineerimisel.

Haigestumus on kasvanud Harjumaal ja Lääne-Virumaal.

Hanna Sepp ütleb, et haigestunute juurdekasv on mõnevõrra aeglustunud. Samas märgib ta siiski, et haigestumise intensiivsus on üle Eesti kõrge. Paari nädala pärast võib näha, et päevas lisandub circa 2000 uut nakatunut.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-oopaevaga-lisandus-1463-uut-koroonapositiivset-haiglaravi-vajab-687-patsienti?id=92854581

Tea, kas suurest plaanist saab asja? Seda on tutvustatud ka peaminister Kaja Kallasele. https://ekspress.delfi.ee/artikkel/92849859/operatsioon-kevade-plaan-tipptegijad-korraldavad-kogu-eesti-massvaktsineerimist

Rootsi otsustas täna, et ajutiselt aitab selle vaktsiini kasutamisest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/astrazeneca-vaktsiini-pausile-pannud-riikidega-uhines-rootsi?id=92855071