OTSEPILT ja -BLOGI | Terviseamet räägib teisest Eestis kinnitatud koroonaviiruse juhtimist

Terviseamet teatas eile, et haigestunul on kerged sümptomid ja ta viibib kodusel jälgimisel. Amet selgitab kontaktsed välja, võtab nendega ühendust ja annab vajalikud soovitused.

Lähikontaktis olnute tervist jälgitakse aktiivselt ehk inimestel tuleb 14 päeva kodus viibida ja nende tervislikku seisukorda jälgib terviseamet igapäevaselt.

Eilse seisuga on Eestis kinnitatud kaks koroonaviirusega nakatumise juhtu, esimene neist tuvastati 27. veebruari varahommikul Riiast bussiga Tallinnasse reisinud inimesel. Nakatunu viidi koheselt haiglaravile ning ta on praeguseks paranemas.

Kokku on võetud Eestis 100 COVID-19 proovi, neist 98 on olnud negatiivsed. Terviseameti hinnangul on võimalik, et Eestis tuvastatakse turismi ja rahvusvahelise reisimise tõttu üksikjuhte, kuid väga oluline on siinkohal võimalike juhtude ja nende kontaktsete kiire tuvastamine selleks, et tõkestada haiguse levikut.