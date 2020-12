OTSEPILT JA -BLOGI | Terviseameti pressikonverents: Eestis rakenduvad uued ranged koroonapiirangud

Terviseameti pressikonverents

Kiik selgitab, et Ida-Virumaal on nakatumisnäitaja 14 päeva kohta üle 1000, mistõttu on vajalikud täiendavad piirangud.

Ta toob välja, et üleriigiliselt rakenduvad piirangud sportimisele ja huvitegevusele. Koolid aga lähevad kinni – on siiski teatud erandid. ´Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine.

Tanel Kiik viitab haiglate ülekoormuse ohule, mistõttu rakendatakse peagi täiendavaid piiranguid.

Urmas Sule räägib, et haiglates on hetkel 264 koroonahaiget. Kasutuses on 70 protsenti koroonapatsientidele mõeldud voodikohtadest.

Haigestumine kasvab kogu Baltikumis. Kõige kõrgemad on näitajad Leedus.

Surmajuhtumeid on registreeritud 139, keskmine vanus 81 eluaastat. Sooline jaotuvus suhteliselt võrdne, naisi veidi enam.

Sepp räägib, et haigus on kandunud hoolekandeasutustesse. Eelmisel nädalal registreeriti nende asutustes 214 uut koroonajuhtumit, 170 olid klientide hulgas.

Väga palju on neid (enam kui kolmandik), kelle puhul pole teada, kust nad viiruse said. See iseloomustab seda, et meil on epideemiline levik. Haigus ei ole enam koldepõhine, nakkuse võib saada ükskõik kust kohast.

Enim on haigestunuid tööealise elanikkonna hulgas. Haigestunute juurdekasv on suurim vanemaealiste hulgas. Võib juba prognoosida, et lähiajal suureneb veelgi haiglaravi vajavate inimeste hulk ja nende arv, kelle puhul kahjuks haigus lõppeb surmaga.

Hanna Sepp räägib, et testimise võimekus on suur, ent samas on meil väga kõrge ka positiivsete testide määr. See näitab, et meil on Eestis hetkel epideemiline levik.

