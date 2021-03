OTSEPILT JA -BLOGI | Tanel Kiik: on vaid aja küsimus, millal haiglaravi vajavate patsientide hulk ületab haiglate võimekuse

Terviseameti pressikonverents COVID-19 hetkeolukorrast

Pressikonverents on lõppenud.

Kiik: Ei pea seda mõistlikuks. COVID-19 levik on kriitiline üle Eesti. Meil on neli maakonda, kus nakatumisnäit üle 1000. Enamus teistes kohtades üle 500.

Küsimus: Tulevad tagasi piirkondlikud piirangud?

Sule: Maardus on Euroopa ühed kõrgemad näitajad. Selle kogukonna väga kõrge haigestumise suudame ära ravida. Suurem probleem on suurte piirkondadega nagu Harjumaaga. Harjumaal levib haigus kiiresti piirkonna sees ja jõuab ka piirkonnast väljapoole.

Küsimus: Milliseid kriisipiirkondi on Eestis veel peale Maardu?

Kiik: Euroopa pinnal toodetud vaktsiine võib väljapoole viia siis, kui siinsed lepingumahud on täidetud.

Kiik: Euroopa pinnal toodetakse palju vaktsiine. Kui Pfizer/BioNTechi tootmine takerdus, siis vaadati Euroopas täiendavaid võimalusi tootmiseks vajalike lubade andmisi ja kus saaks veel vaktsiini toota. Täna on probleem füüsilises tootmisvõimsuses.

Kiik: On olnud erinevaid kampaaniaid teavitustööks. Kõik sellised lahendused tuleb ka üle vaadata.

Kiik: Haiglaravi tõusunurk on kiirem, kui võib numbreid vaadates tunduda. Keskmiselt lisandub 60-70 patsienti haiglaravile. Tänane tase ei ole meie lagi kahjuks. Praegune olukord ei ole kontrolli all.

Kiik: Iga meede, mida valitsuses tehakse, on kokkulepe. Täna arutab teadusnõukoda olukorda omavahel. Kui R on üle ühe, siis valistusel ei jää muud üle, kui vaadata, mis on lisameetmed piirangutega seoses. Haiglaravi vajadus ületab meie võimekust.

Sule: Kõik need asutused, kus piiratakse plaanilist ravi, suhtlevad nad vajadusel patsientidega otse.

Sule: Plaanilise ravi korraldamine sõltub haiglati. Umbes 50% on plaanilist ravi juba piiratud.

Kiik: Trahve on tehtud. Küsimus on tasakaalu leidmises. PPA peab koostöös terviseametiga leidma koostöö. Me ei sea eesmärki teha trahve.

Küsimus: Kas rikkujaid trahvitakse?

Kiik: Rabamatku ma soovitan. Kui palju inimesi metsa vahel jalutab, seda me ei kontrolli. Mis puudutab muud, siis tuleb vaadata, et täituvusreegleid ja maskikandmise kohustamist täidetakse. Tunnustan ettevõtjaid, kes teevad teavitustööd oma asutustes. PPA ja Terviseamet on pannud lisaraha järelevalve tegemiseks. Tegin ka reservitaotluse järelevalve suurendamiseks.

Sule: Kulmanatsiooni piirkondi on neli: Saaremaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Harjumaa.Kuressaare haigla katab lõviosa ravivajatest, intensiivravi vajavad tuuakse mandrile. Rakvere haigla on hädas, vajadusel liigutame patisente lõuna poole, praegu seda tehtud ei ole.Ida-Viru keskhaigla patisiente suunatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi poole.Harjumaa haigeid jaotatakse pidevalt. Need haiglad, kelle piirkonnas on haigestumine madalam, need aitavad Harjumaad.

Küsimus: Millistes piirkondades toimub haigete ümber suunamine? Kuidas tehakse järelevalvet?

Kiik: 80% Eestisse jõudnud vaktsiinidest on ära kasutatud. Üle 10% tervishoiuasutuste käes. Intervall vaktsineerimiste vahel on see, miks meil on laos varu.Eesti seisukoht on, et parima tulemuse saavutamiseks on järgida ravimifirma korda. Kui kasutame teisi reegleid, siis ei vastuta kõrvaltoimete eest ravimifirma.

Küsimus: Kui palju ja mis vaktsiine seisab ladudes? Miks ei süsti kõigile esimest doosi?

Allik: Kõigis punktides, v.a Põlvas, saab testima maksimaalselt kahe päevaga.

Küsimus: Palju on piirkondi, kus peab testi ootama üle kolme päeva?

Kiik: Eestis on 6% elanikkonnast saanud ühe doosi. Kaks doosi 2,6% elanikest. 80+ elanikkonnas on vaktsineerimise hõlmatus 23,2% eilse seisuga. On ka maakondi, kus on see üle kolmandiku juba.

Sule: Viimasel ajal on kõige rohkem langenud haiglaravi vajadus kõige vanemate seas. Kasvanud on 60-70-aastaste hulk. Haiglaravi vajadus nooreneb. Intensiivis on palju 40-50-aastased. Sarnane olukord oli ka esimeses laines. Vanuse püramiid on kõhnemaks läinud ülemises osas.

Küsimus: Kelle arvelt on tulnud covid-patsientide kasv? Ja kui suur on eakate vaktsineeritute arv Eestis?

Allik: Kanname maski, hoiame distantsi ja väldime rahvarohkeid kohti.

Allik: Piiridel ei ole süsteem muutunud. Oleme kokku puutunud sertifikaatide võltsimisega. PPA teeb kontrolli piiridel. Võltsingute osas on võimalus alustada kriminaalasi. Reisile minnes on testimine tasuline, aga saabudes on testimine tasuta.

Allik: Kes ei plaani tulla testimisele, võiks anda sellest teada. 10% broneerijatest ei tule kohale.

Allik: Kõnekeskus on kasvava mahuga hakkama saanud. 30% broneeringutest tuleb läbi e-keskkonna. Eesmärk pakkuda testi ühe tööpäeva jooksul, kohustus on teha kahe ööpäeva jooksul. Kuressaares, Rakveres ja Põlvas on olnud sellega probleeme, kuid oleme need mured lahendanud.

Allik: Oleme suurendanud ka proovivõtukohtade arvu, nt Maardus. Tahame saata testibussi ka Kundasse. Testimine toimub ka Sillamäe linnas. Plaanime avada kahe järjekorraga testimise Tallinnas Saku Suurhalli juurde.

Allik: Jälgime saatekirjade arvu igapäevaselt. Pikendame vajadusel proovivõtupunktide lahtiolekuaega.

Allik: 30% perearsti suunamistest annavad positiivsed testid.

Allik: Testimisele suunamise kasv on viimastel nädalatel olnud 20%. Eelmisel nädalal olid rekordid. Perearsti saatekirju oli u 6700.

Tõnis Allik: Eestis on 28 proovivõtu kohta. Kodustestimist teevad 11 brigaadi.

Kiik: AstraZeneca tarne peaks tulema homme-ülehomme.

Kiik: Eestis soovib kiirendada vaktsineerimist, vaadates üle logistika ja tarnegraafikud.

Kiik: EL-is ei ole ühtki riiki, kes oleks rahul vaktsineerimistempoga. Ootame uute vaktsiinide müügilubasid.

Kiik: Fookus on vaktsineerida riskirühmi.

Kiik: Eelmise nädal tehti 24 000 vaktsineerimist, see nädal tehakse umbes 30 000 vaktsineerimist. Täna peaks jõudma 14 000 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiinidoosi.

Kiik: Mida kauem peame piirama plaanilist ravi, seda suurem ravivõlg meile jääb.

Kiik: Haiglaravi vajadus kindlasti tõuseb. Olukord on enam kui tõsine. Igaühe käitumine loeb. Ilmselt on juba sel nädalal 600 patsienti haiglaravil.

Kiik: Kutsun üles piirangute eirajaid mõtlema selle üle, kus me oleme ja kuhu liigume.

Kiik: Ilmselt tuleb piiranguid karmistada.

Tanel Kiik: Kasvu kiirus on enam kui murettekitav. Praegu kiireim kasv, mida me näinud oleme. On vaid aja küsimus, millal haiglaravi vajavate patsientide hulk ületab haiglate võimekuse.

Sule: Haiglaravi vajaduse kiire kasv tuleb kuni kaks nädalat pärast haigestumiste kasvu. Pole põhjust arvata, et haiglaravi vajavate patsientide hulk väheneks lähiajal.

Sule: Kolmapäeval arutame Põhja staabi haiglatega ravi korraldust. Lõuna staap arutab seda reedel.

Sule: Tõstame haiglate võimekust, mis mõjutab plaanilist ravi kui ka erakorralist abi.

Sule: Kõige rohkem haigeid saabub haiglasse Harjumaalt.

Sule: Haigestumisi on palju lisandunud Lääne-Virumaale ja Saaremaale.

Urmas Sule: Oleme harjunud juba sellega, et nakatunuid on päevas üle 1000 ja haiglaravil üle 500 patsiendi. 563 inimest on haiglaravil.

Tänane koroonastatistika https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-oopaevaga-tuvastati-1028-uut-koroonapositiivset-haiglaravi-vajavate-patsientide-arv-kasvas-40-inimese-vorra?id=92705287

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning avaliku testimise koordinaator ja Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik annavad täna kell 13.00 ministeeriumide ühishoones pressikonverentsi, et rääkida COVID-19 hetkeolukorrast Eestis.