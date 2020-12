OTSEPILT JA -BLOGI | Terviseameti pressikonverents: Eestis rakenduvad uued ranged koroonapiirangud

Terviseameti pressikonverents

Enim on haigestunuid tööealise elanikkonna hulgas. Haigestunute juurdekasv on suurim vanemaealiste hulgas. Võib juba prognoosida, et lähiajal suureneb veelgi haiglaravi vajavate inimeste hulk ja nende arv, kelle puhul kahjuks haigus lõppeb surmaga.

Hanna Sepp räägib, et testimise võimekus on suur, ent samas on meil väga kõrge ka positiivsete testide määr. See näitab, et meil on Eestis hetkel epideemiline levik.

