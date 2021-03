OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogus arutatakse tegevust koroonaviiruse tõrjumisel. Reinsalu: olukorra juhtimiseks tuleb riigis välja kuulutada eriolukord

riigikogu infotund 11.03

Henn Põlluaas kritiseerib valitsuse suhtlust riigikoguga. Reinsalu ütleb, et dialoogi tõhustamiseks arenguruumi on.

Reinsalu: ma ei taha kritiseerida peaministrit, tal on suur vastutus. Aga on teine olukord kui aasta tagasi. Meie käes on info: kui mingeid otsuseid ei tee, siis see on see, mis juhtub. Seega otsuste viilude kaupa tegemine pole asjakohane. Täna Fischer räägib prognoosidest. Fakt on see, et teadusnõukoja analüüsid nii suremuse, haiglakoormuse kui täiendava leviku kohta on olnud igal nädalal valitsuse käsitluses. Milline on otsuse tegemise hind ja mitte langetamise hind.

Tarmo Kruusimäe: Eilne poodlemisorgia kaubanduskeskustes meenutab aastatagust Sportlandi fopaad. Teame, et igas kriisis on eitamisfaas. Kas peaminister eitab seda, et valitsuse eelmisest kriisist võiks õppida või eitab seda, et ta on valitsusjuht?

Reinsalu: Praeguses olukorras meil on käes palju rohkem informatsiooni viiruse kohta kui aasta tagasi ja on vastutustundetu jätta see info kasutamata.

Kalvi Kõva küsib, miks eelmine valitsus ei teinud haiguspäevade süsteemi korda, kuna haiged inimesed ei saanud lubada koju jäämist. Reinsalu: peame õppima juhtunust ja vaatame tulevikku. Olen nõus, selle oleks võinud varem korda teha. Praegu pole küsimus süüdlaste otsimises, peame tegema järeldusi, kuidas oleme viirusega plahvatuslikus olukorras. Praegu on kõige kriitilisem olukord viirusega sellel aastal.

Reinsalu sõnul on eriolukord legitiimne tee, kuidas kõige kriitilisemas olukorras saab tõhusalt olukorda juhtida. Reinsalu sõnul ei hinnata kriisi tõsiselt. Eriolukorras saaks rakendada tööle inimesi, keda saaks paremini vaktsineerimise korraldamises kasutada.

Mihhail Lotman leiab, et pole vaja eriolukorda, kuna piiranguid saab niigi kehtestada.

Reinsalu: Tõhusamaks olukorra juhtimiseks tuleb riigis välja kuulutada eriolukord.

Reinsalu: Terviseameti ressurss kõiki nakatunuid kätte saada Põhja regioonis ammendus juba kaks nädalat tagasi.

Reinsalu: Kõhkleva käitumise hind on olnud ühiskonnale väga suur. Oleme silmitsi olukorraga, kus on reaalne oht ületada haiglate võimekuse kriitiline piir.

Reinsalu loetleb, kuidas veel 4. märtsil ei toetanud valitsus teadusnõukoja rangeid piiranguid. Kehtestamata on jätkuvalt 6 inimese kogunemise piirang.

Urmas Reinsalu: Peame ausalt saama vastuse, miks olukord on lühikese ajaga käest läinud. 22. veebruaril oli viiruse leviku koefitsient 794. Teadusnõukogu pani valitsuse ette hulganisti rangemaid piiranguid, mida valitsus siis ei arvestanud.

Reinsalu: Valitsus sai juba 26. jaanuaril teada nakkuskordaja R liikumisest üle 1,1.

Urmas Reinsalu: oleme katastroofilises olukorras, nii Euroopas kui maailmas teisel kohal nakatumistelt.

Reinsalu: Praegune olukord ei saa tulla kellelegi üllatusena, sest terviseamet on olukorra halvenemisest rääkinud kogu aeg.