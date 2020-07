OTSEPILT ja -BLOGI | Tanel Kiik selgitab, kuidas vähemuste õigusi kaitsvatele ühendustele riigipoolne tugi taastada

Sellele leiab vastuse tänaselt Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsilt, kus sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ja sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse räägivad kell kolm senistest arengutest, kuidas riik strateegilisi partnereid hasartmängumaksust rahastab ning annavad ülevaate ka edasistest sammudest.

Nädala eest kirjutatud otsusega lõppes võrdsuse eest seisvate MTÜ-de

(Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus,

SA Eesti Inimõiguste Keskus) rahastamine hasartmängumaksust tulenevate vahendite seast. Sellise otsuse nimel töötanud rahandusminister Martin Helme (EKRE) nõuab kõnealuste ühingute rahastamist Sotsiaalministeeriumi rahatasku arvelt.

Tanel Kiik on märkinud Martin Helme ettepaneku peale, et selline variant pole hetkestes eelarvetingimustes mõeldav. Rahandusministeeriumile saadetu märgukirjas nõudis sotsiaalminister võrdsuse eest seisvate ühenduste rahastuse taastamist, ent mingeid tagajärgi mittekuuletumise puhul märgitud pole.

Ka peaminister Jüri Ratas viitas eilsel pressikonverentsil, et kõnealuste organisatsioonide rahastus täiel määral katkeda ei saa.

Kuidas asjaga edasi minnakse, selgub tänasel pressikonverentsil.

Sotsiaalministeeriumi pressikonverents 17.07

Sotsiaalminister Tanel Kiik: Kõik asjaosalised on selle otsusega kursis. See puudutab kokku 13 ühendust. Väljamaksed saavad teostatud lähipäevil.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: Otsustasime, et me ei pane Riigi Tugiteenuste Keskust olukorda, kus neil tuleb otsustada, kumma ministeeriumi jutt on õige või vale. Toome nende toetuste korraldamise taas sotsiaalministeeriumi haldusalasse, et oleks tagatud järjepidev rahastamine.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: oleme tänaseks suhelnud seitsme erineva riigiasutuse juristidega, kõik on saatnud signaali, et meie lähenemine on õiguspärane.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: oleme tänaseks suhelnud seitsme erineva riigiasutuse juristidega, kõik on saatnud signaali, et meie lähenemine on õiguspärane.

Martin Helme ei pidanud Kiige nõuet miskiks, väites, et reedel kella kolmest ei juhtu midagi: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/blogi-ja-video-martin-helme-kiige-noudest-soodustuskelmuse-eest-voib-saada-viis-aastat-vangistust-homme-kell-15-ei-juhtu-midagi?id=90468227

Tanel Kiik lajatas eile Martin Helme ette ultimaatumi - kas maksad homme kella kolmeks toetused ära või...: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-esitas-martin-helmele-ultimaatumi-homme-kella-kolmeks-olgu-rahad-valja-makstud?id=90467451

Artikkel, mis kajastab rahandusministri kohust täitnud Raul Siemi (EKRE) otsust keerata võrdsuse eest seisvate ühingute rahastus kinni: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/konservatiivide-voidukas-lahing-vordsust-taotlevate-uhingute-rahastus-jaab-katki?id=90419485

Lugu sellest, kuidas Varro Vooglaid ja Martin Helme kõnealuste ühingute rahastuse kinnipitsitamiseks juba talvel tööd tegid: https://epl.delfi.ee/uudised/martin-helme-nouab-tagasi-muuhulgas-ka-vahemustele-ebaseaduslikult-valjamakstud-toetusi-tanel-kiik-see-on-kuuniline-ja-pretsedenditu?id=89015615