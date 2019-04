OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogus allkirjastatakse koalitsioonilepe ja ministrikandidaadid räägivad oma plaanidest

Leppe allkirjastamine

Seeder räägib "millestki, mis ei ole koalitsioonilepingus kirjas": "See, et valitsusel ja koalitsioonil jätkuks võimekust reageerida olukordadele, mis elus võivad ette tulla. Näiteks eelmiste valimiste eel polnud üldse juttu olnud pagulasteemast, kuid vahetult pärast koalitsiooni sõlmimist 2015. aastal leiti selles asjas seisukoht. Veel näiteks aastal 2009, kui Eesti riiki sisuliselt juhiti kaks aastat ilma koalitsioonileppeta. Ma loodan, et sellel koalitsioonil on võimekust reageerida sündmustele, mis elus võivad ette tulla. Võib-olla tõesti mõnes kohas on see lepe üldsõnaline, aga see jätab võimaluse reageerida päriselule,".

"See on poliitiliste deklaratsioonide kogum. Kuidas neid sihte saavutatakse, siis see on juba töö küsimus. EKRE räägib küll oma "kuldvõtmekesest" rahvahääletuse küsimuses. Me saame sellest suurepäraselt aru, et rahvahääletuse osas pole võimalik neid eesmärke selle koosseisu juures saavutada. Aga see pole ka oluline, sest esimest korda taasiseseisvunud riigi ajaloos saab kaasa rääkida rahvas. Me ei lase hulludel ja rumalatel mingeid hääletusi läbi viima hakata, aga tõsistest küsimustes me saame selle võimaldada,".

Mart Helme: "Siin leppest jookseb läbi sõna sidusus. See on üks tähelepanuväärne ja eriline lubadus. Eesti on tasakaalust väljas Tallinna suunas. Me ajame edasi Eesti sidususe asja. Me ei hakka enam kinni panema maakondlikuid haiglaid, meil oli arutelusid, et kuidas tasub ära riigiasutuste hoidmine kuskil maal, siis see pole fiskaalpoliitiline küsimus, see on midagi enamat. Nendes piirkondades majandustegevuse taaselustamiseks on need seisukohad vajalikud, just sidususe tekkimiseks. Kui keegi ütleb, et see on paigaltammumise lepe, siis see on lihtsalt hapud viinamarjad,".

"Koalitsioonileppes said kolm erakonda aru Eesti rahanduspoliitilisest olukorrast. Lubadustele pole olemas Exceli tabelit või valget paberit. Kui me vaatame rahalisi lubadusi, mis siia on sisse kirjutatud, siis eks neid peab koalitsioon leidma läbi riigi eelarvestrateegia. See on õige ja aus, et me ei ole siia kirjutanud sisse suuri ooperimaju või ma ei tea, mis asju, sest siis küsitakse täpselt, kus on katteallikas. Kui me vaatasime rahandusprognoosi, siis me saime kolmekesi aru, et need arutelud tulevad strateegiaarutelude ajal," lõpetas Ratas.

Ratas teatas ajakirjanikele: "Mul on hea meel, et me leppe allkirjastasime. Sellele andis tugeva mandaadi eelmise nädala laupäeval toimunud erakondade volikogud. Kui vaadata erakondade toetust valimistel, siis neid toetajaid on ligi 300 000 inimest, kes tegid oma valiku. Kui vaadata protsentuaalselt, siis see toetus on üle 52%. Me oleme kokku leppinud kolme-nelja nädala vältel päris keerulistes küsimustes, me oleme läinud sügavuti. Me oleme leidnud tasakaalu. Nii Seeder kui ka Helme ütlesid, et koalitsoon on tehtud neljaks aastaks, ma kinnitan seda. Keskerakonna soov on teenida Eesti rahvast. Koalitsioonilepe on oluline teetähis. Läbirääkimiste põhjal mulle tundub, et kõik kolm erakonda saavad aru, et kui on vaja küsimustes, mida me ei suuda ette prognoosida, siis me suudame talupojamõistusega läheneda neisse ratsionaalselt. Koalitsioon peab olema paindlik."

Nüüd algas pressikonverents. Veel enne algust jõudis Mart Helme mikritesse öelda, et üks-ühele küsivad ajakirjanikud kindlasti vaid provotseerivaid küsimusi.

Kolmikul on rõõmustamiseks põhjust.

Leppele pandi allkirjad, järgnes aplaus ning kokku löödi pokaalegi.

Nüüd on järg Seedri käes: "Kõik kolm osapoolt on leidnud ühisosa. See leping on tasakaal ühiskonnas. See koalitsioonileping saab olema elav dokument, mis viiakse ellu ja ka kõik need mõtted, mis pole lepingusse kirja pandud, viime me ka ellu. See koalitsioon pole igavene, aga see peab vähemalt neli aastat,".

Helme avaldab lootust, et koalitsioon võiks koos olla kauem kui neli aastat. Ta usub, et see on koostöö, mis võiks pärast järgmisi valimisi edasi minna.

Nüüd räägib Mart Helme, kes alustas tänusõnadest: "Jüri Ratas juhtis neid läbirääkimisi väga paindlikult ja järjekindlalt. Tänu suuresti tema kannatlikkusele... Mitmel korral olid läbirääkimised katkemise veerel, aga need ei katkenud tänu Ratasele. Seedrit soovin tänada, et ka kõige keerulisemate küsimuste korral me jõudsime ühisele mõistmisele ja kõikide erakondade valijate soovidega arvestavalt. Ma olen mitu korda öelnud, et meie oleme selle koalitsioonilepinguga rahul. See ei ole paigalseisu leping, see ei ole stagnatsioonileping, mida oleks võinud oodata teistest siinsetest koosseisudest, kes siin võinuks olla. Visake kõrvale oma eelarvamused!"

"See koalitsioonilepe pöörab tugevalt pilku neile inimestele, kes elavad väljaspool Eestit. Kindlasti Eesti hoiab oma positsiooni tugevana välis- ja kaitsepoliitikas," kommeteeris Ratas lepet.

Leppe allkirjastamine algas. Kõne peavad kõik esimehed, küsimusi lubatakse esitada hiljem. Jüri Ratas tänab kõikide erakondade fraktsiooniliikmeid: Need kolm nädalat on olnud väga töised, aga need nädalad on näidanud, et erakondadel on suur soov ja tahe ning kompromissivõimekus, et koostööd teha neli aastat,".

Allkirjastamine algab peagi. Laud ühes parteidega lippudega on valmis seatud.

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-valijate-ule-irvitav-koalitsioonileping?id=85840483

Raimond Kaljulaid pole ainuke, kel EKREIKE kooslusega probleeme. Isamaa aseesimees Viktoria Ladõnskaja-Kubits loobus loodavasse valitsusse minemisest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/viktoria-ladonskaja-kubits-loobus-talle-pakutud-ministrikohast?id=85838677

Helmed teatavad, et nemad tõmbavad punaseid jooni ajakirjanduse osas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foto-veelkord-helmede-raadiosaatest-tulevased-ministrid-keelduvad-andmast-intervjuusid-ajakirjandusele-ning-keskerakonna-mojukast-juudi-tiivast?id=85842881

https://epl.delfi.ee/news/eesti/voimulepingu-skoor-ekre-2-isamaa-1-keskerakond-0-maaramatus-toob-pidevaid-tulisid?id=85839939