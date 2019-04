OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogus allkirjastatakse koalitsioonilepe ja ministrikandidaadid räägivad oma plaanidest

Leppe allkirjastamine

Leppele pandi allkirjad, järgnes aplaus ning kokku löödi pokaalegi.

Nüüd on järg Seedri käes: "Kõik kolm osapoolt on leidnud ühisosa. See leping on tasakaal ühiskonnas. See koalitsioonileping saab olema elav dokument, mis viiakse ellu ja ka kõik need mõtted, mis pole lepingusse kirja pandud, viime me ka ellu. See koalitsioon pole igavene, aga see peab vähemalt neli aastat,".

Helme avaldab lootust, et koalitsioon võiks koos olla kauem kui neli aastat. Ta usub, et see on koostöö, mis võiks pärast järgmisi valimisi edasi minna.

Nüüd räägib Mart Helme, kes alustas tänusõnadest: "Jüri Ratas juhtis neid läbirääkimisi väga paindlikult ja järjekindlalt. Tänu suuresti tema kannatlikkusele... Mitmel korral olid läbirääkimised katkemise veerel, aga need ei katkenud tänu Ratasele. Seedrit soovin tänada, et ka kõige keerulisemate küsimuste korral me jõudsime ühisele mõistmisele ja kõikide erakondade valijate soovidega arvestavalt. Ma olen mitu korda öelnud, et meie oleme selle koalitsioonilepinguga rahul. See ei ole paigalseisu leping, see ei ole stagnatsioonileping, mida oleks võinud oodata teistest siinsetest koosseisudest, kes siin võinuks olla. Visake kõrvale oma eelarvamused!"

"See koalitsioonilepe pöörab tugevalt pilku neile inimestele, kes elavad väljaspool Eestit. Kindlasti Eesti hoiab oma positsiooni tugevana välis- ja kaitsepoliitikas," kommeteeris Ratas lepet.

Leppe allkirjastamine algas. Kõne peavad kõik esimehed, küsimusi lubatakse esitada hiljem. Jüri Ratas tänab kõikide erakondade fraktsiooniliikmeid: Need kolm nädalat on olnud väga töised, aga need nädalad on näidanud, et erakondadel on suur soov ja tahe ning kompromissivõimekus, et koostööd teha neli aastat,".

Allkirjastamine algab peagi. Laud ühes parteidega lippudega on valmis seatud.

