OTSEPILT JA -BLOGI | Sotsid valivad uue juhi. Kas selleks saab Indrek Saar või Lauri Läänemets? Riina Sikkut on konkurentsist väljas.

SDE valib uut juhti

Hetkel räägitakse mullusest majandusaasta aruandest. Tulevane esimees selgub umbes paarikümne minuti pärast.

Peagi selguvad teise vooru tulemused. Konkurentsist langenud Riina Sikkut märkis Delfile, et tema toetas nüüd Indrek Saart.

Teises voorus jätkavad Indrek Saar ja Lauri Läänemets.

446 hääletussedelit anti, 443 häält anti, neist üks oli kehtetu. Lauri Läänemets. 164 häält, Indrek Saar 157 häält ja Riina Sikkut 121 häält.

Valimistulemused selguvad.

Kõik võinuks olla teisiti - Kalvi Kõva arutleb, et tagantjärele arvab, et tema koha valimisnimekirjas oleks võinud saada hoopis Eiki Nestor, sest siis oleks Nestor riigikogus. Kõva leiab, et seda oleks Eestile vaja.

Kohal on ka Rainer Vakra, kellele Ossinovski oma kõnes personaalselt viitas. Nimelt mainis ta, et just Vakra plagiaadiskandaal oli üks põhjus, miks sotside valimistulemus riigikogu valimistel eriti hea polnud.

Rahvas koguneb saali tagasi. Peasekretär Kalvi Kõva tutvustab tegevusaruannet.

Hääletus algas, aega antakse 15 minutit.

Peagi hakkab hääletus pihta. Et esimeses voorus valituks saada, peab saama üle 50 protsendi häältest. Kui keegi seda ei saa, tuleb teine voor. Sinna pääsevad kaks parimat.

Sikkuti kõne võeti hästi vastu, aplaus oli pikk.

Sikkut ütleb, et erakonna juhtimine on meeskonnatöö ja ta tahab kindlasti ka teiste kogemusi kasutada, kui juhiks saab. "Võtame julgelt ette selle, et Eesti kestaks."

Sikkut ütleb, et peab olema siht ja plaan. Majanduse osas arvab Sikkut, et peame tegema tarka tööd ja leidma nutikad lahendused. "Minema julgelt edasi sellega, milles praegu head oleme - küberturvalisus, e-teenused. Oleme eeskujuks."

Mis oleks uued ideed? Sikkut räägib, et ligipääs arstiabile peab olema tagatud kõigile. Samuti arvab ta, et kõigil inimestel peaks olema mingi ametialane haridus. Lisaks ka taastuvenergiale üleminek.

Sikkut leiab, et ühiskond ei saa jaguneda võitjateks ja kaotajateks. Sotsid peaks tema sõnutsi seisma selle eest, et keegi ei jääks maha.

Sikkut märgib, et tema jaoks on sotsiaaldemokraatia tuum, et kõike koos teha. Ent praegu on muutuste laine, inimesed rändavad, tehnoloogia areneb jne. "Me ei kujuta ette, milline homne olema saab. See tekitab meis kõigis ebakindlust," märgib Sikkut. Ta arvab, et see põhjustab konservatiivide populaarsuse tõusu - tahetakse hoida millestki olemasolevast kinni.

Kõneleb Riina Sikkut. Endine minister leiab, et on vaja julgeid uusi ideid. Neid praegu pole. "Kogu mõttevahetus on keskendunud oma positsiooni hoidmisele, mitte sellele, kuidas kõigi jaoks parim Eesti luua."

Kõne lõpetuseks märgib ta, et sotsid ei muutu oma konkurentide sarnaseks ega kibestunuks.

Saar lubab, et juhiks valituks osutudes annab ta oma oskused jäägitult selle teenistusse, et kahe aasta pärast saaksid sotsid minna tunduvalt enesekindlamalt vastu kohalikele valimistele.

"Kust see viha tuleb," küsib Saar. Ta märgib, et äärmuslik poliitika kogub eriti palju populaarsust piirkondades, kus inimesed vaesemal järjel. Ta ütleb, et seetõttu tuleb pingutada regionaalpoliitikaga ja ebavõrdsust vähendada.

Ta peab praegust olukorda kriisiks, ent arvab, et saame sellest üle.

Nüüd on Indrek Saare kord. Ta meenutab seda, kuidas Indrek Tarandit mullu Toompeal rünnati. "Külvavad verbaalseid võmme vasakule ja paremale, külvavad viha," kirjeldab Saar seda, et nüüd on EKRE võimul.

Läänemets toonitab, et nad ei vali siin peaministrikandidaati, vaid ikkagi ühist meeskonda, kellega minna vastu järgmistele valimistele.

Läänemets rõhutab, et erakond peab seisma põhiõiguste eest, ent ka inimeste toimetuleku ja võrdsete võimaluste eest.

Läänemets kõneleb EKREst. "Me ei julge tunnistada, et kaotasime oma valijaid EKREle," ütleb ta. Tema meelest paljud inimesed ei mõista, millistest vabadustest sotsid räägivad.

"Me julgustasime inimesi suurelt mõtlema," selgitab Läänemets. Ta viitab usaldusele inimeste vahel.

Nüüd saavad kõneleda kandidaadid. Otsa teeb lahti Lauri Läänemets. Ta meenutab, et läks 2013. aastal tööle Väätsa vallavanemaks. "Kummikud, kuhu hüpata, olid väga suured." Praeguseks on tema sõnutsi seal piirkonnas sotside toetus ülisuur.

Ossinovski lõpetab oma kõne. Rahvas tõusis saalis püsti, et talle aplodeerida.

"On asju, mida poliitiliseks peenrahaks ei vahetata," ütleb Ossinovski inimõiguste kohta.

"Verbaalne seemnepurse," kritiseerib Ossinovski Postimehe rubriiki "Meie Eesti", kus pidevalt juttu sellest, et sündide arv peab kasvama. Ossinovski meelest diskrimineeritakse naisi, kel pole lapsi, nad on sunnitud tundma end vähemusena.

"Ühiskond peab selle olluse läbi seedima ja mida kiiremini, seda parem," põhjendab Ossinovski, miks avalikult EKREga vastandunud on.

Ossinovski räägib vastandumisest EKREga. Ta ütleb, et arusaamad on objektiivselt vastandlikud. "Väärtusküsimustes pole leplikku keskteed."

Nüüd meenutab Ossinovski Urmas Reinsalu umbusaldamise küsimust. Ta leiab, et oleks pidanud seda toetama. Taustaks, just Ossinovski oli ise see, kes erakonnakaaslastele soovitas, et sellega kaasa ei mindaks. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ossinovski-sde-fraktsioon-reinsalu-umbusalduse-haaletusel-ei-osale?id=80871417

Ossinovski arvab, et õlleaktsiisi tõstmisega mind liigselt hoogu, kuna katteallikaid oli vaja.

Mainekahju kohta lõõbib Ossinovski, et peaks partei kontorisse panema seinale kirja - ei luba oma esimeest sotsiaalministeeriumisse.

"Kommunikatiivselt oli vigu palju," nendib Ossinovski alkoholipoliitika kohta ja tõdeb, et sotse peetakse nüüd "käskude ja keeldude" parteiks.

Nüüd räägib Ossinovski rangest alkoholipoliitikast ja aktsiisidest. Mäletatavasti oli see Ossinovski vastutusalas, mil ta oli tervise- ja tööminister. Ta ütleb, et valik oli, kas vilistada ametivandele ja tegeleda populaarsete asjadega või võidelda alkoholi liigtarbimisega. "Mina olen poliitikas selleks, et suuri asju teha," märgib Ossinovski. Ta viitab eri piirangute rakendumisele.

Hetkel peab kõnet Jevgeni Ossinovski. Ta kiidab, et Marina Kaljurand tõi Euroopa Parlamendi valimistel sotsidele kaks mandaati. Samas viitab ka riigikogu valimistele, mis läksid sotside jaoks kehvasti. Tulemust mõjutas tema sõnutsi Rainet Vakra plagiaadiskandaal ja Eesti 200 tõus.

Üldkogu algas hümniga. Hetkel on protseduurilised teated. Tutvustatakse päevakorda.

Kas päästjaks saab avalikkusele vähe tuntud vallavanem Lauri Läänemets, veteranpoliitik Indrek Saar või uustulnuk Riina Sikkut?

