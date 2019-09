OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu võtab fookusesse Eesti Panga nõukogu liikmed ning põhikoolieksamid

Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar tegi ettepaneku nimetada Eesti Panga Nõukogusse Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane.

Samuti on esimesel lugemisel valitsuse esitatud eelnõu, millega soovitakse lisada kodakondsuse seadusesse säte, mis loeb Eesti kodakondsuse saamise eelduseks oleva eesti keele oskuse nõude täidetuks, kui isik on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse või sooritanud põhikoolis või gümnaasiumis nõutava tulemusega eesti keele kui teise keele riikliku eksami.

Samuti loetaks Eesti kodakondsuse saamise eelduseks olev Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõue täidetuks, kui isik on edukalt sooritanud põhikoolis riikliku testi, millega hinnatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse, riigikorra ja ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku õiguste ja kohustuste tundmist.

Veel on ettepanek muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tervikuna. Eelnõu jõustumise korral ei ole enam seega põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. Koolidele antakse õigus ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhiharidust omandanud, ning kehtestada kooli lõpetamise tingimusena omapoolne nõue – kooli spetsiifikale vastav koolieksam, loov- või uurimustöö. Kõigile põhikooli lõpuklassi õpilastele viiakse eelnõu kohaselt läbi eesti keele ja eesti keele kui teise keele eksam, mille sooritamine ei ole seotud põhikooli lõpetamisega, kuid mille eesmärk on mõõta põhihariduse omandanud inimese eesti keele oskuse taset.

Jürgen Ligi: Kas teie jagate seda vaadet, et üks poliitik, kes on Mart Laar, valib omale ainuisikuliselt nõukogu. Kas see on sõltumatuse garantii? Kokk sõnas, et nõukogu liikmed on riigikogu otsustada. Hea tava on siiani olnud teistmoodi, sõnas ta, kuid lisas, et ei saa ka öelda, et Laar on valesti käitnud, sest seaduse vastu pole ta eksinud.

Esimene teema on riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu. Seda tutvustab riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa). Eesti Panga nõukogu kandidaadid Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane on läbinud taustakontrolli ja ametisse sobilikud, kinnitas Kokk. Kokk ütles, et rahanduskomisjon on Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laariga pidanud tuliseid arutelusid. Kui riigikogu ei toeta Eesti Panga nõukogu esimehe ettepanekut, pole seaduses kirjas, kuidas edasi, sõnas Kokk. Kokk rõhutas, et rahanduskomisjon ei võtnud otsust, kas Laari ettepanekut toetada või mitte, vaid tahtis seda riigikogus arutada.

