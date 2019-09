OTSEPILT ja -BLOGI | Tehnikaülikooli euroraha pettuse uurimiskomisjon teeb vahetulemustest ülevaate

Aavikso on varemalt lubanud viivitamatult ametist tagasi astuda, kui uurimise käigus esitatakse kuriteo kahtlustus talle või ülikoolile.

TTÜ pressikonverents

Veinthal: arusaamatu on ka, mida kujutab süüdistus raamatupidajale.

Veinthal: me ei saa kinnitada ega ümber lükata, et nn tööga mitte seotud teadlased oleksid olnud tööga mitteseotud. Nad esitasid küllaltki veenvaid tõendeid selle kohta, mida nad on projektis teinud: kirjavahetused, artiklite mustandid jne.

Selle projekti eest ei ole kellelegi lisatasusid makstud, kinnitas Veinthal.

Veinthal kinnitas, et uurimisel lähtuti Postimehes esitatud väidetest, neid oli ligi 30. Ajatabelite võltsingut ei saa tõestada, sest ajatabeleid ei ole olemas.

Veinthal: uurimisrühma kommunikatsioon oli selgelt ebapiisav, puudus ka ühene teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest

Veinthal: komisjon leidis reeglite rikkumisi. Kesksemal kohal on, et pole tööaja tabeleid, projekti teise perioodi kohta puuduvad need sootuks.

Veinthal: selliseid võimalusi uurimiseks nagu prokuratuuril, meil ei ole.

Ülevaadet alustas uurimiskomisjoni juhtinud Renno Veinthal: nädal aega on olnud uurimiseks napp, kuid on valminud vaheraport. Esimese asjana võttis komisjon ühendust vilepuhujaga ning kohtus temaga. Oma käsutusse saadi materjalid, mis väidetavalt anti Postimehele, va lindistused. Komisjon tegi seejärel plaani ja kohtus kõigi asjaga seotud inimestega.

