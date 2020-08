OTSEPILT- ja BLOGI | Riigikohus koguneb arutama teise samba reformi põhiseaduspärasust

President Kersti Kaljulaid pöördus märtsis riigikohtusse taotlusega kuulutada sambareform põhiseadusega vastuolus olevaks. President tõi välja rea punkte, mis on tema hinnangul põhiseadusega vastuolus.

Riigikohus arutab teise samba reformi

Martin Helme: pole kusagil näinud tõestust, et teine sammas aitab kaasa vaesuse vähendamisele. Meie arvutused näitavad, et teine sammas on vähendanud pensione 10%. Alles kümnete aastate pärast on väljamaksed suuremad kui sissemaksed.

Kärt Müller, õiguskantsleri nõunik: inimesel peab olema võimalik elada ühiskonnas häbita, saada vajalikke kaupu ja teenuseid.

Paul Keres: põhiseaduse paragrahv 28 ei omista vanadusele mingit erilist staatust. Ei teagi, kas vanadust saab riskiks pidada, see on õnnistus, kui inimene vanaks elab.

Õiguskantsler Ülle Madise: pensionäri vahendid peavad tagama minimaalse äraelamise, mis on enamat kui füüsiliselt hinges püsimine. Väärikas elu sisaldab natuke enamat. Eesti võtnud omale ka välislepinguid. Välja on töötatud kriteeriumid, mille järgi hinnatakse, kas riik täidab oma kohustusi sotsiaalkaitse alal. Kui ilma olulise põhjuseta vähendab riik sotsiaalset kaitset, rikume kohustusi.

Kõve: õiguskantsler tõi mängu rahvusvahelised kohustused. Mis neist rahvusvahelistest kohustustest meile tuleneb?

Kõve: president ütleb, et riik peab looma pensionisüsteemi, mis on rohkem kui elatusmiinimum. Keskmine pension peaks olema vähemalt 40% keskmisest palgast. Õiguskantsler lisab, et vanaduse sotsiaalse kaitse võib seaduse vastuvõtmisel väheneda, see on vastuolus ka Euroopa Sotsiaalhartaga. Valitsus on öelnud, et pensionireform ei riiva põhiseadust. Abi vanaduses saab väljenduda ka muudes meetmetes, mis pole pension. Kas põhiõigus vanaduse

Aivar Kokk, riigikogu rahanduskomisjoni esimees: riigikokku saabunud ja praegu teie ees olev eelnõu on väga erinevad, sest paljud tehtud ettepanekud on seadusesse sisse viidud et vältida eri isikute huvide riivamist. Nende ettepanekud on suures ulatuses seadusesse kirjutatud.

Helme: oli põhjalik debatt. Ka lugemisi oli mitu, sest president lükkas seaduse korra tagasi. Analüüse on olnud, lihtsalt analüüsitulemused ei meeldinud osadele inimestele.

Brett: huvitab teie seisukoht, kas usaldushääletusega sidumine võiks mõjutada kohtuliku kontrolli intensiivsust. On räägitud, et kohus peaks olema proportsionaalne ja mitte liiga põhjalikult kaaluma sisuliselt. Olukorras, kus parlament on seaduse põhjalikult läbi hekseldanud, pole kohtul põhjust liigselt süvitsi minna. Kas parlamendidebati nappust peaks kompenseerima põhjalikum kohtulik kontroll?

Martin Helme: põhjusteks: parlamendi opositsioon tegeles obstruktsionismiga. Eesmärk seda vältida. Riigikogu oli komisjonis ja suures saalis seda arutanud. Obstruktsionismi vältimiseks saab siduda usaldushääletusega, see on seaduslik ja vastab poliitilise kultuuriga.

Velmar Brett: 24 jan otsustas valitsus siduda eelnõu usaldusküsimusega. Eelnõu vastuvõtmise sidumine usaldusküsimusega vähendab olulises osas parlamentaarset debatti. Küsimus, miks seoti see usaldusküsimusega. Kas vastavuses põhiseaduse paragrahv 98 ja riigikogu kodu- ja töökorra seaduse &137 mõtte ja eesmärgiga.

Riigikohtu esimees Villu Kõve tutvustas põgusalt senist poliitilist arutelu ja poolte seisukohti.

20. märtsil pöördus president Kersti Kaljulaid riigikohtusse, et see kuulutaks sambareformi põhiseadusevastaseks. https://president.ee/et/meediakajastus/pressiteated/15897-vabariigi-president-poeoerdus-pensionireformi-seadusega-riigikohtusse/index.html