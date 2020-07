OTSEPILT ja BLOGI | Sotsiaalminister ja terviseameti ajutine juht räägivad koroonaviiruse teise laine ettevalmistustest

Eestis on terviseameti teatel viimase kahe nädala jooksul diagnoositud 15 COVID-19 haigestunut. Samal ajal kasvab haigestumine jõudsalt mujal maailmas ning ka riikides, mis olid haiguse juba seljatanud.

Terviseameti pressikonverents

Mis annab haigestumise tõusule Euroopas ja maailmas tausta: räägitakse puhangutest kaevandustest. Poola ja Tšehhi näiteks. Mis on kaevandustes? Lähikontaktid, liftid, ventilatsioon. See on oluline osa viiruse leviku teest.

Viimase kahe nädalaga lisandus 9 uut juhtu. Harjumaa ja Ida-Virumaa on fooni andnud Eestis. Olulisim haigestumise taust tuli Saaremaa puhangutest. Need üheksa nakatunut on sarnase profiiliga nagu varasemalt - on välismaalt tulnud, aga neli inimest on ka teadmata nakatumise paigaga. Kui endiselt teadmata nakatumise paigaga, siis saame öelda et on kohapealne ulatuslik levik. Kui teame nakatumise allikaid, saame öelda, et on kohapealne piiratud levik.

Härma: terviseametis jälgime kolme peamist indikaatorit, millelt haigestumise tõusu hakatakse ennustama. Esimene on testide arv, kus on võetud aluseks WHO testimise määra, mis on 1 test tuhande elaniku kohta nädalas. Viimastel nädalatel on 2,5-3 testi nädalas. Positiivsuse määr kui jääb alla 5%, on haigestumus madal. Ja kolmas on haigestumise kiirus. Kui see hakkab kasvama ja positiivsuse määr tõuseb üle 5% ja tehtud testide arv on madal, siis saame öelda, et levik tõuseb. Praeguse põhjal võib öelda, et pole põhjust kahtlustada varjatud levikut. Aga see ei pruugi nii jääda.

Haigestumus Eestis on praegu päris ilus, ütleb Härma. Meil on seljataha jäänud jaanipäev ja piirangute leevendamine. Haigestumise tõusu pole sellest olenemata nähtud, mis on lootustandev. See näitab, et inimesed on teadlikud, ütles Härma.

Ja kohale on jõudnud ka Tanel Kiik.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma on asunud kaamera ette.

Tänaseid andmeid ei ole veel tulnud.

Eilse seisuga on Eestis kinnitatud haigusjuhte kokku 1994. Aktiivseid haigusjuhte 13. Haiglaravil kolm inimest ja surmasid 69.

Hakkamegi vaikselt pihta